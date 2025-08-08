Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Resulta que el Juzgado Primero Federal de Distrito con sede en Zacatecas sí concedió una suspensión definitiva a favor del quejoso por su separación del cargo como Alcalde de Ahome, pero el propio Poder Judicial reconoció que no le corresponde la restitución en el cargo.

Ni con la marcha de Zacatecas

Pues resulta que, como todos lo pensamos, el Poder Judicial de Zacatecas ya salió a decir que pues es puro paro lo del juzgador zacatecano que dio la suspensión definitiva a Gerardo Vargas Landeros y que según ya tenían que regresar al cargo de Presidente Municipal de Ahome. En estos casos, amigo lector, sí hay que poner muy al tirante, porque los hechos, decretos, sentencias o decisiones jurídicas, siempre serán tomadas por la raza a conveniencia. Usted mejor acérquese con quien no tiene intereses para que le expliquen bien cómo masca la iguana. Este asunto es igual a cuando los acusados o aferrados se mantienen defendiendo lo indefendible a pesar de la lógica y la razón, como la pandilla que se cree dueña de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que metió como 7 mil 634 amparos de lo mismo por la reforma que al final de cuentas ya aceptaron en su nueva realidad, ya sin más patrón o cacique, que el todavía Rector y terror de las solteras, Jesús “El todas mías” Madueña Molina. Resulta que el Juzgado Primero Federal de Distrito con sede en Zacatecas sí concedió una suspensión definitiva a favor del quejoso por su separación del cargo como Alcalde de Ahome, pero el propio Poder Judicial reconoció que no le corresponde la restitución en el cargo. Recordó que la resolución del expediente 1832/2025, el Juzgado Federal incorporó un exhorto para que sean las autoridades de Sinaloa quienes acaten la resolución judicial que dejaría sin efectos el juicio de procedencia y separación del cargo. El texto señala que aunque la “suspensión definitiva” ordenó dejar sin efectos los actos y normas que motivaron su separación del cargo de Gerardo “El me vale” Vargas Landeros, su reincorporación formal debe ser realizada por las autoridades responsables del Estado de Sinaloa: el Congreso local, la Comisión Instructora, el Gobernador Constitucional y el Pleno del Ayuntamiento de Ahome. Este exhorto sin duda se les ocurrió después de la andanada de reporteros y aficionados, que resultaron especialistas en derecho, quienes comenzaron a dar por hecho el regreso del ex Primer Edil a la silla de macizo. Y aunque el Poder Judicial asegura que sí está firme la decisión, desde acá le aventamos una trompetilla y chifleta al ritmo de la Marcha de Zacatecas, que tendrá más efecto en el juicio que la decisión de un Juez de aquella entidad.

Las reformas y los inconformes

Si escuchó algo parecido a un trueno recientemente, puede ser señal de que se avecina alguna tormenta o bien pudieron ser los gritos al cielo que dieron las dirigencias estatales del Partido Acción Nacional y del Trabajo con este tema de la reforma electoral. Como sabrá, desde Palacio Nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum ha avanzado con una nueva reforma electoral con la que plantea, entre algunas cosas, reducir o eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, así como los cargos de representación proporcional, plurinominales o “las pluris”. Y de aquí hay mucha tela de qué cortar. En primera, porque en los últimos años la Oposición realmente ha visto limitada su llegada a cargos de elección popular, y su única alternativa ha sido precisamente mantener los puestos plurinominales. Lo raro es que alcen la voz hasta ahora que se presenta esta amenaza a la representación proporcional, pues algunos ya estaban bien a gusto yéndose a las cámaras legislativas a cobrar de “pluri”. Si no nos cree, pregúntele a la ahora Senadora Paloma Sánchez Ramos. Tampoco se malentienda esto como que estemos a favor de erradicar cualquier mecanismo que garantice la pluralidad de ideas, solamente ahí va la observación de que desde la Oposición no se ha visto un esfuerzo o estrategia verdadera para intentar recuperar cancha desde que llegó la “AMLOmanía” o “Moreniza”, como le quieren llamar ahora. Otros que quedaron derrapando con estas intenciones de reforma por parte de la Presidenta es la dirigencia del Partido del Trabajo, particularmente el Diputado federal Jesús Fernando García Hernández. Lo primero que debemos hacer es confirmar que se trata del mismo Fernando García que lleva viviendo del erario fuera de la docencia desde antaño. El tema es que el compa no se quejó sobre el tema de las pluris, sino de la reducción o directamente quitarle el financiamiento a partidos. Y pues se entiende, el amigo es algo así como un Serapio Vargas o Pedro Lobo, que ven en el 2027 sus últimas chances de quedarse con un cargo público, y pensando que el Diputado Fernando García ya rebasa la década como funcionario, por ahí vea alguna salida alterna.

