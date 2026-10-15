La memoria corta

y los cortos

Pues los que quedaron bien torcidos fueron el ya impaciente y aprontado para candidato de la coalición de Oposición, el Diputado federal Mario Zamora Gastélum, y la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Wendy Barajas Cortés, quienes sostuvieron una reunión el miércoles en la Ciudad de México con el dirigente del Partido Sinaloense, Robespierre Lizárraga Otero, y el hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, Héctor Melesio Cuén Díaz.

Y de los primeros en tener que dar la cara fue la dirigente blanquiazul, que ayer mismo encabezó una reunión con los medios de comunicación, en la que fue cuestionada sobre esa frescura, de haber sostenido esta reunión con nada más y nada menos que el partido del “amigo personal”, “desde hace muchos años”, de Ismael “El Mayo” Zambada, otrora histórico e icónico líder del Cártel de Sinaloa.

En esta reunión, a la que efectivamente acudieron los representantes de los tres partidos que más votos han sacado en las elecciones anteriores, debajo de Morena, dijeron “pomposamente” que fue para tocar el tema del “futuro de Sinaloa”.

No nos queda duda de que sea el tema el futuro, pero más bien será de los políticos de esos partidos, porque a los sinaloenses lo único que nos ha tocado es las ayudas en efectivo con las que les encanta maicear electores a los de Morena, y los miles de muertos y desaparecidos de una guerra entre facciones que ellos mismos provocaron, o por lo menos, dejaron que estallara y que se ha extendido por más de 25 meses.

Barajas Cortés fue cuestionada sobre su presencia en esta reunión, sobre todo por los antecedentes de la relación entre Cuén Ojeda, su hijo y el propio Robespierre Lizárraga.

La dirigente blanquiazul más que avergonzarse, defendió la posible alianza justificando que es algo que la gente les ha pedido “en todas las reuniones que tenemos”, dijo, y que están conscientes que lo que Sinaloa necesita es “un gran frente común”.

A Wendy le insistieron que si habría que olvidar que el fundador del PAS fue asesinado en una reunión con “El Mayo” Zambada: “yo sí”, respondió, porque dijo que se deben concentrar en el “rescate de Sinaloa y en mirar hacia adelante”.

Parece que ya nadie se acuerda que Rocha justificó también su alianza con el PAS y el amigo de “El Mayo” Zambada, hoy uno está perseguido por las autoridades de los Estados Unidos, con acusaciones de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, y el otro murió luego de recibir un par de balazos en la reunión con el capo.

En fin, al PRIAN le sigue aplicando aquella máxima de ser gente que no entiende que no entiende.