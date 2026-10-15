Pues los que quedaron bien torcidos fueron el ya impaciente y aprontado para candidato de la coalición de Oposición, el Diputado federal Mario Zamora Gastélum, y la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Wendy Barajas Cortés, quienes sostuvieron una reunión el miércoles en la Ciudad de México con el dirigente del Partido Sinaloense, Robespierre Lizárraga Otero, y el hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, Héctor Melesio Cuén Díaz.
Y de los primeros en tener que dar la cara fue la dirigente blanquiazul, que ayer mismo encabezó una reunión con los medios de comunicación, en la que fue cuestionada sobre esa frescura, de haber sostenido esta reunión con nada más y nada menos que el partido del “amigo personal”, “desde hace muchos años”, de Ismael “El Mayo” Zambada, otrora histórico e icónico líder del Cártel de Sinaloa.
En esta reunión, a la que efectivamente acudieron los representantes de los tres partidos que más votos han sacado en las elecciones anteriores, debajo de Morena, dijeron “pomposamente” que fue para tocar el tema del “futuro de Sinaloa”.
No nos queda duda de que sea el tema el futuro, pero más bien será de los políticos de esos partidos, porque a los sinaloenses lo único que nos ha tocado es las ayudas en efectivo con las que les encanta maicear electores a los de Morena, y los miles de muertos y desaparecidos de una guerra entre facciones que ellos mismos provocaron, o por lo menos, dejaron que estallara y que se ha extendido por más de 25 meses.
Barajas Cortés fue cuestionada sobre su presencia en esta reunión, sobre todo por los antecedentes de la relación entre Cuén Ojeda, su hijo y el propio Robespierre Lizárraga.
La dirigente blanquiazul más que avergonzarse, defendió la posible alianza justificando que es algo que la gente les ha pedido “en todas las reuniones que tenemos”, dijo, y que están conscientes que lo que Sinaloa necesita es “un gran frente común”.
A Wendy le insistieron que si habría que olvidar que el fundador del PAS fue asesinado en una reunión con “El Mayo” Zambada: “yo sí”, respondió, porque dijo que se deben concentrar en el “rescate de Sinaloa y en mirar hacia adelante”.
Parece que ya nadie se acuerda que Rocha justificó también su alianza con el PAS y el amigo de “El Mayo” Zambada, hoy uno está perseguido por las autoridades de los Estados Unidos, con acusaciones de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, y el otro murió luego de recibir un par de balazos en la reunión con el capo.
En fin, al PRIAN le sigue aplicando aquella máxima de ser gente que no entiende que no entiende.
Más de 400 cuerpos sin identificar en el Semefo de la zona centro de Sinaloa. Más de 400 posibilidades de que una familia encuentre a la persona que busca, pero también más de 400 casos atrapados en un sistema que, según las propias madres buscadoras, no tiene recursos suficientes para responder a la emergencia.
Micaela González Heras, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, señala que la Fiscalía les ha explicado que necesita al menos 90 millones de pesos para el próximo año para avanzar en las identificaciones. La pregunta es si ese dinero llegará y, sobre todo, si se traducirá en resultados.
Las madres buscadoras plantean algo elemental, quieren una plantilla de personal dedicada exclusivamente a identificar cuerpos. Porque mientras las autoridades administran presupuestos y discuten partidas, hay familias que llevan meses o años esperando una respuesta. Para ellas, un cuerpo sin identificar no es una estadística; puede ser el hijo, la hija, el hermano o el padre que no han dejado de buscar.
Y hay otro problema, la propia González Heras advierte que se han detectado fallas en algunas pruebas de identificación. Es decir, no basta con acelerar los procedimientos; también deben hacerse bien. Una identificación equivocada puede prolongar el dolor de una familia y convertir la búsqueda en otra forma de incertidumbre.
Los más de 400 cuerpos corresponden únicamente al Semefo de la zona centro. Las buscadoras creen que la cifra podría ser mayor, particularmente después de dos años de violencia en Sinaloa.
El presupuesto de 2027 será una prueba para las autoridades y los diputados: decidir si la identificación humana recibe los recursos y el personal que requiere o si las familias tendrán que seguir buscando entre expedientes, muestras y cuerpos sin nombre. Porque desaparecer no debería significar también quedar en el olvido.
Resulta que por andar con sus movimientos proselitistas antes de tiempo, en Morena aún desconocen cuántos aspirantes buscan coordinaciones municipales en Sinaloa.
Y es que debe ser difícil atender a tanto aferrado a seguir enchufado a la vaca gorda del erario, pues para muchos, como Almendra Negrete o Pedro Lobo, no va a ser nada fácil encontrar un trabajo de verdad y menos con un salario que está a años luz de sus capacidades, y por supuesto, menos hallarán un trabajo que les paguen sin chambear y diciendo pura tarugada.
Según Édgar Barraza Castillo, dirigente estatal de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer los registros que cumplan los requisitos después del cierre de la convocatoria, que será este domingo 18 de octubre.
Lo que se vaticina es que será un proceso difícil, porque obvio hay un cambio de grupo hegemónico, pero también uno que otro que tiene palancas más arriba que puede amarrarse sin mucha bronca.
Por ejemplo, ya vieron que el “Frijol” Jesús Ibarra ya salió a quejarse de que su nombre no apareció en la encuesta y dejaron a Omar López Campos en su lugar.
También, esta semana, vimos a algunos interesados en participar, pero que de una vez ya están quejándose de posibles chanchullos, que han pedido que se revisen las trayectorias y que no anden reciclando candidatos.
Y es que sí debe dar mucho coraje llegar con buena trayectoria, trabajo de calle, capacitación y capacidad para hacer una chamba buena como funcionario y que te saquen de la jugada y te atraviesen una Yeraldine Bonilla, una Yadira Marcos o un Serapio Vergas.
Por cierto, que la convocatoria de Morena ilusiona a cualquiera que hasta Serapio quiere ser Alcalde de Culiacán... como si le hubiera ido muy bien con los temas agrícolas o en su trabajo legislativo.
¡FOUL!... Después del reniego de Jesús “El Frijol” Ibarra, el dirigente de Morena en Sinaloa, Édgar Barraza, le respondió muy orondo que llevara su inconformidad hasta la ¡Comisión Nacional de Elecciones!