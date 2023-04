Para los comentaristas de café, las declaraciones de la Fiscal fueron apresuradas, como queriendo decir esto es y punto, pero como lo comentamos ayer la desconfianza es patente.

El caso de Aimé

se complica

En buen embrollo metieron a la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez, con el tema de la joven Aimé, encontrada muerta después de estar desaparecida desde el sábado.

Responsable o no pero ahí la traen en dimes y diretes.

Y es que muchos no vieron bien que la funcionaria antes dijera que de acuerdo a la información recabada apuntaba a que el caso se trataba de un accidente, dando datos y señales de lo que tenía en la investigación.

“De quien yo me fío, guárdeme, Dios mío; de quien no, me guardaré yo”, parece una expresión hecha para quienes no se quedan con la versión de la Fiscalía, aunque ella haya aclarado que se trataba todavía de informes preliminares, que faltaba realizar la investigación.

Y por el otro lado, la familia y ya colectivos de mujeres ya han puesto también la palabra feminicidio en el caso y eso sí ya lleva connotaciones fuertes, en este país donde los casos de la muerte de mujeres se enredan en una tramoya de circunstancias, donde todo mundo es perito, y donde todos tienen una versión de los hechos. Y por otro lado, en una país, donde las mujeres son asesinadas de la manera más salvaje: “El modus operandi es que las maten y dejen por ahí los cuerpos, o las desaparezcan”, pero este caso tiene circunstancias que lo hace diferente, como todos.

Ahora la Fiscal ya no podrá parar, tendrá que mantener el diálogo con los familiares y con los que tienen su versión de los hechos.

Y que se esclarezca de manera muy, pero muy convincente, lo que realmente pasó.

El caso se complica, pero creemos que la Fiscal tiene con qué, pero tendrá que demostrarlo en este caso que quizás pueda marcar a esta administración.