Poco se habla del huachicol, actualmente, el Gobierno federal abandonó el tema haciéndonos creer que ya estaba superado, pero el robo de kilómetros de ducto en el norte del estado y el aseguramiento de un almacén en Mazatlán, con diez tomas clandestinas nos dicen que el robo de combustibles está más fuerte que nunca.

Se estrena la ‘Semanera’

Pues no, el Gobernador no estaba bromeando cuando anunció que haría una conferencia similar a la que hace el Presidente López Obrador todos los días, pero la de Rubén Rocha Moya sería una vez a la semana..., y ayer estrenó su “Semanera”.

Los secretarios invitados

La clausura de un bar

El municipio de Culiacán con todo y su Alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, que sabe poco de formas y más o menos de fondo, clausuró el bar donde se realizó una fiesta con decoración que hacía apología al feminicidio, en el marco de los festejos de Halloween.

Estrada Ferreiro no informó a los medios de comunicación de la acción afirmativa sobre el centro nocturno, fueron los medios solos, con la confirmación de la Secretaría de las Mujeres, bajo el mando de Tere Guerra Ochoa, que dio a conocer la acción sobre el lugar.

Definitivamente falta mejorar el área de comunicación del municipio, porque con los filtros que le hacen falta al Alcalde, los que ya no consiguió en los tres años de su primera administración, las cosas buenas que haga van a parecer malas porque no sabe expresarse y no lo asesoran o no se deja asesorar.

El escándalo provocado con la decoración para esta fiesta de Halloween muestra el poder de las redes sociales.

El tema llegó hasta el Senado de la República, a las conversaciones de la gente de a pie, donde para muchos era un exceso darle difusión a un hecho como éste, pero para otros era inminente que se impusiera una sanción a los responsables.

De lo que sí estamos seguros es que las redes sociales, donde está en estos momentos volcada la opinión pública, hay que tomarlas muy en serio.