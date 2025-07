Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Parece que el verdadero plan es esperar a que la situación se estabilice sola, o al menos a que la ciudadanía se acostumbre al horror.

Acostumbrarse al horror

Mientras tanto, el Gobierno prefiere no asumir responsabilidades ni dar respuestas contundentes; en cambio, opta por una retórica que suena a excusa.

Pura retórica y faramalla

Desde hace más de una semana el Gobierno de Sinaloa admite lo que ya se sabía por los pasillos del aeropuerto: Aeroméxico suspendió sus rutas nocturnas a Culiacán porque su personal no quiere dormir en la ciudad. Tienen miedo. Y con razón.

La titular de Turismo, Mireya Sosa Osuna, intentó suavizar la turbulencia con un tono esperanzador: asegura que hay optimismo, que la aerolínea sólo pidió una semana más para revisar itinerarios.

Pero debajo de esa promesa de agenda hay una realidad más cruda: no hay fecha, no hay certeza y, lo más grave, no hay garantías para quienes tienen que pasar la noche en esta ciudad sitiada por el temor.

Los pilotos, sobrecargos y empleados de tierra no están dispuestos a jugarse el pellejo cruzando Culiacán en la madrugada y por ello piden escoltas. Y eso ya debería decirnos todo sobre el nivel de desgaste al que ha llegado la seguridad pública en el estado.

Porque no es lo mismo cancelar por ajustes logísticos que suspender porque los trabajadores ya no quieren venir a la capital sinaloense.

La violencia que comenzó a repuntar desde septiembre pasado, con homicidios, robos y balaceras como parte de una disputa criminal, ahora empieza a alterar incluso las dinámicas del cielo.

Hace unos días, el Gobernador Rocha Moya reveló, muy mesurado y rebasado, la decisión tomada por Aeroméxico. Desde entonces, el discurso se ha limitado a decir que “ya hay comunicación” con la aerolínea. Pero eso no basta.

La falta de resultados y de una fecha concreta manda un mensaje claro: ni el Estado ha sido capaz de garantizar condiciones básicas para la movilidad aérea, ni la empresa confía del todo en los acuerdos locales. Y Sinaloa, de nuevo, se queda en pausa cuando cae la noche.