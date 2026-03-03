Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Algo huele mal

en la Japac

Vaya joyita la que se cargan en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, ya que resulta que para este 2026, la paramunicipal espera recibir la nada despreciable cantidad de mil 467 millones de pesos. Uno pensaría que con semejante morralla, la ciudad dejaría de oler a caño y el agua llegaría a todos los grifos sin falta, pero no. En el mundo de Japac, la lógica funciona al revés, entre más dinero entra, menos se invierte en lo que realmente importa. De ese titipuchal de dinero, solo han destinado 135 millones de pesos para obras de agua potable, drenaje y alcantarillado, que es menos del 10 por ciento, es decir, mientras Culiacán se revienta por las costuras con fugas y drenajes colapsados, la junta prefiere guardarse el resto del presupuesto en la caja negra del gasto corriente y la discrecionalidad. Dice la Regidora Lourdes Erika Sánchez Martínez que la inversión en obra pública ha caído en picada de 394 millones en 2024, pasamos a la paupérrima cifra actual, una reducción de más del 60 por ciento en apenas tres años. ¿Pues en qué se les está yendo el dinero? Porque en arreglar los tubos, está claro que no. Y como si la falta de obra no fuera suficiente, en Japac también resultaron expertos en el reciclaje de promesas, ya que 16 obras que estaban programadas para ejecutarse en 2025 y que nunca se hicieron, ahora aparecen mágicamente en el programa de 2026 como si fueran la gran novedad. O sea, nos quieren vender dos veces la misma piñata, pero sin dulces adentro, es la omisión convertida en estrategia administrativa. Mientras los funcionarios se hacen los desentendidos y no responden a las solicitudes de información desde hace un año, la ciudadanía ya no aguanta el tufo, literalmente. El problema de los drenajes expuestos ya no es solo una molestia, es una crisis de salud pública que afecta a niños y adultos mayores, con focos de infección y plagas de mosquitos que Japac parece ignorar sistemáticamente. Llega la desesperación a tanto, que ya hubo un ciudadano que fue a vaciarles cubetas de aguas negras en las puertas de la junta como una exigencia de lo más oportuna. Si la Japac no quiere arreglar el drenaje de la gente, la gente le lleva el drenaje a su oficina. A ver si así, entre malos olores y cuentas que no cuadran, se dignan a usar el recurso para lo que fue creado y no para alimentar la opacidad que se ha vuelto el sello de la casa.

¿Cuál acarreó?, todos fueron por gusto

La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Culiacán congregó a miles de personas, lo que provocó cuestionamientos por parte de la Oposición sobre un posible “acarreo” de simpatizantes. Ante estas críticas, el Gobernador Rubén Rocha Moya salió al paso y defendió la convocatoria, asegurando que la asistencia responde al trabajo territorial que Morena ha desarrollado en el estado durante los últimos años. El Mandatario estatal subrayó que la presencia masiva no se trata de movilizaciones forzadas ni de incentivos externos, sino de la cercanía que los militantes y legisladores del partido mantienen con la ciudadanía. Cada fin de semana, explicó Rocha Moya, se realizan visitas a colonias, comunidades y zonas rurales para consolidar la estructura seccional y atender directamente las demandas de los habitantes. Además, Rocha Moya destacó que la relación cercana con los ciudadanos ha fortalecido la confianza en Morena, y que los eventos masivos son una oportunidad para que los habitantes expresen su respaldo sin necesidad de presiones externas. La Oposición, por su parte, ha cuestionado en varias ocasiones la logística de los eventos masivos del partido, señalando posibles irregularidades. Sin embargo, Rocha Moya descartó cualquier tipo de manipulación o acarreo, y recalcó que la participación ciudadana es voluntaria y demuestra la aceptación de las políticas del partido tanto a nivel estatal como federal. Según Rocha Moya, este trabajo permanente es lo que explica la amplia asistencia durante la visita de Sheinbaum, así como la consolidación de la base ciudadana del partido en Sinaloa. Ah, y los camiones, las vans, las camionetas y hasta las figuras de tamaño real de los gobernantes son también puro entusiasmo...

