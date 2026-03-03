Vaya joyita la que se cargan en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, ya que resulta que para este 2026, la paramunicipal espera recibir la nada despreciable cantidad de mil 467 millones de pesos.
Uno pensaría que con semejante morralla, la ciudad dejaría de oler a caño y el agua llegaría a todos los grifos sin falta, pero no. En el mundo de Japac, la lógica funciona al revés, entre más dinero entra, menos se invierte en lo que realmente importa.
De ese titipuchal de dinero, solo han destinado 135 millones de pesos para obras de agua potable, drenaje y alcantarillado, que es menos del 10 por ciento, es decir, mientras Culiacán se revienta por las costuras con fugas y drenajes colapsados, la junta prefiere guardarse el resto del presupuesto en la caja negra del gasto corriente y la discrecionalidad.
Dice la Regidora Lourdes Erika Sánchez Martínez que la inversión en obra pública ha caído en picada de 394 millones en 2024, pasamos a la paupérrima cifra actual, una reducción de más del 60 por ciento en apenas tres años.
¿Pues en qué se les está yendo el dinero? Porque en arreglar los tubos, está claro que no.
Y como si la falta de obra no fuera suficiente, en Japac también resultaron expertos en el reciclaje de promesas, ya que 16 obras que estaban programadas para ejecutarse en 2025 y que nunca se hicieron, ahora aparecen mágicamente en el programa de 2026 como si fueran la gran novedad.
O sea, nos quieren vender dos veces la misma piñata, pero sin dulces adentro, es la omisión convertida en estrategia administrativa.
Mientras los funcionarios se hacen los desentendidos y no responden a las solicitudes de información desde hace un año, la ciudadanía ya no aguanta el tufo, literalmente.
El problema de los drenajes expuestos ya no es solo una molestia, es una crisis de salud pública que afecta a niños y adultos mayores, con focos de infección y plagas de mosquitos que Japac parece ignorar sistemáticamente.
Llega la desesperación a tanto, que ya hubo un ciudadano que fue a vaciarles cubetas de aguas negras en las puertas de la junta como una exigencia de lo más oportuna.
Si la Japac no quiere arreglar el drenaje de la gente, la gente le lleva el drenaje a su oficina.
A ver si así, entre malos olores y cuentas que no cuadran, se dignan a usar el recurso para lo que fue creado y no para alimentar la opacidad que se ha vuelto el sello de la casa.
La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Culiacán congregó a miles de personas, lo que provocó cuestionamientos por parte de la Oposición sobre un posible “acarreo” de simpatizantes. Ante estas críticas, el Gobernador Rubén Rocha Moya salió al paso y defendió la convocatoria, asegurando que la asistencia responde al trabajo territorial que Morena ha desarrollado en el estado durante los últimos años.
El Mandatario estatal subrayó que la presencia masiva no se trata de movilizaciones forzadas ni de incentivos externos, sino de la cercanía que los militantes y legisladores del partido mantienen con la ciudadanía. Cada fin de semana, explicó Rocha Moya, se realizan visitas a colonias, comunidades y zonas rurales para consolidar la estructura seccional y atender directamente las demandas de los habitantes.
Además, Rocha Moya destacó que la relación cercana con los ciudadanos ha fortalecido la confianza en Morena, y que los eventos masivos son una oportunidad para que los habitantes expresen su respaldo sin necesidad de presiones externas.
La Oposición, por su parte, ha cuestionado en varias ocasiones la logística de los eventos masivos del partido, señalando posibles irregularidades. Sin embargo, Rocha Moya descartó cualquier tipo de manipulación o acarreo, y recalcó que la participación ciudadana es voluntaria y demuestra la aceptación de las políticas del partido tanto a nivel estatal como federal.
Según Rocha Moya, este trabajo permanente es lo que explica la amplia asistencia durante la visita de Sheinbaum, así como la consolidación de la base ciudadana del partido en Sinaloa.
Ah, y los camiones, las vans, las camionetas y hasta las figuras de tamaño real de los gobernantes son también puro entusiasmo...
Toda una sorpresa resultó la noticia de que Sinaloa haya aparecido entre los cuatro estados sin observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por el manejo de recursos federales.
Y no nos malinterprete, ni es que queramos ver siempre las cosas malas a las situaciones, pero la verdad es que a lo largo de los últimos sexenios los gobiernos estatales no se han destacado precisamente por ser los más aseados a las situaciones hora de manejar recursos.
Además sabemos que hay ejemplos ancestrales como viejos aviadores conocidos en plazas federales que van a checar en pijama y que por alguna extraña razón pueden librar año con año las revisiones de la auditoría.
Pero bueno, la buena noticia actual es que la Auditoría Superior de la Federación practicó 19 auditorías por más de 57 mil millones de pesos y resultaron sin montos por aclarar.
El anuncio fue hecho por la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, en la conferencia de prensa La Semanera que encabeza el Gobernador Rubén Rocha Moya.
El Mandatario también destacó la relevancia de este resultado, que forma parte de la Cuenta Pública de 2024, en materia de rendición de cuentas.
La Secretaria explicó que el proceso de fiscalización se desarrolló en tres etapas, por un universo de 8 mil 209 millones de pesos y no hubo observaciones.
Revisaron, según la funcionaria, la Distribución de las Participaciones Federales y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
También en la segunda etapa, en la que practicaron 10 auditorías por 23 mil 900 millones de pesos, no hubo observaciones tras la revisión del Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gastos de Operación.
Y en la tercera etapa se efectuaron seis auditorías por un universo de 25 mil 742 millones de pesos, igualmente sin observaciones en monto.
Con esto, Sinaloa se emparejó con otras entidades que no presentaron observaciones como Querétaro, Zacatecas y Quintana Roo.
Pues bien, respeto para los profesionales de la fiscalización.
¡FOUL! El Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez, no se anduvo con rodeos y dijo que actuará contra la Delegación de Vialidad y Transportes, por andar talando árboles ¡sin permiso!