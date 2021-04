“Otro gran problema de los políticos que prometen demasiado es que crean demasiadas expectativas y a la hora de cumplir tanta promesa, resulta que no hay recursos ni para el 10 por ciento de lo que se prometió”.

Por promesas no queda

Nadie, de todos los candidatos a la Gubernatura de Sinaloa, ha prometido más cosas que Mario Zamora Gastélum, abanderado del PRI, PAN Y PRD durante el actual proceso electoral.

Ayer, el priista se aventó una nueva, prometió poner Internet en todas las escuelas públicas del Estado, proyecto que dice tendría un costo de 30 millones de pesos. Bueno, eso dice, habría que ver lo que se estaría pagando de manera mensual por este servicio.

Zamora también prometió volver a operar las estancias infantiles, los apoyos a madres solteras, los apoyos a los agricultores, los apoyos a los pescadores y no sólo eso, afirmó que los apoyos que ya se dan actualmente por el Gobierno Federal, se van a mantener si él llega a ser Gobernador.

O sea, básicamente va haber todo lo que Morena quitó y también lo que Morena puso, sin recortar nada.

El problema es que prometer es muy fácil, lo difícil es explicar cómo diablos le va a hacer para conseguir los recursos que ahorita no existen.

Otro gran problema de los políticos que prometen demasiado es que crean demasiadas expectativas y a la hora de cumplir tanta promesa, resulta que no hay recursos ni para el 10 por ciento de lo que se prometió.

Y esto no solo va para Zamora, sino para todos los candidatos a la Gubernatura, ahí está el candidato de Morena y el PAS, Rubén Rocha Moya, que se la pasa prometiendo que traerá a Sinaloa la transformación que está haciendo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta promesa sí que está difícil, porque hasta ahorita nadie ha podido explicar en qué consiste la mentada transformación, así que no está muy claro qué es lo que va a traer Rocha Moya a Sinaloa, en caso de verse favorecido con el voto del pueblo.

Ni quien los frene

Todavía no entendemos cómo es que hay raza que piensa que puede hacer lo que le da la gana.

Desde hace meses, mucho después de que comenzó la nueva normalidad, los choferes de la ruta 12 de Abril, que ofrece el servicio al norte de Culiacán, se han están pasando de vivos y se niegan a prender los aires acondicionados de los camiones, pero además exigen el pago de 10.50 pesos a los usuarios.

Tampoco entendemos cómo es que los inspectores de la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado se han hecho ojo de hormiga ante las denuncias de esta situación.

Sabemos que no es la ruta ejemplo en todo Culiacán, sus camiones están sucios o descuidados y a sus choferes les faltan muchos cursos de cómo tratar a los usuarios.

Lo peor del caso es que traen una cantaleta con la que pretenden explicar su gandallada y acciones fuera de la ley, al cobrar de más por un servicio muy deficiente.

Según ellos hicieron un acuerdo con el Gobierno para no prender el aire y mantener sus cobros como si los prendieran, que según es para recuperarse de la crisis que provocó el inicio de la pandemia con la cuarentena.

Habrá que recordarles a estos caballeros que es el Congreso del Estado el que autoriza los cobros y no la idea de alguien que todos asumen como orden o acuerdo con el Gobernador.

Habrá que recordarles que muchos de los usuarios también fueron víctimas de la crisis y están en las mismas circunstancias, y si no quieren prender el aire, está bien, no lo prendan, pero tampoco cobren de más por un servicio que no es de primera clase.

Desde aquí hacemos un llamado a los inspectores y a la Dirección de Vialidad, para que se pongan a chambear y pongan a estos gandallas en su lugar.

Esperamos que hagan lo correcto y se pongan del lado de la ciudadanía.

Por el arco del triunfo

Contra todo pronóstico de que la administración municipal no podía ser más indolente ante el bienestar social, ayer logró superarse.

Y es que el sistema DIF Culiacán regresó al cargo de Procuradora a Silvia Liliana Pimentel Villalobos, la funcionaria que llamó ingobernables a dos menores de edad víctimas de feminicidio.

A pesar de los posicionamientos de colectivos feministas, una manifestación en la que participaron miembros de sociedad civil y la renuncia pública de Pimentel Villalobos, la administración municipal se mantuvo firme al defender a quien con sus dichos buscó dañar la imagen de dos adolescentes asesinadas.

Con esta decisión, sin duda, pierden los ciudadanos, las víctimas y es una burla a la familia de Brenda y Andrea, cuya pérdida representa el cinismo puro de la autoridad.

Culiacán a punto

de dejar el rojo

El municipio de Culiacán es el único municipio en color rojo en el semáforo epidemiológico estatal del Covid-19.

De acuerdo al reporte de anoche de la Secretaría, en la capital sinaloense hay 103 casos activos de coronavirus, lo que ubica al municipio a solamente cuatro casos de poder bajar el nivel de riesgo de contagio.

Y es que en la clasificación de la Secretaría de Salud estatal se considera en el máximo nivel de riesgo, identificado por el color rojo, a un municipio que tenga 101 pacientes activos o más; mientras que en el inmediato nivel inferior, color azul, deben de haber de 29 a 100 casos de coronavirus.

¿Que ahi la llevamos? Nada de eso, es importantísimo cuidarse hay viene el mes de los festejos, que Día del Niño, que Día de las Madres, del Estudiante, del Maestro... etcétera.

Protocolos

Por cierto, ayer se lanzó un plan u operativo de vigilancia estricta para que la ciudadanía, plazas, tiendas, establecimientos y restaurantes cumplan con los protocolos de sanidad en este festejo de los reyes del hogar, que es mañana.

Las medidas las conocemos todos: uso de cubrebocas, gel antibacterial, respetar la sana distancia, toma de temperatura, tapetes sanitizantes, entre otros.

No nos cuesta nada cumplir con todas las medidas y, si no, pues festeje a su peque en casa, así no se arriesga.

Hay que recordar que el año pasado, el Día del Niño se convirtió en un día de contagios.

Aparecido

El que apareció ayer en el sur de Sinaloa fue el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, después de que el mandamiento de las autoridades electorales lo mandaron a él y a todos los funcionarios apaciguarse y a no andar publicitando sus inauguraciones, arranques de obra o todo aquello que huela a publicidad oficial.

Finalmente lo que lo sacó a la calle de nueva cuenta fue la visita del enlace de la Presidencia con la construcción de presas en el país, Cedric Iván Escalante Sauri, a la Presa Santa María, en construcción.

Valga la pena recordar que el amigo no ha de tener mucho trabajo, ya que la Presa Santa María es la única que se construye actualmente en el País, y no se ve que la Cuarta Transformación vaya a construir otra.

Pues Escalante Sauri se presentó en Sinaloa y Ordaz Coppel se vio obligado a correrle la invitación y lo acompañó a la zona donde se construye la presa, lo que nos permitió, por cierto, echarle un ojo a la construcción de una presa muy esperada por agricultores y ganaderos del sur de Sinaloa.

Por sí sola, la presa traerá beneficios a miles de personas, ya que abastecerá de agua a municipios como Escuinapa y Rosario, además de que regará miles de hectáreas de tierra dedicada a la agricultura.

Camionetas de lujo

Más allá de si es legal el uso de la camioneta que transporta al candidato de Morena a la Gubernatura, Rubén Rocha Moya, está la imagen que desea transmitir el candidato.

¿Qué no se da cuenta lo mal que se ven los políticos en camionetas de lujo, cuando su discurso es de plena austeridad y cercanía con el pueblo?

Recordemos que otro morenista, el Alcalde con licencia de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez, fue muy criticado por comprarse una camioneta parecida.

¿Qué les cuesta moverse en vehículos menos ostentosos? Ese sería el primer mensaje que le darían a la población y tendrían algo de coherencia cuando se ponen a hablar de los pobres a los que desean ayudar.