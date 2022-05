‘No quiero decir algo porque este alcalde me acusó de perro rabioso, pero yo diría ‘perro que ladra no muerde’, que digan las cosas’, señaló Rocha Moya... El Alcalde cada vez más se está quedando solo, aunque la verdad él siempre parece tener un as bajo la manga ante los ‘descreitos’ en lo que se ha visto envuelto.

Alcalde acorralado

A Jesús Estrada Ferreiro no le sirvió su estrategia para huir del Juicio Político que se cocina en su contra, el Juzgado desechó un amparo que había solicitado para frenarlo. El argumento del Alcalde de Culiacán para frenar el juicio era que el procedimiento está viciado de origen, que desde el Congreso y el Ejecutivo estatal han metido la mano para impulsarlo. Creo que esta no será la única herramienta que utilice el Alcalde, si ya hasta se dijo dispuesto a llevar el reclamo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto cada vez se ve más serio y dudamos mucho que se le dé salida digna al Alcalde, pues lo están dejando acorralado. Y es que tiro por viaje, el Presidente Municipal culichi recibe serios golpazos en su intento por continuar en la Alcaldía, y hasta los actores involucrados ya se lo hacen saber y ni siquiera cuidando las formas. El mismo Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya llanamente le dice que “perro que ladra no muerde”. El Mandatario aseguró que no teme a las presuntas pruebas que pueda tener Estrada Ferreiro en su contra, como lo declaró. “No quiero decir algo porque este alcalde me acusó de perro rabioso, pero yo diría ‘perro que ladra no muerde’, que digan las cosas”, señaló Rocha Moya. El Alcalde cada vez más se está quedando solo, aunque la verdad él siempre parece tener un as bajo la manga ante los “descreitos” en lo que se ha visto envuelto. Aunque todavía Estrada Ferreiro puede usar la teoría de la conspiración, o como lo dijera el jefe supremo, podría gritar ¡complot, complot!

¡Y lo que sigue...?

Sl el Congreso concreta el juicio política y el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro se obligado a dejar el cargo, qué es lo que sigue.... nuevas elecciones y ¿simple sencillamente el Legislativo haría un nombramiento? Porque el caso justo o no marcaría un precedente en la política sinaloense, donde por un lado sería un estate quieto a cualquier Alcalde que se portara de una “mala manera”, por así decirlo, en su administración, por otro a cualquier Presidente Municipal podría aplicársele el juicio político en una venganza entre poderes. Líbrenos Dios. No defendemos nada, sólo que las bases queden muy claras para el caso de una separación del cargo. Varios nombres se pronuncian ya para ocupar el edificio blanco de la Avenida Obregón, entre ellos los diputados Jesús Ibarra y Pedro Lobo, y esta semana nos sorprendió que algunos aprontados mencionen a la mismísima Graciela Domínguez Nava, actual Secretaria de Educación, de la que dicen no está muy agusto en la SEPyC, además quién le borraría la sonrisa si ocupara la silla de Estrada. Bueno pero sólo se dicen cosas aún no sabemos lo que sigue.

Y las escuelas

siguen con daños

Las altas temperaturas ya se están presentando en la ciudad y en Culiacán todavía hay escuelas que no cuentan con sistema de electricidad, aunque se había podido llevar el horario escolar de esta forma, los daños en niños y niñas se han hecho presentes. Y es que un ejemplo de esto es la escuela 5 de febrero que debido a las altas temperaturas ya ha tenido que hacer recorte de todo, de horario de recreo, educación física o cualquier otra actividad extra, y son muy pocas las horas que los niños pueden estar en el aula. Bueno, y es que el calor hace de los suyo y los menores ante la falta de aire acondicionado por no tener energía eléctrica, pues hasta se han vomitado y desmayado, por no aguantar el intenso calor, la directora ya no sabe qué hacer y lo último que se quiere es regresar a la virtualidad. Ante estas problemáticas el Gobernador Rubén Rocha Moya ha señalado que se está trabajando en eso y a la Secretaria de Educación Graciela Domínguez Nava, ya le anda pidiendo paciencia a los padres de familia por estos inconvenientes.

Luminarias en

la oscuridad