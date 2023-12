Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La cuestión será conocer qué tanto le hallaron al hijo del ex Rector como para formarle una carpeta de investigación de 72 tomos y 50 mil hojas. Mire que las de 20 mil que se cargan Madueña y cía parecían muchas.

Robos a la alza

Aunado a esto, el nuevo Secretario de Seguridad estatal, Gerardo Mérida Sánchez , brilla por su ausencia, no sabemos nada de él desde la regañada que le dieron por sus declaraciones sobre el fentanilo, vaya, no sale a la calle ni siquiera para decir que todo está controlado como lo hacía su antecesor, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo .

El Gobierno del Estado debe explicar por qué este aumento que no habíamos visto en años, y qué hará para contrarrestarlo, aunque sabemos que al Gobernador Rubén Rocha Moya no le agrada el cuestionamiento de la prensa sobre si es momento de cambiar de estrategia cuando pasan hechos de alto impacto, pero es más que obvio que algo ocurrió.

Hoy le toca al junior

Y aunque no tienen nada qué ver, según ellos, habrá que estar pendientes de si asiste a esta audiencia el abogado de Jesús Madueña Molina , pues Milton Ayala Vega se apersonó el 10 de octubre en la primera cita de Cuén Díaz con un Juez.

La ‘hoja de vida

limpia’ de Malova

Hay que ser cochis, pero no tan trompudos.

Sin embargo, todos sabemos que es obvio que hubo un acuerdo en el sexenio anterior, porque una docena de ex funcionarios del Gabinete fueron puestos ante un juez acusados de delitos relacionados con la corrupción.

Luego se metió en su papel de abogado para decir que no hay denuncias en su contra ni nada que juzgar.

Malova fue noticia el pasado 2 de diciembre cuando compartió con medios de comunicación que no descarta buscar una candidatura por un cargo legislativo federal con la alianza Fuerza y Corazón por México, del PRI, PAN, PRD y el PAS.

“Por lo que yo entiendo, Mario López Valdez aspira a un escaño de carácter legislativo, donde ya ha dado resultados de manera previa como Senador, este es el marco que hay que estar analizando, ¿qué perfil y a qué puesto? No todos somos buenos ni los idóneos para todo”.

“A título personal yo puedo decirles bienvenidos los que sean rentables, los que tengan una hoja de vida limpia y adelante para entrar. Malova no tiene ningún señalamiento”, dijo Garza Bayliss .

Uno de los temas de la conferencia de prensa que dieron los líderes de los partidos PRI, PAN y PRD, fue la posible inclusión del ex Gobernador Mario López Valdez como candidato a la Senaduría por el frente.

La buena noticia

del proceso

Pese a que ya han pasado varios procesos en que las candidaturas independientes fueron la moda, no hay que olvidar que esto representa más en “power to the people”’del que hablaba John Lennon.

El Instituto Nacional Electoral confirmó ayer que una persona reunió los requisitos para registrar una candidatura independiente.

Se llama José Enrique Guerrero Colmenero y su nombre coincide con el nombre de pila del “Koke” Guerrero, el ganador de la quinta temporada de Exatlón México y campeón de la edición All Star.

Según el anuncio del delegado estatal del INE, Jorge Luis Ruelas Miranda, Guerrero Colmenero solicitó una candidatura independiente para la diputación federal del distrito 5, el cual pertenece a la ciudad de Culiacán.

Para ello, tuvo que completar un proceso como entregar una solicitud ante el INE y entregar documentos para la integración de un expediente, como recaudar el apoyo ciudadano del 2 por ciento de la Lista Nominal del distrito del que se trate.

Qué buena noticia que sigan los ciudadanos con el esfuerzo de participar. Mucha suerte.