“El Químico”, como los gatos, sigue cayendo parado, y hasta parece otro ahijado del Gobernador Rubén Rocha Moya, quien no deja de cubrirlo con su manto de poder.

Alcalde como el cobijero

¿Que no se habla acaso de un posible daño al erario de 60 millones de pesos cuando menos?

A todo mundo le parece inconcebible que no se haya determinado citar al ex Alcalde Benítez Torres , ante la demanda por el contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 luminarias ya está en la Fiscalía General del Estado y es esa instancia quien informará al respecto, entonces qué pasa con Sara Bruna .

Y por lo pronto no se ha citado al ex Alcalde y ahora Secretario de Turismo en Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres.

Eso sí, el nuevo Presidente Municipal mazatleco aclaró que no se andan buscando“chivos expiatorios” en las indagatorias que realiza la Fiscalía.

Hasta ayer se sabía que la Fiscalía estatal ha citado en las dos primeras etapas a nueve ex funcionarios municipales por diversas demandas, y a como va la cosa y vayan avanzando las investigaciones se irán citando a más.

El caso de Mazatlán y sus ex funcionarios señalados por distintas irregularidades se está poniendo color de hormiga, ahora resulta que sigue la cuenta de personas citadas por la Fiscalía.

La SCJN llega tarde

Pobre consuelo ya que a pesar del fallo de la Suprema Corte, no habrá consecuencias o sanciones para Ordaz Coppel .

Ayer se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó las controversias constitucionales interpuestas por el Gobierno del Estado, después de no publicar los informes que le fueron reprobados por el Congreso del Estado al ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel .

Esos casos curiosos de la justicia mexicana, que no sabemos si reír a carcajadas o soltar el llanto.

El Gobernador, de gira

Eventos para la foto

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia mujeres y niñas diversas instituciones y organizaciones han realizado actividades de visibilización y concientización de la violencia con talleres, charlas y conservatorios.

El objetivo es llevar el mensaje a las mujeres, jóvenes y adolescentes que pudieran encontrarse en una situación de riesgo y vulnerabilidad.

Sin embargo son varios los eventos que hemos detectado que se están realizando con el único objetivo de tomarse la foto y decir que “están cumpliendo” con la agenda naranja.

Esto porque no tienen convocatoria, no invitan al público a escuchar y participar en estas actividades y porque no se realizan en las colonias y comunidades que han sido detectadas con alto índice de violencia. También porque se convoca de última hora.

Es necesario que las autoridades se detengan a evaluar la estrategia y cambien el formato si de verdad lo que quieren es reducir la violencia familiar que lamentablemente muchas veces terminan en feminicidios.