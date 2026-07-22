Entonces, ahora sí estará prohibido andar arrastrando gente concha al Ayuntamiento o que sus gobernantes o funcionarios agarren de agencia de empleo a la Comuna con toda la familia

Los policías

más fachosos

Resultó que la Fiscalía General del Estado no sólo quería que sus policías de investigación vistieran uniforme, sino uniforme de marca. El acuerdo original no dejaba espacio para la imaginación: camisa, pantalón, gorra, chamarra, chaleco y hasta los tenis venían con fabricante, modelo y número de catálogo. Más que lineamientos institucionales, parecía lista de compras. La reacción no tardó en llegar. Porque una cosa es definir las características técnicas que debe cumplir un uniforme y otra muy distinta es dejar escrito en un acuerdo oficial cuál marca debe venderlo. Eso abre preguntas inevitables sobre competencia, licitaciones y uso de recursos públicos. La buena noticia es que la propia Fiscalía corrigió. Mediante una fe de erratas desaparecieron los nombres comerciales y los códigos de catálogo. Ahora el documento habla de prendas tácticas con determinadas características, como tendría que haber sido desde el principio. Al menos hubo marcha atrás. En tiempos en los que la confianza en las instituciones se construye con transparencia, reconocer un error y corregirlo siempre será mejor que defender lo indefendible. Aunque queda la duda de cómo llegó a publicarse un acuerdo tan específico sin que nadie levantara la mano antes de que viera la luz.

Ya nada de

recomendados

Excelente mensaje el que se mandó desde los Ayuntamientos al Congreso del Estado, con el cómputo de la votación con que se aprobó una reforma para prohibir la reelección y el nepotismo electoral. La decisión se tomó en una productiva jornada, en la que incluyó la aprobación de los diputados de esta reforma a la Constitución Política del Estado en materia de no reelección y nepotismo electoral, pero también de tope presupuestario del Poder Legislativo y otras disposiciones, tras concluir el cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos. La reforma ya había sido aprobada y enviada a las comunas por los diputados desde el pasado 7 de julio de 2026, y regresó con el respaldo de 16 cabildos de los 20 cabildos, con lo que se cumplió el requisito para incluir al texto de la Carta Magna estatal. En los municipios que respondieron hubo de todos colores, algo que también demuestra que la política de antaño ya no tiene que ser la que se ejerza en estos tiempos. Los que faltaron fueron Juan José Ríos, Angostura, Mazatlán y Rosario que aún no remitían su votación, pero el requisito ya se había cumplido con las dos terceras partes. Entonces, ahora sí estará prohibido andar arrastrando gente concha al Ayuntamiento o que sus gobernantes o funcionarios agarren de agencia de empleo a la Comuna con toda la familia.

El ejemplo que

viene de fuera