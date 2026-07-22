Resultó que la Fiscalía General del Estado no sólo quería que sus policías de investigación vistieran uniforme, sino uniforme de marca.
El acuerdo original no dejaba espacio para la imaginación: camisa, pantalón, gorra, chamarra, chaleco y hasta los tenis venían con fabricante, modelo y número de catálogo. Más que lineamientos institucionales, parecía lista de compras.
La reacción no tardó en llegar. Porque una cosa es definir las características técnicas que debe cumplir un uniforme y otra muy distinta es dejar escrito en un acuerdo oficial cuál marca debe venderlo.
Eso abre preguntas inevitables sobre competencia, licitaciones y uso de recursos públicos.
La buena noticia es que la propia Fiscalía corrigió. Mediante una fe de erratas desaparecieron los nombres comerciales y los códigos de catálogo.
Ahora el documento habla de prendas tácticas con determinadas características, como tendría que haber sido desde el principio.
Al menos hubo marcha atrás.
En tiempos en los que la confianza en las instituciones se construye con transparencia, reconocer un error y corregirlo siempre será mejor que defender lo indefendible.
Aunque queda la duda de cómo llegó a publicarse un acuerdo tan específico sin que nadie levantara la mano antes de que viera la luz.
Excelente mensaje el que se mandó desde los Ayuntamientos al Congreso del Estado, con el cómputo de la votación con que se aprobó una reforma para prohibir la reelección y el nepotismo electoral.
La decisión se tomó en una productiva jornada, en la que incluyó la aprobación de los diputados de esta reforma a la Constitución Política del Estado en materia de no reelección y nepotismo electoral, pero también de tope presupuestario del Poder Legislativo y otras disposiciones, tras concluir el cómputo de los votos emitidos por los ayuntamientos.
La reforma ya había sido aprobada y enviada a las comunas por los diputados desde el pasado 7 de julio de 2026, y regresó con el respaldo de 16 cabildos de los 20 cabildos, con lo que se cumplió el requisito para incluir al texto de la Carta Magna estatal.
En los municipios que respondieron hubo de todos colores, algo que también demuestra que la política de antaño ya no tiene que ser la que se ejerza en estos tiempos. Los que faltaron fueron Juan José Ríos, Angostura, Mazatlán y Rosario que aún no remitían su votación, pero el requisito ya se había cumplido con las dos terceras partes.
Entonces, ahora sí estará prohibido andar arrastrando gente concha al Ayuntamiento o que sus gobernantes o funcionarios agarren de agencia de empleo a la Comuna con toda la familia.
Vaya cubetazo de realidad el que dieron ayer las integrantes de Sabuesos Guerreras, mientras en las oficinas gubernamentales se llenan la boca hablando de transformación y apoyo a las víctimas, cuando son las propias familias quienes tienen que buscar fondos internacionales para hacer la chamba que a la autoridad le queda grande.
Resulta que, con el apoyo del Gobierno de Canadá, ahora lanzan el proyecto “Voces que buscan”, porque aquí, en el estado donde no pasa nada, el acceso a la justicia es un laberinto de expedientes fríos y términos que nadie entiende.
Lo que debería darnos vergüenza como sociedad es que tenga que venir el Fondo Canadá para Iniciativas Locales a poner la lana para que las madres buscadoras aprendan derecho y acompañamiento psicosocial.
O sea, el Estado no solo les falla en encontrar a sus seres queridos, sino que también las deja solas frente a la burocracia de la Fiscalía.
El mensaje de Sabuesos es claro: si la justicia no habla nuestro idioma, habrá que aprender el de ellos para que dejen de vernos la cara.
Y hablando de ver la cara, la crítica sobre el panteón 21 de Marzo caló hondo.
Dicen las rastreadoras, y con mucha razón, que no tiene sentido sacar cuerpos para volverlos a perder en el rezago forense.
Es una tragedia circular: los desaparecen los malos, los desaparece la indiferencia, los desaparece el papeleo y luego los desaparece una exhumación sin identificación. ¡Ya basta de simular que se avanza cuando solo se amontonan carpetas!.
Duro, pero muy necesario, el recordatorio que hicieron sobre la revictimización, porque esa maña tan sinaloense de decir “en algo andaba” para sacudirse la empatía.
La advertencia es para todos; en esta guerra, nadie está exento de estar en el momento equivocado.
Ojalá que la campaña de sensibilización que planean alcance a esos 5 mil ciudadanos proyectados, a ver si así dejamos de señalar y empezamos a entender que este dolor es de todos.
Por lo pronto, las buscadoras ya marcaron la ruta para agosto de talleres, guías jurídicas y hasta atención para los niños que crecen con una silla vacía en la mesa.
Ellas no se detienen ni por la falta de presupuesto local ni por las amenazas que han silenciado a muchas familias recientemente.
Mientras las autoridades siguen en sus mesas de paz, las Sabuesas ya están construyendo su propio camino de dignidad. ¡A ver si les aprenden algo!
¡FOUL!... La Dirección de Tránsito Municipal de Culiacán reportó multas por ¡4 millones de pesos! en este año... menos mal que no es recaudatorio.