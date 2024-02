Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El problema nunca fue que los productores no pudieran vender sus cosechas, el problema fueron los bajos precios de las mismas, y se supone que la solución será para este año reducir la siembra de maíz y trigo para generar poca oferta y por ende mayor demanda, pero quién sabe si en la práctica esta estrategia sea la mejor.

La triste historia

del maíz

El Gobernador Rubén Rocha Moya prometió que compraría a los pequeños productores de Sinaloa sus cosechas de maíz si no alcanzaban a acomodarlas en el mercado, pero aclaró que serían algunas y tendrían que pasar por un proceso de validación.

¿Pues de cuándo acá los Gobiernos se han encargado de comprar tanto maíz? Y otra, ¿de dónde pretende el Gobernador sacar dinero para atender esta promesa de compra?

Recordará el tema del plan de comercialización de maíz y trigo que tuvo que implementar el Gobierno de Sinaloa y el Gobierno federal en respuesta del descontento de productores pues estaban colocando muy bajo el precio de mercado de las toneladas de granos. Pues ya el Gobierno destinó una millonada en comprarle a los productores sus cosechas, ahora dice Rocha que pueden comprar más.

Lo triste aquí es que parece que en el estado no hay un Secretario de Agricultura y Ganadería, pues a Jaime Montes Salas nada más se le ve en alguna rueda de prensa como florero pues ni el frijolito de la primaria le germinó.

Lástima porque el gremio le reconoce que le sabe mucho pero que ejecuta muy poquito.

Rocha Moya no puede andar prometiendo tapar agujeros con dinero, pues va a llegar un momento en el que no tenga recurso para cumplir sus promesas. Y miren que con el campo sinaloense no se juega, que estuvieron intensas las manifestaciones del año pasado cuando se tomó el aeropuerto internacional de Culiacán.

