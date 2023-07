Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El gasto que están haciendo los aspirantes de Morena, como por ejemplo, en los espectaculares, incluso los que están con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido señalados como ofensivos, insultantes, para un pueblo que está viendo cómo el bolsillo se ha reducido al comprar la canasta básica.

Pueden más los mitotes

Mucho se han movido los aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República; van del tingo al tango, buscando los espacios, que en algunos de ellos se ve que no se imaginan la cantidad de “Méxicos” que existen en nuestro país.

Ellos no saben aún que la fórmula no es “a donde vayas haz lo que veas”, no, en una contienda electoral siempre la máxima será “Veni, vidi, vici”. Llegué, vi y vencí. Porque ninguno quizás tenga la oportunidad siquiera como aspirante de volver al mismo lugar, aunque ya como candidato será otra cosa, pero andar ordeñando, comiendo tacos, birria o festejando un gol sólo son detalles para una selfie, efímeros, sobre todo sin son tan posados.

El punto es que los dimes y diretes, acusaciones y señalamientos han podido más que sus propuestas, al grado que si uno se pone a analizar sus mensajes a la gente, pues poco puede uno sacar en claro.

Y es lo que han estado aprovechando los de la alianza opositora, quienes apenas inician su proceso interno, y al parecer lo que se viene es una de dos: que el Frente escriba un nuevo himno a la “urbanidad y la belleza de ser más los que quieren cambiar al país” o de plano, y es lo más seguro, un verdadero choque de trenes. Eso sí, los explosivos serán cortesía del mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador que ya está metido hasta las chanclas en el proceso electoral de 2024.