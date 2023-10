Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Lo dijo que tanta naturalidad que asusta, debido a que toda la vida hemos visto con pavor los medicamentos caducados y hay campañas y recomendaciones muy serias que señalan que por ningún motivo se utilicen estos fármacos si no están en óptimas condiciones.

¿Cómo saber a quién creerle?

Por lo pronto, la neta, la neta, hay muchos que preferimos esperar a que lleguen las que no estén caducas. ¡No vaya a ser!

No somos ni médicos ni científicos, como todo el mundo, por eso sería muy importante que explicaran esto mucho más en serio.

Es muy claro que existe una recomendación sobre la fecha de caducidad no sólo de las medicinas, casi desde que se inventaron y entendible y obvio por la vida útil de la fórmula química, como para que la declaración de un funcionario venga a querer cambiar la realidad de la vida.



Saldo político de Otis

Así las cosas en la política en torno al impacto de Otis, pero la realidad continúa de terror para los acapulqueños, muchos de los cuales ya han salido de ahí o tratan de hacerlo, por lo que no descartemos que hasta una crisis de migración interna se presente tras la magna devastación sufrida en la región.

La polarización vivida, sobre todo en este sexenio, ha sido traída al asunto de si se actuó o no conforme a la prevención primero, y a la respuesta la contingencia después, por parte del Gobierno federal, estatal y municipal, los tres de extracción morenista.



Sudan la gota gorda contra el cáncer

Caminaron, tronaron y corrieron por el paseo costero en la zona de Playa Norte, pero lo notable es que solo el Alcalde y su esposa se vieron en buena forma física, no así varios de los funcionarios municipales que los acompañaron, que solo mostraron no estar muy acostumbrados a hacer ejercicio, pero eso sí, buenos para tomarse fotos con sus celulares para subirlas a sus redes sociales.



Informe con baño de pueblo

La Diputada local Celia Jáuregui rindió la tarde del pasado sábado su Segundo Informe de Labores Legislativas como integrante de la 64 Legislatura del Congreso del Estado en la Colonia Universo, un asentamiento popular ubicado al nororiente de Mazatlán.

Dijo que decidió hacerlo en ese lugar porque está convencida que los informes se le deben dar a la gente a la que se sirve, por eso no lo hizo en algún salón o en otro recinto.

“Quise hacerlo aquí en la Colonia Universo porque estoy convencida de que los informes y lo que hacemos los servidores públicos quienes deben de ser los principales enterados pues es la gente a la que servimos”, manifestó en entrevista momentos antes de presentar su informe.

“Es mucho mejor para mí hacerlo en un lugar con amigos donde ya hemos trabajado en otras etapas de nuestro andar en la política que hacerlo en un restaurante, porque me preguntaban por qué no lo haces en un salón, en un restaurante, no, hay que hacerlo en donde está la gente que debe de ser interesada en saber qué es lo que estamos haciendo sobre todo los diputados porque tenemos mala fama”.

Ahí destacó logros por iniciativas presentadas de manera individual como en conjunto con sus demás compañeros de legislatura.

Entre los logros que destacó dijo que se encuentra el nombramiento a Mazatlán como Puerto Heroico por la defensa en contra de los franceses en marzo de 1864, además de que por primera vez un estado del país, en este caso Sinaloa, cuenta con una Ley de Detección Oportuna y Atención Integral de Cáncer Pediátrico.