El Gobernador se aventó un jonrón político: queda bien con el gremio periodístico (una semana después de arremeter contra los medios) y apenas a días del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, fija postura en materia de libertad de expresión deshaciéndose de su secretario más incómodo por su doble agenda de aliado/opositor y por su pésima reputación ante medios y periodistas por su intolerancia.

El cese de Cuén

En política no hay casualidades, hay oportunidades, pero saber traducir éstas y tomarlas puede tener un precio que hasta ahorita no alcanzamos a cuantificar.

Hoy, Cuén dará su versión de este cese y entonces veremos cuánto es capaz de contener los daños políticos ocasionados por el Gobernador Rocha Moya con su respuesta. Hasta ayer tuiteó que su prestigio personal no estaba supeditado a cargos políticos y agradeció al personal de Salud.

Aquí se lo habíamos advertido que ya ninguno de los dos quería al otro, pero alguien quería quedar como el agraviado, y después de aguantar estoicamente las declaraciones de Rocha, a Cuén le tocó bailar con la más fea y salir por la puerta chica del Gobierno del Estado cuando no se ha cumplido ni un año de la elección. Atrás quedó el anhelo del co-gobierno entre el PAS y Morena.

Para el Mandatario estatal era ya un sueño el deshacerse del ahora ex Secretario, a quien por más que le enseñaba la puerta de salida discurso tras discurso, éste no se daba por enterado y hasta se le veía relajado los fines de semana.

El Gobernador Rubén Rocha Moya será mayor pero ha demostrado reflejos políticos. Más tardo que perezoso aprovechó que Héctor Melesio Cuén Ojeda no cumplió la orden de retirar las denuncias que tiene contra Luis Enrique Ramírez , periodista asesinado el 5 de mayo, y la ex columnista y hoy Secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa .

Feliciano, el orquestador

En el Congreso de Sinaloa Feliciano Castro Meléndrez sigue con su agenda, una agenda que no dijo de dónde salía, pero ya le hace guiños a una candidatura para el 2024, de esa que lo llevó a armar un juicio político.

Anteriormente ya había expuesto que no se reuniría con el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro porque tiene su propia agenda, que parece que se la mandan del Ejecutivo, pero con aspiraciones, capaz que cambia la cosa.

Al cuestionársele si le interesaba la Alcaldía de Culiacán, salió con el argumento de que no hablaría sobre el proceso que está corriendo, pero al preguntarle si sería Diputado hasta el 2024, le cambió el semblante, ya no dijo nada. Chapulines, le dicen a eso que no terminan y se brincan a otra cosa.

Sabemos que Feliciano es experto en contestar con monosílabos, con cosas que no tienen nada que ver con las preguntas que se hacen o de plano no responder, pero su rostro lo dijo todo. Como le dijo Rocha Moya a Cuén cuando se la sentenció en la semanera: al buen entendedor, pocas palabras.