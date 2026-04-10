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El Alcalde Víctor Díaz Simental no ha podido brindar seguridad a los escuinapenses. Desde que asumió su gobierno, la violencia le hizo ver su presencia en ese municipio del sur de Sinaloa.

Escuinapa y

su crisis policiaca

Escuinapa se quedó “debilitada” desde el miércoles y ayer. Más de 32 agentes pidieron su baja ante la ola de violencia que ha dejado cinco policías asesinados en menos de una semana. Los policías tienen miedo, no es la primera vez que renuncian o piden su baja. El Alcalde Víctor Díaz Simental no ha podido brindar seguridad a los escuinapenses. Desde que asumió su gobierno, la violencia le hizo ver su presencia en ese municipio del sur de Sinaloa. El silencio ayer se apoderó de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Las patrullas ahí están, esperando quién las conduzca. La mayoría de los policías prefiere decir, ahí la vemos. Pero hay que recordar que para llegar a este extremo de inseguridad que tienen los escuinapenses y de los ataques contra policías debió haber corrupción y tolerancia de los gobiernos y de los policías. Por lo pronto hoy viernes Escuinapa amanece con apenas 20 agentes de Policía y 21 tránsitos, luego de la solicitud de baja de 32 elementos que se concretó ayer. Y es que de acuerdo con versiones de policías, el Alcalde no les dio motivación para quedarse, les dijo que si quieren irse, que se vayan. Todo esta psicosis de inseguridad se da a 10 días del asesinato de cuatro elementos de la Policía Municipal y a dos de que otro agente fue acribillado en la colonia Ampliación Juárez, en Escuinapa. El pasado martes 31 de marzo, el subdirector operativo Esteban Gutiérrez Mazariego, junto con los agentes Ulises García Morales, Sergio Pérez Rivera y Juan Antonio Rosas González, fueron asesinados en la autopista Mazatlán-Tepic, entre la cabecera municipal y la comunidad de Santa Anita, en el camino vecinal de Arroyo Grande. Veremos qué hará el Alcalde para poder brindar ahora sí seguridad para los escuinapenses.

Otra más de Vialidad

La escena parecía prometedora: la autoridad finalmente abría un canal, aunque fuera vía Facebook, para escuchar lo que por años ha sido un reclamo constante de los usuarios del transporte público. La Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa publicaba un número para recibir quejas. Por fin, un espacio donde decir lo que todos saben y pocos atienden. Pero lo que vino después fue más revelador que cualquier diagnóstico oficial. Bastaron unos minutos para que la publicación se llenara de testimonios. Usuarios relatando unidades en mal estado, choferes conduciendo con imprudencia, rutas irregulares y un servicio que, lejos de mejorar, parece deteriorarse cada día. No eran casos aislados: era un coro. Y en medio de ese coro, un video. Un camión urbano de la ruta UAdeO, en el sector Valle Alto de Culiacán, circulando sin control, a exceso de velocidad, dando vueltas que rozaban la colisión en más de una ocasión. No se trataba de una denuncia ciudadana cualquiera: el propio material había sido subido a TikTok por choferes de esa misma unidad. La imprudencia, documentada por sus propios protagonistas. La reacción institucional no fue investigar, sancionar ni siquiera aclarar. Fue borrar. La publicación desapareció. Con ella, también se fueron los comentarios de usuarios que habían aprovechado ese espacio para denunciar lo que viven todos los días. Se cerró la ventana justo cuando empezaba a entrar el aire. El mensaje es claro: el problema no es la falta de quejas, es la incapacidad, o la falta de voluntad, para enfrentarlas. Porque abrir un número no es atender. Publicar en redes no es resolver. Y borrar evidencia no es gobernar. Mientras tanto, quienes usan el transporte público siguen expuestos a un servicio deficiente, y en casos como el del video, a riesgos reales. Lo que está en juego no es solo la calidad del traslado, sino la seguridad de miles de personas. La pregunta ya no es si hay fallas en el sistema. Eso quedó más que documentado. La pregunta es por qué, teniendo la evidencia en la mano, la autoridad decide mirar hacia otro lado. Y en esa decisión, el nombre de Marco Osuna Moreno aparece inevitablemente. Porque cuando el canal para escuchar se convierte en botón de borrar, lo que queda no es gestión: es simulación.

Descalificar como

estrategia política