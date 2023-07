Con el asunto de las carpetas de investigación haciendo olas, o en la polémica, abogados de la UAS ya hasta andan pidiendo audiencias especiales porque una de las carpetas supuestamente no trae los folios requeridos, además que les agregaron documentos que no venían en las copias

¿El mismo vals?

Según esto, los abogados defensores intentaron revocar el proceso debido a que sólo uno de los señalados tenía su copia de la carpeta de investigación, pero la Fiscalía ha dicho que si no las tienen es porque no quieren. Y acusó que sólo buscan retrasar el proceso, una práctica común.

A nadie le extrañó que el viernes durante la audiencia inicial contra los funcionarios y ex funcionarios de la UAS hayan de nuevo diferido y aunque ya fueron puestos ante el juez el Rector Jesús Madueña Molina , el ex Rector Juan Eulogio Guerra y Héctor Melesio Cuén Díaz, junto al comité de adquisiciones de la Universidad, podrían conocer su acusación hasta el próximo 31 de agosto y el viernes ni siquiera se le pudo señalar las imputaciones a los señalados porque la defensa ahora sí que se agarra “hasta de las pestañas”.

El ambiente: entre picnic y operativo

Previo a la audiencia, otra vez se reunieron presuntos trabajadores de la UAS para manifestarse “pacíficamente”; de nuevo llegaron más de dos horas antes y esta vez fueron más cómodos, con hieleras, sillas de jardín, comida, bueno, como si estuvieran en el patio de sus casas.

Quien también madrugó fue el ex Rector, Juan Eulogio Guerra Liera, pues llegó con semblante tranquilo hora y media antes de la cita, declaró no sentirse perseguido por el Estado, casi como si desconociera lo que sucede alrededor de la Universidad, o como si no le preocupara, pero no es que lo desconozca realmente, sino es que desde reacciones pasadas Guerra Liera se ha desmarcado del grupo señalado y de sus prácticas de montar estos circos de “defensa de la autonomía”.

La entrada al Complejo de Seguridad en la que fue la audiencia estuvo custodiada por elementos de la Policía Estatal, que limitaron el acceso de vehículos, cosa que generó que empleados de Radio UAS les confrontaran verbalmente, pues no les dejaban ingresar en automóvil, igual que al resto, incluyendo a los medios de comunicación.

Madueña Molina llegó media hora antes, atendió a los medios apenas bajó de su camioneta y pasó unos minutos con los uaseños.

Aún con 15 elementos protegiendo la puerta del lobby, el acceso fue un caos, y aún con varios policías procesales cuidando los filtros de entrada a las salas, hubo “universitarios” que se colaron a la brava, incluso sin saber qué es una audiencia inicial, con tal de estar dentro y poder ocupar espacios de medios de comunicación.