Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, no da una en su puesto y del cual fue reelegido. No ha podido poner orden en seguridad en el puerto y ya hasta se da el lujo de cometer un atropello contra el medio ambiente.

Una regada tras otra

Pues no hizo tampoco nada con los abusos que cometió el año pasado su director operativo Pablo Ramírez Suárez . Y para colmo, la tarde del pasado miércoles llegó dos horas después a “brindar” seguridad durante la manifestación contra un abogado mazatleco en la Avenida Cruz Lizárraga.

Tras tal acción en contra del medio ambiente, los comentarios en Mazatlán no son de otra cosa más que la risa por la acción policiaca de Barrón Valdez.

Los memes contra la Alcaldesa Estrella Palacios

Tras la poda de dos palmeras en el Paseo Claussen de Mazatlán, luego de la muerte de dos motociclistas en el mismo lugar, los memes no se hicieron esperar contra la Alcaldesa Estrella Palacios.

Ya en las redes sociales “proponen” quitar el mar para que no haya ahogados en playas de Mazatlán, otros “proponen” quitar los postes para que no haya choques. Evidentemente excesos que recuerdan que gobernar a los mazatlecos no es una cosa sencilla.

Esta semana de Pascua ha sido de malas para el Gobierno Municipal con varias pifias cometidas.