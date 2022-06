Un meme entre dos bandos

Interesante se ha puesto el debate en redes sociales entre quienes defienden al Presidente Municipal de Culiacán con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, y quienes están en contra de sus dichos, acciones y omisiones.

Pero debemos aclarar que hay una muy marcada diferencia en cuanto al número, sin embargo aún entre los números hay quienes arengan con una singular alegría.

Lo decimos en carrilla y en serio, porque es muy obvio que en situaciones como esta -hablamos de gente peleando un bando, nunca nos imaginamos un juicio político tan pronto-, los que defienden a capa y espada son los que más intereses tienen, sobre todo si son parte del sistema.

A unas horas de que se tomen las decisiones que se vayan a tomar en el Congreso del Estado, y con no muy buenas noticias para Estrada Ferreiro, para quien tampoco es una sorpresa, porque decidió meterse en broncas con la mayoría, todo sentimiento está a flor de piel.

Hemos visto a Estrada Ferreiro pedir disculpas, algo nunca antes visto, y acusar que hay persecución contra su familia o que tiene miedo por su vida.

Pero en las redes el debate sigue siendo si se lo merece o no.

Hace poco escuchábamos al maestro José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, decir que Jesús Estrada Ferreiro tenía 80 quejas en unos meses, en la Fiscalía General del Estado por lo menos seis denuncias por delitos.

Parece que se le olvidó al tío Ferreiro, al “Licenciado Baches”, al meme favorito con la frase “De qué se trata”, que en México las cosas se mueven por voluntad política.

Y lo de estos días es un ejemplo palpable, desde la Fiscalía Anticorrupción, hasta el Congreso.

Más allá de la ley que les obligue, restrinja o lo prohiba, la voluntad está promoviendo un chambón, por más que haya buenos resultados y una ciudad con mejor iluminación.

Esos trabajadores que andan arengando, ya pónganse a jalar, que esto ya no depende de ustedes.

Ustedes saben quiénes son.





Estrada, un hombre sin filtro

En definitiva si algo no está aprendido en Sinaloa es la importancia de la prevención, no solo por la incidencia delictiva que ha marcado históricamente a la entidad, sino por el actuar de las y los políticos que han recibido linchamiento social por sus actos.

El equipo cercano del Alcalde de Culiacán con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, no supo prevenir o no hizo bien su trabajo en general, al dejar que haga sus arrebatadas transmisiones en vivo en las que solo la anda regando.

La última vez, luego de los señalamientos de violencia política de género contra Graciela Domínguez Nava, hay que destacar que estos ya tienen años, hizo señalamientos por el estilo sobre la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Si hubiera preparado un poco su discurso y que no fuera por un coraje, si hubiera prevenido, no hubiera tenido que pagar un desplegado en medios locales con dinero de su bolsa, que corra a su pseudo equipo que sólo sirve para intentar defenderlo en redes sociales y que se contrate otro que lo haga tener más pérdidas.





Maestra en Ciencias por favor

La que salió antes de que terminara el informe del Rector Jesús Madueña Molina, fue la presidenta del PAN Roxana Rubio, y es que parece que se molestó porque al mencionarla la nombraron con el título de Licenciada y no Maestra en Ciencias.

Quien sabe si por eso se retiró rápido del evento, pero a los pocos minutos de la presentación se le vio salir del auditorio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el cual varios funcionarios y figuras de la política asistieron para el primer informe del Rector.

Y es que la líder del PAN, hizo algunos comentarios al respecto, señalando que su gente encargada no pone atención a ese tipo de detalles, parece que a la ex diputada le afectan muchas estas cuestiones.





La novatada de María Inés Pérez Corral

Desde antes del boom de Morena en México y en Sinaloa, había una mujer que era la cara del Partido en Culiacán, de las que convocaba conferencias, emitía posturas y era crítica de los gobiernos, esa era María Inés Pérez Corral, ahora titular de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa.

Nadie puede dudar que María Inés es una excelente persona, es humilde y le ha puesto ganas al movimiento, pero es verdad que no había sido volteada a ver por el partido cuando comenzó a ganar, cuando Estrada Ferreiro asumió la Alcaldía, dijo que le daría trabajo a Pérez Corral, pero no de lo que ella quería, dado que buscaba la Secretaría del Ayuntamiento y para el abogado María Inés no tenía las tablas para serlo.

Ahora con Rubén Rocha Moya se le da la oportunidad luego del cese de la anterior Secretaria, y sí, nadie duda de la bondad y las ganas de trabajar de María Inés, pero declarar que la gente que fue desplazada por la violencia de la zona de Concordia, está volviendo a sus hogares, así nada más, porque ya es seguro, es una declaración de lo más irresponsable.

Lo dijo el MASS, no se puede volver así como así a esos lugares, se tiene que hacer un levantamiento apegado a la Ley de Protección y Atención a Víctimas, tienen que pasar varios filtros y se ve y es claro, que María Inés posiblemente desconocía todo eso, y se le hizo fácil declarar así como así, que la gente estaba volviendo a sus casas.





Primero anuncian y luego organizan

La semana pasada Segalmex concretó con el Gobierno del Estado un programa que consiste en comprar alrededor de 521 mil toneladas de maíz para abastecer comunidades marginadas y para evitar alzas en los precios del grano.

Tras la noticia la prensa cuestionó sobre los beneficios y posicionamiento de asociaciones agrícolas, así como de productores de tortilla, ambos gremios respondieron que no han sido informados sobre el funcionamiento del programa.

Nuevamente, acontece lo que ya estamos acostumbrados a ver, se pone en marcha una iniciativa o programa sin explicar el funcionamiento de este a los beneficiados ni a los posibles afectados.