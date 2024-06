Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Como otra situación medio rancia en estas elecciones, de esas que hacen único a nuestro país y estado, es que precisamente en plena jornada de elecciones, la raza que fue funcionaria de casilla notó que habían boletas para votar por diputados federales... de Guanajuato.

El surrealismo electoral infaltable

Afortunadamente en estas últimas elecciones, o por lo menos el mero día, no fue tema la inseguridad, pero sí tomaron relevancia otras situaciones que, llámele usted chuscas o graciosas, pero definitivamente son pintorescas y le dan un sazón especial a cada votación.

Este pasado 2 de junio, además de la gran cantidad de chistes que podemos inventarnos con el “Claro que se puede” que no terminó tan bien, hubo dos situaciones que vale la pena mencionar.

El primero ya se los comentamos muy por encima desde ayer, y es que en Ahome siguen tensando la cuerda desde el lado de Mingo Vázquez, que acusa un presunto fraude en su contra y en favor de Gerardo Vargas por la Alcaldía, y bueno, el candidato opositor ha movilizado a la raza a las afueras del Consejo Municipal Electoral y todo el rollo.

Eso como contexto, pero de lo que queríamos hablarle es que, justamente para cerciorarse de que no haya fraude, la gente del PAN pidió inspeccionar entre las bolsas de basura para descartar la posibilidad de que haya boletas electorales tiradas.

Y no decimos que no pueda haber, todo es posible, pero a ver, la diferencia entre Vargas Landeros y Mingo Vázquez, según el PREP, son más de mil votos. Y llámenos locos si quiere, pero muy mal debe ir la cosa como para no percatarse de que hay mil papeletas electorales tiradas por ahí, a no ser que sean invisibles.

Les prometemos que no son inventos, sino que lo confirmó el propio Vocal Ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, quien dijo que esos votos sí serán validados a la hora de hacer los famosos recuentos de votos.

El funcionario federal explicó que desde el INE interpretan que la gente, al marcar cada recuadro, lo hizo pensando en el partido y candidato de Sinaloa, no del estado de la zona del Bajío, por lo que sería un escándalo anular esos votos.

Y bueno, es verdad que sería algo cruel e injusto para las personas que esperaron su turno bajo el clima nada amigable, que sus elecciones no fueran tomadas en cuenta, pero también es como si a Sandra Cuevas, que compitió por el Senado de la República con MC, le contaran los votos que reunió Sandra Cuevas, que buscó la Diputación local 10 de Navolato con el PES, o viceversa.

Hay que tener mucho cuidado con eso de las confusiones, porque imagínese que el Genaro García que ha sido Secretario de Seguridad Pública estatal, Secretario del Ayuntamiento de Ahome y ahora ganó la Diputación local por el distrito 4, resulte igual que el otro Genaro García. ¡Nombre!