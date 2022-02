No importa si decimos que aunque sea una persona la manifestación vale, pero fue una sorpresa que la segunda protesta en Culiacán, como parte de un movimiento nacional contra los asesinatos de periodistas, estuviera tan desairada por los comunicadores.

Se les adelanta

Y mientras tanto los que nomás se la pasan hablando, pero hacen muy poco, son los legisladores. Desde antes que terminara el 2021 ya juraban que sacarían a la Auditora de su cargo y que darían celeridad al proceso, pero de ahí en adelante todo quedó en puro aire, amenazan, amagan, pero al final no hacen nada.

Y no es que estemos aquí para aplaudirla, todavía no sabemos exactamente a qué se dedica en ese puesto, solo la vemos aparecer cuando la reclaman eventos oficiales, como la entrega de las auditorías anuales al Congreso.

Gritos en el desierto

Al gremio, hay que decirlo también, le falta unión, para que ya no sea sólo el grito de algunos, no podemos esperar a que caiga alguien cercano.

Y no es que estemos señalando a un gobierno, hace años que el periodismo en México está en riesgo, pero eso sí, las administraciones van y vienen y siguen indolentes con el gremio periodístico.

Es importante decir que la intención de este Centinela no es minimizar los gritos de protesta ante cualquier tipo de violencia, cada quien en su lucha cada quien desde su trinchera.

El fatídico viernes

No sabemos porque a los funcionarios le da por prometer cosas para el fin de semana, sobre todo para los viernes, ¿qué tienen los viernes que son tan atractivos para hacer anuncios?

Y lo decimos por el asunto del Carnaval, que de nuevo el Alcalde Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, sostuvo que este viernes ahora sí, se decidirá si hay fiesta o no.

Ya sabe lector, que si la tendencia de los casos Covid-19 vaya a la baja, a pesar de que ya lo dijo el Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén “sería un milagro”, que el semáforo epidemiológico baje a amarillo, todo lo que se lleva repitiendo el Alcalde.

Y por algo le dicen “El Químico”, porque con los eventos previos a la gran fiesta carnestolenda ha llevado a la gente, a empresarios y comerciantes, casi a tenerlos convencidos de que el Carnaval va porque va.

Y cómo no, si los mazatlecos ya tienen a sus reinas, reyecitos y demás, y el bailongo de banda, que llevan en la sangre que hasta se antoja que digan, a la ching... que se haga el Carnaval.

El Gobernador Rubén Rocha Moya vuelve a decir que si la letalidad “no muy alta”, y las condiciones de salud lo permiten habrá fiesta.

Como dice “El Químico” Benítez con que esté en amarillo, porque ya no sería decisión de un consejo de salud, sería del Ayuntamiento, o sea por sus pistolas.

Y todavía se da el lujo de decir que de no realizarse el Carnaval los daños serán para los hoteleros, no pues, muy preocupado por ellos el Alcalde, porque no incluye el daño para su ego que terminaría muy herido.

Mejor que de una vez, amarren los paquetes funerarios y las gavetas en los panteones, para que cuando menos eso no paguen las víctimas, por dejarse llevar por el canto de las sirenas carnavalescas.