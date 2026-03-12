A pesar de que se había anunciado el pasado martes su regreso a Mazatlán para hoy jueves, para el evento de promoción turística, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, parece que no viene.

Reuniones ‘ultrasecretas’ en Mazatlán

A pesar de que se busca impulsar la promoción turística y la seguridad en Mazatlán, a unos días del inicio de la Semana Santa, el Gobernador Rubén Rocha Moya y la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez siguen con sus reuniones “ultrasecretas” en el puerto.

Ambos estuvieron presentes la mañana de ayer miércoles en la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de la Paz que se realizó en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán.

Y ambos salieron a toda velocidad sin atender a la prensa, entre ellos a Noroeste, que esperaba afuera de las instalaciones navales.Luego de este evento, Rocha Moya se reunió con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, con quien abordó diversos temas de interés común y acordaron fortalecer los lazos de cooperación entre el Gobierno de Sinaloa y autoridades del País vecino.

A esta reunión también asistió el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Aunque no se informó del lugar de la reunión en este puerto, a través de un comunicado el Gobierno estatal dio a conocer que durante el encuentro el Mandatario presentó al diplomático estadounidense un panorama general del Estado en rubros como turismo, economía y seguridad, entre ellos el funcionamiento de la Mesa de Construcción de la Paz y el saldo del operativo durante Carnaval de Mazatlán.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno del Estado, el Cónsul Drew Hoster reconoció el respaldo que el Gobierno federal ha brindado a Sinaloa en diversos rubros, entre ellos seguridad, inversión pública, salud y educación.

Por su parte, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, fiel a su agenda secreta casi de diario, también se reunió en privado, pero en la tarde, con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster.

También a través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán dio a conocer que la reunión fue con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y la relación de amistad entre ambas naciones.

En la reunión también estuvieron presentes la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna; el Secretario de Economía del Estado, Feliciano Castro Meléndrez; así como el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, y el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mazatlán, Alí René Zamudio Garza.

Estas reuniones se dan luego de que tanto Juan de Dios Gámez Mendívil como Estrella Palacios Domínguez fueron “invitados” un día antes, junto con 59 alcaldes más de los municipios con mayor índice de violencia en el País, a Palacio Nacional, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gabinete federal de Seguridad dieron a conocer las cifras de delitos en el País.

Pero volviendo al puerto, y para rematar, por la noche la Fiscalía estatal, en un parrafito y un videíto en sus redes, informa que la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo y el Cónsul Drew Hoster “acordaron capacitación y donación de equipo para laboratorios, además de reforzar la detección de distintas drogas”. Por supuesto en otra reunión secreta, de esas que tanto hacen uso para no incomodar a los funcionarios con las preguntas de la prensa.

Y pues lo que sí se notó es la fila de reuniones que tuvo a bien venir a tener o Gobierno de Estados Unidos a Sinaloa en la persona de su Cónsul, por supuesto no es la primera vez que lo hacen, pero sí se notó ayer el interés por platicar por separado con varios de los funcionarios clave del tema de seguridad.



Que no viene García Harfuch a Mazatlán

A pesar de que se había anunciado el pasado martes su regreso a Mazatlán para hoy jueves, para el evento de promoción turística, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, parece que no viene.

De acuerdo con información del Gobierno de Mazatlán, se confirmó que hoy jueves 12 de marzo sí se llevará a cabo una reunión con autoridades del Gobierno de México y representantes del sector empresarial del puerto.

Según la información compartida, en el encuentro participarán la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, así como la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

Y de seguro el Gobernador Rubén Rocha Moya y alcaldes de Sinaloa, entre ellos la de Mazatlán y el de Culiacán, además de los del sur del estado.Al parecer será a las 10:00 horas en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, en el puerto de Mazatlán.

Y por cierto, también será privada, sin acceso a la prensa.Por cierto, Palacios Domínguez cometió ayer una pifia y por poco hecha a perder el día de la reunión. Pues en entrevista con medios de comunicación dijo que la reunión de este jueves se había movido para el viernes 13. Horas más tarde, su equipo de comunicación corrigió y dijo que había sido una confusión de agenda.



Ganar una demanda, perder ante la gente

Hay decisiones judiciales que, más que cerrar un conflicto, abren un debate sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de las figuras legales destinadas a proteger derechos.

La resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que declara violencia política de género en modalidad simbólica contra la Diputada con licencia Almendra Negrete en el diferendo que sostuvo con la activista Emma Zermeño López deja más preguntas que certezas.

No porque la violencia política de género no exista, es una realidad que debe combatirse con seriedad, sino porque su aplicación exige un análisis cuidadoso para evitar que se convierta en una herramienta que inhiba el debate público o la crítica, especialmente cuando proviene de la ciudadanía.

En este caso, el Tribunal (siguiendo la recomendación de la Sala Regional) no sólo determinó la existencia de violencia simbólica, sino que además ordenó medidas como el cese de opiniones que puedan afectar a la Legisladora y restricciones de contacto.

Decisiones que, vistas desde la esfera pública, inevitablemente chocan con un principio básico de la vida democrática: el derecho a cuestionar a quienes ejercen o han ejercido poder.

Cuando la crítica, incluso la privada como es el caso, hacia una figura pública puede derivar en sanciones o restricciones, el riesgo es evidente: se envía un mensaje de cautela, o incluso de temor, a quienes participan en la conversación pública.

Las figuras de protección legal deben servir para garantizar derechos, no para restringir el debate político ni para colocar barreras a la expresión ciudadana. Si cada conflicto verbal o político termina interpretándose bajo la lógica de la violencia política de género, el concepto corre el peligro de diluirse y perder fuerza frente a los casos verdaderamente graves.

La democracia se sostiene en la posibilidad de disentir, de criticar y de confrontar ideas. Convertir esas tensiones naturales de la vida pública en materia sancionable puede terminar debilitando justamente aquello que se busca proteger: la participación política libre.

Por eso, más allá del caso particular, la resolución debería provocar una reflexión más amplia sobre cómo se están utilizando las herramientas legales en materia de violencia política de género y si, en lugar de fortalecer la vida democrática, algunas decisiones podrían estar limitándola.

Y sí, la Diputada morenista con licencia Almendra Negrete, a quien usted no conoce por su trabajo sino por el escándalo, ganó ayer una batalla jurídica contra una funcionaria y activista, pero basta ver las redes sociales para darse cuenta de que su victoria no es tal, sino una derrota ética ante la sociedad.

Vamos, ya hasta un nuevo verbo nos heredó, “almendrear”.

Del asesor que cobró, y bien, por traicionar a su “amiga”, mejor ni hablamos. No nos vayan a demandar.



¡FOUL! Sinaloa Incluyente, la organización a la que pertenecía la Diputada con licencia Almendra Negrete, fijó postura por la resolución del Tribunal Estatal Electoral... ¡en contra de Almendra!