La UAS dice ser víctima de discursos de odio, opresión y hostigamiento por parte del Estado, pero cada mañana desde su radiodifusora invitan a defenestrar a la prensa, hostiga a sus propios estudiantes y actúa en contra de cualquier persona que quiera deslindarse de la infección política que carcome a la institución.

Tres pesos de vergüenza, señores

La esperanza además recae en que la pandilla no es eterna y que las gloriosas alas del águila del alma mater de los sinaloenses siempre serán más grandes y más fuertes que las ambiciones de cualquier aspirante a dictador.

Es precisamente por la relevancia que cobra la UAS en Sinaloa, que muchos no estamos de acuerdo en cómo ha sido dirigida y por lo que hemos descubierto, saqueada por sus autoridades, en todos los sentidos, desde lo financiero hasta lo mediático.

Pero a lo que queremos llegar es que si hay algún ente en el estado que no tiene cara para reclamar discursos de odio, es precisamente la UAS.

Esto no es para defender las palabras del Gobernador Rubén Rocha Moya , a quien seguido se le van las palabras y luego debe tuitear para ofrecer disculpas, pero sí es para criticar, y mucho, la forma en que la UAS ha utilizado sus plataformas para pronunciarse.

El Alcalde en su escondite

Ojalá, repetimos, que no se esconda y dé la cara como funcionario público que es.

Ojalá que no le pase lo que a Jesús Estrada Ferreiro , que creyó que la popularidad de la gente le brindó fue por su buen léxico, dominio de lenguaje y guapura, que cada que cerraba la avenida Álvaro Obregón era una fiesta y que todos bailaban sus jingles pegajosos.

Hay una responsabilidad civil, y de compromiso con la transparencia en hacer pública su agenda y estar abierto al diálogo tanto con los medios como con la ciudadanía, pero en la calle, no a escondidas ni a deshoras.

Y las cosas se ponen peor cada vez que escuchamos a los funcionarios del Gabinete decir que no tienen el permiso de declarar sobre los temas que se les cuestionan, que sólo puede hablar el Presidente Municipal.

Insistimos en que ahora que Juan de Dios Gámez Mendívil está de vuelta frente al Ayuntamiento de Culiacán, esperamos que no se vuelva a esconder de los medios como lo hizo en 2023 y durante su campaña electoral.

Defiende Feliciano

su chamba

El Diputado Feliciano Castro Meléndrez salió ayer a asegurar que no fue un fallo de la 64 Legislatura que el intento de reforma a Ley Orgánica de la UAS se haya quedado en los amparos promovidos por la Casa Rosalina y les echó la bolita a ellos al señalar que “es deuda de los que se oponen”.

Después de que le preguntaron a Feliciano que si cómo queda la actual Legislatura con ese intento que todos hemos visto que no fue como dijeron que sería.

Según Castro Meléndrez ellos tienen el mérito de haber puesto en la conversación pública la discusión sobre la necesidad de reformar la vida interna de la UAS, que la 64 Legislatura del Congreso del Estado no falló ni quedó a deber con el pueblo sinaloense.

“No, porque al contrario, yo creo que uno de los méritos de esta Legislatura es que puso sobre la mesa el tema. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado de Derecho, y hay procesos que no dependen del Congreso... No es un problema de una deuda de este Congreso. Una deuda para Sinaloa, una deuda para la UAS es que no avancemos a la reforma a la Ley Orgánica, en ese sentido, la deuda es de quienes se oponen al interior de la universidad, dígase la autoridad universitaria”, señaló.

Las suspensiones, recordó, son medidas de prevención, el fondo del tema no se ha abordado.

“Aún falta que el propio Colegiado revise el fondo del planteamiento, entonces, nosotros estamos plenamente convencidos”, dijo.

Luego dejó varios cuestionamoentos al aire: ¿Debe o no reglamentarse la Ley Orgánica a la luz del artículo tercero constitucional?, ¿quién habrá de oponerse a que en la UAS se diga explícitamente la libertad de pensamiento, la igualdad de género, que las mujeres y hombres universitarios ejerzan en igualdad de condiciones su participación en el Consejo Universitario, en las direcciones de las escuelas, en la administración central de la institución?

“Habríamos de preguntar a la autoridad universitaria si está en contra de la participación de los universitarios en la elección del Rector, de los directores”, señaló.