El águila abochornada ante el mundo

Como si el hecho de que media docena de sus funcionarios enfrentan siete procesos judiciales en su contra, casi todos por malversación de recursos públicos, no fuera suficiente para que la Universidad Autónoma de Sinaloa pasara vergüenzas, con notas en portales estatales y nacionales, pues la pandilla que se cree dueña de la UAS le suman otra raya más al tigre.

Resulta que desde hace dos meses, sus estudiantes de movilidad, que vienen de otros países, sobre todo de Sudamérica, no reciben sus apoyos.

Tanto que se la pegan de cochi con livais, que hasta se sienten a la par de universidades como Harvard, y siguen sumando tropezones que no tienen más explicación que el empleo de personal que no está calificado, una pésima administración de los pocos recursos que quedan luego de cumplir con los compromisos de la familia Cuén y el inicio de las campañas locales a donde se van y se llevan todos para hacerle el caldo gordo al PAS.

Ahí andan imprimiendo calcomanías de una campaña esquizofrénica de una supuesta defensa de la autonomía en lugar de asegurar el pago de los apoyos a los 23 estudiantes de intercambio con los que hicieron un compromiso y que evidentemente ya quedaron mal.

Y por si la cosa no pudiera ser peor, en la misma Universidad, en donde se dicen aliados en temas de género y diversidad por su institución del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, los alumnos extranjeros son objeto de actos de racismo y maltrato de otros alumnos.

Si los maestros estuvieran en las aulas y los trabajadores estuvieran en sus puestos de trabajo en lugar de andar en campaña con el PAS, se darían cuenta de la crisis de este tema en las aulas de la Facultad de Contaduría y Administración.

Qué bochornoso que los extranjeros, los jóvenes de países hermanos, tengan que aguantar estas actitudes y comportamientos.

Otra de vaquetones en el servicio público

En el Ayuntamiento de Culiacán se esfuerzan por mantener la estigmatización y etiqueta de que los funcionarios públicos son negligentes, faltos de empatía y que se capacitan para tener un listado de respuestas groseras y pedantes.

Uno no puede ir a hacer un trámite pues ya es tildado de ignorante, como si por ser ciudadano se tuviera un manualito de trámites burocráticos, y no son capaces de explicar de buena manera como funciona el sistema.

Resulta que además de enfrentar el calvario de ser tratado como inepto, uno tiene que lidiar con que a lo mejor puede no haber un funcionario que lo atienda, a pesar de ser horario laboral.

Y es que de aquí hasta dos semanas el Ayuntamiento va a carecer de un encargado de oficina de la Unidad de Servicios Estatales, específicamente del área para solicitar las licencias, pues dicen los funcionarios que la USE no ha mandado a alguien para cubrir el puesto.

“La gente de la USE tiene la culpa”, responden, de manera sarcástica como si eso los eximiera de ser unos incapaces en el Ayuntamiento de Culiacán y poder seguir jugando Candy Crush a sus anchas.

Y sobre la falta de un encargado para atender la mencionada área el Ayuntamiento no ha hecho un posicionamiento público, por lo que oficialmente la oficina sigue activa más allá de lo que digan los funcionarios calientasillas del Gobierno Municipal.

¿Qué van a hacer las personas que vayan de comunidades rurales al Ayuntamiento esperando hacer un trámite y toparse con que no hay nadie que les atienda ni que les trate con dignidad?

Es que en pleno 2024 y justo en las campañas electorales, a Juan de Dios Gámez Mendívil, Presidente Municipal con licencia para irse a hacer proselitismo, no le conviene que el Ayuntamiento sea visto como un elefante blanco lleno de burócratas sin pizca de capacidad.

José Ernesto Peñuelas Castellanos, quién se supone es el Alcalde encargado del despacho en ausencia de Juande, debería asomar la nariz de vez en cuando en las oficinas que administra, pues de seguro no está ni enterado que la USE le debe personal.

¿Por qué con unos sí y con otros ni buenos días?

Desde aquí no pretendemos mezclar la política con algo tan desafortunado y triste como las desapariciones forzadas, ojo, lo que queremos es hacer una crítica al sí vale/no vale de las autoridades.

Fue muy gacho lo que pasó con los dos militantes del PAS que duraron el fin de semana sin ser localizados, y qué bueno que los hallaron bien, antes que todo son personas.

Solo nos surge una duda, si los desaparecidos no hubieran sido parte de una fuerza política, ¿hubiera hecho el mismo ruido? Desafortunadamente sabemos que no, y no lo decimos nosotros, es que por si no son conscientes algunos, todos los días se reportan personas desaparecidas.

Reiteramos, qué bueno que los señores Luis y Francisco aparecieron sanos y salvos, pero ¿por qué la autoridad no se moviliza igual de rápido cuando lo hacen colectivos de familiares de las víctimas?

Ahí está el caso de Reynalda, del grupo Madres en Lucha, que en un reportaje reciente nos contó que la Fiscalía a veces ni siquiera tiene personal capacitado, o al menos sensible, con los familiares.

Excelente que hayan aparecido Luis y Francisco, pero así como el Gobernador fue bueno para tuitear y ordenar a cuerpos federales a que los buscaran, así debería estar pendiente de las peticiones que hacen los colectivos, que no quieren otra cosa más que justicia.

Ay, mi Mazatlán

El deseo, el anhelo, la desesperación de una pareja de la Ciudad de México por recuperar a su perro robado mientras vacacionaban en Mazatlán por el eclipse nos viene a reventar en la cara la realidad.

Y es que sí, Mazatlán está de moda, está a reventar de turismo, súper popular en las redes sociales y todo lo que quieran, pero el caso de esta pareja clamando por que les devuelvan a su mascota va más allá de esa aparente simple solicitud.

La realidad es que a ese animalito se lo llevaron delincuentes que a punta de pistola los despojaron de su camioneta justo la noche del lunes pasado, cuando el puerto aún estaba en plena efervescencia turística por las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, así como por el suceso astronómico del eclipse total de sol.

El asalto no ocurrió en la periferia o en una zona despoblada o catalogada como insegura... no, el atraco fue en plena avenida Canseco casi en el cruce con Paseo del Atlántico, ya en la considerada zona de la Marina.

Ahí, en esa área comercial y residencial de alta plusvalía, los delincuentes armados, con toda impunidad, se llevaron no sólo la unidad motriz, sino la amada mascota por la que ahora sus dueños claman y que los ha obligado a alargar su estadía en tierras mazatlecas, aún a costa de pasar penurias por este terrible imprevisto.

Podría parecer algo anecdótico, pues la pareja no sufrió daño en su integridad física, pero el hecho debemos verlo más allá de esto.

Este incidente sólo viene a recordarnos dónde estamos parados, dónde vivimos y cómo operan los grupos delincuenciales.

Ay, Mazatlán, tan bonito y tan de moda, pero la sonrisa cruel de la inseguridad viene a asomarse y a ponernos un “estate quieto”.

