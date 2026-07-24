Si algo debería dejar esta imagen no es la idea de una Gobernadora que nunca se detiene, sino la oportunidad de preguntarnos por qué ese nivel de flexibilidad sigue reservado para unas cuantas mujeres y no para la mayoría

Los filtros que fallaron

Después de estar chifle y chifle con que truchas, que aguas, que puede llegar, que ahí viene, que hay que tener cuidado, que es peligroso, que vivos, que nos va a perjudicar, por fin, el propio Gobierno del Estado ya confirmó el primer caso del gusano barrenador en Sinaloa. El caso se dio a conocer desde el miércoles, por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería estatal, al hacerse pruebas y dar positivo en un becerro en el municipio de Rosario. Tras la confirmación, las autoridades estatales pues salieron a decir que se reforzará la vigilancia sanitaria, pues la plaga es tratable sin necesidad de “sacrificar animales o imponer cuarentenas”. Sin embargo, desde la tribuna del Congreso del Estado ya se señalaron responsables, debido a la falta de cuidados para evitar que llegara a Sinaloa este nuevo problema. La Diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado, Irma Moreno Ovalles, se unió a las voces que pidieron tomar medidas urgentes y atender la problemática. Moreno Ovalles recalcó que Sinaloa se había mantenido libre del gusano barrenador, por lo que consideró que la llegada de este caso evidencia deficiencias en las medidas de prevención y vigilancia. O sea, que faltó ponerse más truchas de lo que estaban. Por ello pidió revisar los filtros sanitarios en el estado, que fueron los que fallaron, por lo que pidió que se investiguen las causas que permitieron el ingreso de la plaga y se fortalezcan las acciones de vigilancia. Este bicho implica un riesgo para la salud de las personas si se consume carne de animales afectados, pues ataca principalmente al ganado. Ojalá se pongan más las pilas y salgan menos a declarar sobre lo que ya viene.

Una gobernadora

y su hija

La Gobernadora Yeraldine Bonilla aparece en su despacho con su hija Paulina en brazos, despachando asuntos públicos apenas unas semanas después del nacimiento de la bebé. La escena busca proyectar compromiso, cercanía y la idea de que la maternidad no es un obstáculo para gobernar. El problema no está en la imagen. Está en el mensaje. Porque la Gobernadora puede trabajar con su hija en Palacio de Gobierno gracias a un privilegio que muy pocas mujeres tienen: la posibilidad de adaptar su espacio laboral, sus horarios, su agenda y hasta su equipo de trabajo para conciliar la maternidad con el ejercicio profesional. No hay nada reprochable en aprovechar ese privilegio. Sería absurdo exigir que una madre se separe de su hija sólo para evitar críticas. Al contrario, ojalá más centros de trabajo ofrecieran condiciones similares para miles de mujeres. Lo cuestionable es presentar esa realidad como si fuera una experiencia común. Y es que precisamente la Gobernadora y su equipo han sido poco claros con esto. Mientras la Mandataria sostiene reuniones con su bebé en brazos, miles de sinaloenses enfrentan otra realidad: licencias insuficientes, empleadores poco flexibles, ausencia de salas de lactancia, jornadas rígidas, largos traslados y, en muchos casos, el dilema de elegir entre cuidar a un hijo o conservar el empleo. La diferencia no es el esfuerzo personal de la Gobernadora. Es la posición institucional que ocupa. Por eso habría sido valioso que el discurso oficial reconociera esa diferencia. Que, junto con la imagen, hubiera existido un mensaje claro: “Sé que esto es un privilegio que muchas mujeres no tienen y debemos trabajar para que las condiciones laborales permitan una maternidad más digna para todas”. Ese reconocimiento podría transformar una fotografía institucional en una conversación pública sobre derechos laborales, cuidados y corresponsabilidad. La maternidad no tendría que ser una prueba de resistencia ni una competencia por demostrar quién regresa antes al trabajo. Si algo debería dejar esta imagen no es la idea de una Gobernadora que nunca se detiene, sino la oportunidad de preguntarnos por qué ese nivel de flexibilidad sigue reservado para unas cuantas mujeres y no para la mayoría. Ahí está la oportunidad de política pública más allá de la comunicación institucional.

Una feria no sustituye una política para Imala