‘El Químico’ no la tiene fácil, es claro que no cuenta con el apoyo del Congreso del Estado, ya vimos como Feliciano Castro se le fue a la yugular; ni con el de Rubén Rocha Moya, pero también hay que decir que Morena, como partido, está teniendo un desgaste en Sinaloa, y sacar de la jugada al Alcalde de Mazatlán sería un golpe que lastimaría más la imagen de Morena en la entidad.

Lavado de manos

No se sabe, pero de que tiene que estar preocupado, tiene que estarlo.

También hay que decir que el Alcalde no es el único que tiene que preocuparse, todos los integrantes del Comité de Adquisiciones deben de estar temblando, sobre todo Nayla Velarde Narváez , que fue quien como presidenta avaló dicha compra y que pudiera ver sepultado cualquier mínimo intento de seguir activa en la política mazatleca.

El mensaje del Gobernador Rubén Rocha Moya , ayer en Mazatlán, fue claro: no respaldará a Luis Guillermo Benítez Torres en el tema de la las luminarias con lo que se pudiera venir ante la Auditoría Superior del Estado.

Ahora sí

“El Químico” sabe que no está bien parado en ningún lado por el tema de la ASE y las luminarias, está al tanto que no cuenta con el apoyo del Congreso, ni del Ejecutivo estatal y mucho menos del federal, como se vio en el último evento que se realizó en Mazatlán con el Presidente de la República.

Operativo de prevención

Ayer Orlene perdonó a Mazatlán, y en general a Sinaloa, pues de venir encaminándose como huracán categoría 4, se fue degradando y ajustando trayectoria y no pegó tan fuerte como se preveía.

Rocha contra

la sociedad civil

No lo veíamos venir, no lo esperábamos, pensábamos que el Codesin iba de la mano del Gobierno estatal, pero nada más que el Gobernador Rocha Moya se le fue a la yugular a este organismo ayer.

Ayer, después de una larga digresión contra la sociedad civil, les dijo que andaban haciendo “caravana con sombrero ajeno” al adjudicarse proyectos y logros diciendo que ellos estaban poniendo recursos cuando todos los recursos son del Gobierno del Estado.

Sabemos que el Mandatario estatal aprovecha sus conferencias semaneras, no sólo para hablar de los logros que lleva en su gobierno, sino que también señala con dedo de fuego a quienes, según su criterio, pues nada más no están jalando.

Ahora, aunque no personalizó sus señalamientos, sí dijo que se reunirá en breve con Jorge Alberto García Félix, presidente ejecutivo del Codesin.

Lo más delicado es que el Gobernador acusó que hay organismos que solo medran con el recurso público, cuando no lo son. Y agarró parejo.

Olvida el gobernador que la creación de Codesin tuvo origen en recibir un porcentaje del impuesto sobre nómina, pero desde Malova, pasando por Quirino y ahora con Rocha, al Codesin se la he venido ajustando el presupuesto al tiempo que se usa como espacio para colocar enviados políticos.

Nada más lejos de su vocación de planeación de largo plazo y atracción de inversiones. En suma, el reto del actual pleno de Codesin es muy simple: o se desteta del gobierno financieramente o lo absorbe el gobierno del estado, porque no es la primera vez que Rocha deja claro que no lo ve con buenos ojos. Y pues así no se puede.

La situación es una pena porque la transformación a la que aspira el mismo Rocha, y que prometió, implica un espíritu de colaboración enorme con la iniciativa privada a la que ahora ataca.