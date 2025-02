Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Cuarenta años se tardaron los estadounidenses, pero lo lograron. Por fin, tienen bajo su sistema de justicia al capo sinaloense Rafael Caro Quintero.

40 años después

Y decimos las cuatro décadas, porque fue exactamente el 9 de febrero de 1985 cuando murió asesinado el agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, el mexico-estadounidense que se infiltró encubierto al Cártel de Guadalajara.

La afrenta para el Gobierno estadounidense fue tal que Caro Quintero, señalado como el principal orquestador del secuestro y muerte del agente, se convirtió desde entonces en un “objeto de deseo” por parte de la justicia norteamericana.

Lo interesante es no dejar de lado cómo México pudo negarse a tal extradición durante cuatro décadas. Fuertes influencias se movieron, y en los corrillos políticos se habla de que funcionarios federales de alto nivel, aún vigentes después de tantos años, habrían intervenido para impedir la extradición del capo sinaloense que reinaba en el hampa en los años 80, y que en años recientes, tras ser liberado por un tecnicismo luego de más de 28 años en la cárcel, salió y creó un nuevo cártel, el conocido como Cártel de Caborca, en los límites de Sonora y Sinaloa.

Finalmente fue reaprehendido y ahora sí la justicia estadounidense lo tiene en su poder.

Lo que no queda claro es bajo qué marco legal se hicieron los “traslados” de los 29 acusados a EUA. ¿Son todas extradiciones con todas las de la ley? No lo parece y no sabemos nada aún.