Morena Sinaloa ya encontró la fórmula para tener estrategia estatal: esperar a que la Presidenta Claudia Sheinbaum venga al estado, anuncie qué se va a hacer y después salir a decir que todo eso está muy bien.Porque para eso está la dirigencia estatal, ¿no?

La Oposición descubre que hay elecciones

Parece que por fin alguien les avisó que en 2027 hay elecciones.

El PAS anda muy ocupado organizando reuniones con el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano para hablar de los problemas de Sinaloa y, de pasadita, echarle un ojo al escenario político.

Eso sí, con mucha calma.

Todavía no quieren hablar de alianzas, candidaturas ni posiciones electorales. Primero, dicen, hay que rescatar a Sinaloa.Qué bueno que avisaron, porque por un momento parecía que se habían reunido para hablar de política.

El PAS convocó a los opositores en Guasave bajo la bandera del “Rescate de Sinaloa”, con la intención de discutir seguridad, economía, campo, pesca, salud, educación y todo aquello que durante años cabe perfectamente en un documento titulado “Agenda para el Rescate”.

La reunión suena bastante seria.

Lo que no queda tan claro es por qué apenas están comenzando a poner las sillas.

Mientras el PAS, PRI, PAN y MC se juntan para decidir de qué podrían hablar algún día, Morena ya lleva meses moviendo sus piezas rumbo a la Gubernatura. Desde junio abrió su proceso interno en Sinaloa; en agosto afinó la lista de aspirantes y en septiembre definió a Imelda Castro como su coordinadora estatal rumbo a 2027. Es decir, unos apenas están convocando al diálogo y otros ya tuvieron convocatoria, registro, filtros, encuesta y coordinadora.

Pero tranquilos: todavía “no es momento de hablar de alianzas”.

El calendario electoral tampoco parece tener tanta prisa: las precampañas para la Gubernatura arrancarán el 4 de enero de 2027 y las campañas el 4 de abril. Así que tiempo hay.

Aunque quizá no tanto como para seguir reuniéndose a discutir si ya llegó el momento de reunirse a discutir.

La Oposición sinaloense parece estar descubriendo el maravilloso mundo de la coordinación política mediante el método tradicional: primero juntamos a todos, luego hacemos un diagnóstico, después construimos una agenda y, cuando terminemos de construirla, veremos si hay alianza.

Mientras tanto, Morena ya anda con el mapa abierto.Y todavía falta que alguien les diga que, además de hablar de “rescatar Sinaloa”, habrá que explicar quién, cómo, con qué estructura y con qué proyecto pretende hacerlo.

Porque para 2027 no basta con descubrir que existen el PRI, el PAN, MC y el PAS.También habría que descubrir que existen los tiempos electorales.Y esos, a diferencia de las reuniones políticas, sí tienen calendario.



Morena Sinaloa: la sucursal que espera instrucciones

Morena Sinaloa ya encontró la fórmula para tener estrategia estatal: esperar a que la Presidenta Claudia Sheinbaum venga al estado, anuncie qué se va a hacer y después salir a decir que todo eso está muy bien.

Porque para eso está la dirigencia estatal, ¿no?

Edgar Barraza Castillo salió este miércoles a respaldar la permanencia de las fuerzas federales en Sinaloa “el tiempo que sea necesario”.

No vaya a ser que alguien pensara que Morena Sinaloa tendría una posición propia sobre la estrategia de seguridad.

Para qué. Si ya habló la Presidenta.

Y ahí está precisamente el problema de fondo: Morena Sinaloa parece tener muchas dificultades para construir una identidad política propia en el estado. Su discurso, sus prioridades y hasta sus anuncios terminan orbitando alrededor de lo que decide Morena nacional y de lo que anuncia la Federación.

Ahora resulta que la visita presidencial dejó compromisos sobre seguridad, agricultura, energía, pesca, educación y hasta presupuesto extraordinario.

Y el dirigente estatal los repite. Pero de una estrategia propiamente sinaloense, poco.

La Presidenta anunció que las fuerzas federales permanecerán en Sinaloa y que el Gabinete federal comenzará a venir al estado para atender distintos asuntos.

Y Morena Sinaloa responde: perfecto.

La pregunta incómoda es: ¿y qué propone Morena Sinaloa?

Porque una cosa es tener coordinación con la Federación y otra muy distinta es que la dirigencia estatal parezca necesitar que desde Ciudad de México le dicten hasta el guión político local.

Más ahora que se aproxima 2027. El dirigente estatal necesita territorio. Necesita recorrer Sinaloa.Necesita escuchar a productores, empresarios, pescadores, maestros, jóvenes, organizaciones sociales, municipios y comunidades que no caben en una conferencia de prensa ni en un boletín de Presidencia.

Y, sobre todo, necesita construir una estrategia para Sinaloa que pueda explicar sin recurrir cada tres minutos a lo que dijo Claudia Sheinbaum.



¿Otra vez a pedir paciencia al campo?

Columba López volvió este miércoles a Sinaloa para “dar continuidad” a los temas del campo, después de que Claudia Sheinbaum anunció su visita el domingo. El problema es que buena parte de esos temas ya estaban sobre la mesa desde hace meses.

La Secretaria ya había estado en el estado en agosto. Entonces se habló de pagos pendientes y de nuevos apoyos. Incluso Sader aseguró que antes del 30 de agosto quedarían liquidados los apoyos al maíz.

Pero septiembre encontró a los productores todavía hablando de pagos que no terminan de llegar. La propia dependencia informó el 18 de septiembre que aún había productores pendientes y que continuaba el proceso para entregar los incentivos.

Por eso la pregunta inevitable de esta nueva visita no es qué falta por diagnosticar, sino qué va a cambiar después de otra reunión. Porque los productores ya entregaron planteamientos, han acudido a mesas y hasta han llegado a protestar para destrabar los apoyos.

Ahora aparece además el próximo ciclo: crédito, comercialización y un precio piso de 6 mil 500 pesos para el maíz. Es decir, mientras todavía se termina de resolver lo anterior, el campo ya está pidiendo que no vuelva a repetirse la misma historia.

Y ahí está el verdadero reto para Columba, que esta visita no termine siendo otra fotografía, otra mesa de trabajo y otro listado de compromisos. Los productores ya no necesitan que les vuelvan a explicar el problema; necesitan que los acuerdos se reflejen en el banco, en la parcela y en el precio de su cosecha.



Otra reunión ‘privada’ de la Alcaldesa de Mazatlán, ahora con la Intercamaral

La rueda de prensa que la Intercamaral de Mazatlán tenía programada para ayer miércoles para informar a medios de comunicación sobre diferentes temas, fue suspendida de última hora, y, hasta ahí, podría tratarse simplemente de un cambio de agenda por parte de quienes conforman esta organización.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue que, si bien la rueda de prensa se canceló, no lo hizo la reunión entre cámaras, colegios y asociaciones a puerta cerrada, donde lo más importante fue la presencia sin aviso de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien supuestamente tenía reuniones privadas en su agenda del día.

Aunque nadie está obligado a convertir cada encuentro entre empresarios y autoridades en una conferencia pública, pues hay asuntos que pueden y deben discutirse en privado e incluso así se había hecho en las últimas reuniones, si primero se convoca a una rueda de prensa y minutos antes de esta, se retira la invitación mientras la reunión prosigue, lo mínimo sería explicar el cambio, pues callarlo puede dejar abiertas preguntas, como si fue Palacios Domínguez quien tomó esta decisión o si su presencia no estaba contemplada en primera instancia y tras confirmarse, la Intercamaral optó por cancelar de última hora.

Tal vez exista una explicación sencilla para lo ocurrido, aunque es conveniente que la compartan, porque si bien, al término se atendieron las dudas de los medios de comunicación sobre la reunión, el cancelar una rueda de prensa sin avisar que el diálogo continúa y además, con la presencia de la Alcaldesa, no transmite reserva, transmite una innecesaria falta de claridad, por lo que una explicación de la Intercamaral o del Ayuntamiento ayudaría a despejar dudas, ya que la transparencia que tanto se pregona, también se demuestra en decisiones tan sencillas como informar por qué una rueda de prensa se cancela pese a que la reunión continúe.



¡FOUL!... “Se está trabajando y eso lleva tiempo”, dice el director de Seguridad Pública Municipal, Rosario Camacho.. habrá que avisarle que ¡llevamos dos años esperando!