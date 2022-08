Noroeste ha documentado de múltiples maneras la confirmación de la ‘universidad-partido’, un calificativo que a muchos uaseños indigna y a otros molesta. Esas denuncias nos han costado campañas negras, críticas y ataques desde el anonimato a nuestra institución, reporteros, directivos y columnistas.

La guerra que viene

por la Universidad

Nos queda claro que Cuén no entregará su bastión político así nomás y que Rocha ya clavó el hacha en el suelo, por lo que se vienen tiempos difíciles para la Casa Rosalina.

Veremos qué postura fija la UAS, que precisa del rescate financiero del Gobierno del Estado todos los años y a quien no conviene confrontarse con el Gobierno del Estado.

A pregunta expresa, Rocha contestó que seguiría tratando a la UAS de manera respetuosa e institucional pero no estaba de más revisar sus dineros y el manejo de su consejo.

Acorde con el tono de la semanera anterior, el Gobernador Rocha Moya intensificó la crítica contra quien, ya queda claro, será su némesis política de aquí en adelante: Héctor Melesio Cuén Ojeda , líder moral del PAS, ex aliado electoral de Morena y mandamás de la UAS desde que fuera rector.

Por una verdadera

autonomía

Y se sabrá pronto si para que eso pase tenía que llegar a la gubernatura un ex rector.

Algo que no deja de sorprendernos es que desde hace muchos años es un secreto a voces el uso (por lo menos) de la estructura de la UAS para construir al “exitoso” Partido Sinaloense.

¿Para qué molestarse?

Perdón Legislativo

Además, preocupa que ande pensando que los periodistas le cuestionan por línea y no por hacer su trabajo en libertad, que para eso están. Cuestión de roles en una democracia.

Entonces se le preguntó ayer a Rocha Moya que si no se había apalabrado, como evidentemente ha ocurrido para otras cosas, para eludir la sanción, a lo que momento respondió tajante que no.

Pero el Congreso resolvió diferente. Feliciano Castro, uno de sus incondicionales, decidió que no estaban facultados para castigar.

Ahondando en el tema, al Gobernador Rubén Rocha Moya no le cayó bien que se le recordara al terminar su conferencia La Semanera, que para la sociedad todavía está pendiente eso del extraño perdón que le dio el Congreso del Estado luego de que el Tribunal Federal Electoral lo hallara culpable de violar la veda electoral, durante el proceso de revocación de mandato.

Se plantan en Palacio

Pidieron un freno al alza de precios de los alimentos y productos de la canasta básica; sabemos y ellos mismos lo han dicho, el alza de precios se debe a muchos factores nacionales y hasta internacionales que no dependen propiamente del gobierno local.

Una guerra que ni le queda, ni le corresponde

El Alcalde de Mazatlán trae guerra contra el Partido Sinaloense, eso lo ve todo mundo, pero es una guerra cínica, iracunda e injustificable contra un partido que le tendió la mano cuando Morena, con toda la razón del mundo, no se la dio por haber cometido violencia en razón de género contra la Síndica Procuradora.

Ahora “El Químico” Luis Guillermo Benítez Torres dice que todos los señalamientos de los pasistas en el Cabildo ni le van ni le vienen, y que ni siquiera los tomará en cuenta en el Cabildo, básicamente denostando su lugar como regidores del Ayuntamiento de Mazatlán.

¿Queremos jugar de abogado al diablo? No, en lo absoluto, si hay un partido al que no nos hemos cansado de criticar es al PAS, sin embargo, es inadmisible lo que que “El Químico” está haciendo.

A nivel estatal, uno entiende: el morenista número uno, Rocha Moya, vio traición en Cuén por querer adueñarse del proceso interno del partido en las pasadas elecciones, y como flagrantemente visitó las oficinas de Morena nacional para hacer adeptos y apuntalar alianzas.

Eso no lo sintió bien Rocha Moya, que en cuestión de horas, desligó al PAS de la administración estatal, pero ¿”El Químico”?

Él no se puede subir a ese barco, no le queda, Benítez Torres ha traicionado de pe a pa al PAS, y ahora se sube en un ring que no le incumbe, para validar aún más su traición.

Comparar al PAS con un cáncer fue la connotación de “El Químico” al partido de Cuén, pero señor Benítez, la forma de hacer política de usted, esa deslealtad y esa voracidad con la que ha manejado el recurso público de los mazatlecos, es más cancerígeno que cualquier otra cosa.