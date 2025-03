Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Hace no mucho, como a mediados del 2024, el Gobernador Rubén Rocha Moya había prometido revisar el presupuesto con el que opera la Comisión de Víctimas, y sí existió un incremento sustancial, pero de seguro el Gobernador no esperaba una crisis de seguridad de la magnitud que enfrentamos.

Lo que se sigue debiendo

Sin duda las dos instituciones son importantes y necesarias, pero no tiene sentido que cueste más sus operaciones, rentas y sueldos que todo lo que podría aportar a la sociedad.

Y aquí culpables todos, desde los funcionarios encargados de diseñar el presupuesto hasta los diputados que no toman con seriedad la reparación del daño y el acompañamiento a las víctimas.

Otra vez el Gobierno de Sinaloa le queda a deber a las víctimas, pues la Comisión de Víctimas no recibió el recurso necesario para operar y cerró en números rojos y con deuda millonaria.

¿Y quién reprende

a funcionarios?

En Culiacán, las políticas públicas deberían responder a la crisis de seguridad, sin embargo, el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, ha demostrado que a la violencia hay que enfrentársele con canchas deportivas, o pavimentación y también evasivas para declarar sobre la situación.

Tal como lo destacó el chef sinaloense Miguel Taniyama, durante el Cabildo Abierto, que en apenas tres minutos condensó el sentir de muchos ciudadanos que han vivido esta situación durante casi seis meses, resaltando la falta de transparencia, convocatoria y acción por parte de las autoridades.

En medio de una crisis marcada por la violencia y el desempleo, el chef no sólo denunció la falta de acción por parte de las autoridades, sino que también puso en evidencia la actitud evasiva del Alcalde, quien para no variar optó por no responder a sus cuestionamientos.

Gámez tampoco pudo evitar mostrarse incómodo ante los cuestionamientos de la prensa, recurriendo a respuestas vagas y explicaciones redundantes que no abordan el fondo de los problemas.

Pero tras las cámaras, su actitud cambió y después de las entrevistas, se le ha visto salir rápidamente hacia su despacho y gritar el nombre de su jefe de comunicación, seguramente para preguntarle si ya encontraron la varita mágica que solucionará la inseguridad, el desempleo y la falta de transparencia de un solo golpe.

Pese a que ya son varias las voces que le pretenden mostrar la lógica de su trabajo y responsabilidad, Gámez Mendívil mantiene esa actitud evasiva y omisiva.