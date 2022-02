Dicen las malas lenguas que su tirada es conseguir el control del PRI, para despacharse con la cuchara grande y hacerse con la candidatura número uno a la Senaduría o la pluri para una diputación federal, casi nada

Alito’ Zamora

Al igual que su jefe, Zamora pretende ganar puestos sin ganar elecciones, porque ya se dio cuenta que lo suyo no son las urnas.

De poetas, alcaldes,

diputados y locos...

Lo que se sabe es que ambos servidores públicos tienen la mecha muy corta y al parecer se pasan de largo a sus asesores, no hay momento en que no estén en un pleito público por cualquier nimiedad y la ciudadanía a la que representan sigue esperando resultados más allá de descalificaciones en los medios de comunicación.

Además una persona en sus cabales no invierte tiempo en ir a sacarle cita a un Alcalde con el psiquiatra, lo que sí haría es pagar el impuesto predial, a lo que Vargas Ramírez se ha negado, pese a los señalamientos de su deuda de 55 mil pesos con el municipio.

Que se ponga

a gobernar

El cuento de nunca acabar es el pleito público que trae el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, con diputados, el Gobernador y con cualquiera que se le cruce.

¿Ahora va a ocupar cualquier evento, espacio público o medio para hablar mal de los funcionarios? Que no abuse, usándolos como herramienta de golpeteo político.

Está disponiendo de toda la fuerza y recurso del Ayuntamiento para atacarlos, pero no para resolver las problemáticas que aquejan a la ciudad.

Este asunto pudo haber tenido fin hablando con los diputados y el Gobernador, sentándose y dialogando, pero el amigo es un higadito y no le gusta comer de las que guisa. De la nada explota y todo toma personal.

Esperemos que se dedique a Gobernar y no a pelear, que no se tome las cosas personales y que entienda que no está dando el gobierno que la capital merece.