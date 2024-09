Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

En cuanto a la hecatombe tan sonada, la muestra más clara es la Diputada Alba Virgen Montes Álvarez, quien ayer quiso mantener una defensa de la UAS, cuando la situación no tenía por dónde sostenerse.

Le hecatombe

silenciosa del PAS

A inicios de año algún despistado soltó por ahí que el PAS sin Cuén no sería nada, y aunque es de una forma muy lamentable, el tiempo le está dando la razón.

Sin embargo, en las últimas semanas, a partir de la tragedia de su líder moral, los pasistas dan muestras de desespero, de haber perdido el rumbo, de no saber a qué o a quién agarrarse para seguir en un escaño de poder que no se ganaron de manera natural, por decirlo de alguna manera.

Pues para la Diputada Alba Virgen ese principio básico se desmorona si es la UAS quien acusa, quien inicia los procedimientos contra alguien, y para ella, es Jorge Ibarra quien tiene que demostrar su inocencia, pero no la UAS su culpabilidad o responsabilidad administrativa.

Nunca nadie ha discutido eso, y en la propia UAS hay funcionarios acusados de corrupción, pero que por determinadas cuestiones del proceso, aún no se llega a una sentencia que pueda revocar su presunción de inocencia.

Lo mismo que pasa

siempre en la sierra

Lo jornada de ayer en la zona serrana de Sinaloa es como una de las que pasan muy seguido en Sinaloa: grupos de civiles armados se enfrentan entre ellos, queman, amenazan, asustan, provocan caos y desplazamiento, suben las fuerzas federales y el Gobernador Rubén Rocha Moya o las autoridades dicen que no pasa nada.

Sin embargo, en los pueblos quedan viviendas quemadas, vehículos inservibles, heridos si es que no personas que perdieron la vida y tener que resignarse a que ya todo pasó y esperanzarse de que no vuelva a pasar.

Lo hemos visto, reporteado y publicado decenas de veces, desde hace muchísimo años.

Y siempre o caso siempre hemos hallado evidencia de que no es que no pase nada, sí pasa, se deja pasar y no se hace nada para evitar que vuelva a suceder.

Hace algunos años hicimos una solicitud de información para saber cuántos crímenes se habían resuelto en la zona serrana y la respuesta es tan obvia e increíble, y justamente como usted se imagina que fue.

El problema histórico es que no hay condiciones, por las características de la zona serrana, pero pese a las cosas que pasan de manera tan seguida, a ningún gobernante y ningún jefe policiaco o encargado de órgano de impartición de justicia se ha interesado en resolver ni un ápice de nada.

Por eso, ya sea que pase en La Rastra, en el municipio de Rosario, o en cualquier pueblo de San Ignacio, Concordia, Cosalá, Badiraguato, Mocorito, Sinaloa o Choix, la respuesta del Gobernador en turno será la misma, el trabajo del Ejército será el mismo, los resultados de la impartición de justicia serán los mismos y lo único que cambiará será la identidad y el número de las víctimas.