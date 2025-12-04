El árbol navideño puede brillar todo diciembre, pero su luz no alcanza para esconder lo evidente: la UAS sigue atrapada entre quienes quieren transformarla desde adentro y quienes se aferran a un modelo de control que ya huele a moho. Los estudiantes que fueron rodeados ese día representan el futuro; los porros uniformados, el pasado que se niega a morir.

El árbol, los porros y la vieja UAS

El 2 de diciembre, en el edificio de Rectoría, la Universidad Autónoma de Sinaloa volvió a hacer lo que mejor se le da: maquillar realidad con luces navideñas mientras la sombra de las viejas prácticas se pasea entre los estudiantes.

El Rector Jesús Madueña Molina encabezó el encendido del tradicional árbol, rodeado como siempre de acarreados, curiosos y uno que otro espectador voluntario, de esos que pasan por ahí y terminan siendo público involuntario del espectáculo.

Pero la postal navideña no duró ni lo que tarda en prenderse una serie de luces chinas. A unos metros, un grupo de estudiantes que desde hace meses ha decidido dar la cara por la dignificación de la universidad grababa un video crítico del discurso rectoral.

No gritaban, no empujaban, no obstruían nada. Solo ejercían un derecho que en cualquier universidad pública debería ser tan natural como respirar: cuestionar.

Ah, pero la UAS tiene sus propios villanos uniformados. Un porro, sí, uno de esos especímenes que dicen que ya no existen, apareció para agredirlos y tratar de impedirles el paso. No dijo su nombre, por supuesto. No necesitaba. Llevaba el uniforme institucional y esa actitud de “yo nada más obedezco órdenes” que tanto daño ha hecho a la vida universitaria.

Y como si hubieran tocado un silbato invisible, en segundos los muchachos quedaron rodeados por la ya conocida cuadrilla de “seguridad” del Rector. Un escuadrón de peleles institucionales, esos que acuden a los actos oficiales como si fueran parte del decorado, pero que al primer cuestionamiento se transforman en máquinas de intimidación. No razonan, no dialogan; solo cumplen. Porque en esa estructura, la obediencia ciega siempre ha sido más valiosa que la inteligencia.

Lo grave no es solo lo que pasó ese día. Lo grave es que esta escena es vieja. Es una tradición no escrita en la UAS: cuidar al jefe en turno aunque eso implique avasallar a los propios estudiantes. La práctica se refinó cuando Héctor Melesio Cuén Ojeda era Rector y formalizó este grupo de operadores sin criterio, hambrientos de poder y entrenados para creer que proteger al “líder” es proteger a la universidad misma.

El árbol navideño puede brillar todo diciembre, pero su luz no alcanza para esconder lo evidente: la UAS sigue atrapada entre quienes quieren transformarla desde adentro y quienes se aferran a un modelo de control que ya huele a moho. Los estudiantes que fueron rodeados ese día representan el futuro; los porros uniformados, el pasado que se niega a morir.

Y así, entre luces, villancicos y porros disfrazados de seguridad, la Universidad vuelve a enviar el mismo mensaje de siempre: aquí, algunos pueden hablar... y otros solo pueden obedecer. Porque ese árbol ilumina, sí, pero no alumbra. No alcanza para eso.

Con razón el Rector anda tan urgido de dinero, pues para mantener a esa gentuza que golpea estudiantes no hay suficiente presupuesto jamás. A ver si este año que se quedó sin feria para pagar aguinaldos le sirve para iluminarle lo que le queda de bigote y se le ocurre que debe de hacer depuración de toda esas lacras que no dejan avanzar a la institución.

Muy envalentonados, los porros no dijeron sus nombres, al tratarse de jóvenes los que los encaraban. A ver si tienen ese aplomo para dar la cara en sus casas cuando lleguen a una Navidad oscura, sin aguinaldo y sin promesa de que vaya a llegar pronto



Espacios recuperados

Sorpresivamente, el Presidente Municipal de Culiacán visitó ayer una obra de tema hidráulico en una parte tan importante como El Salado, para dar respaldo a los trabajos que se hacen ahí para la ciudadanía cercana al valle que nada tiene qué ver con los módulos de riego.

Hemos de ser honestos que tachamos siempre a Juan de Dios Gámez Mendívil de haberle sacado la vuelta siempre a los lugares de conflicto durante esta crisis de inseguridad que atrofia no sólo a Culiacán, sino al centro de Sinaloa desde el pasado septiembre de 2024.

Ahora vemos cómo el Presidente Municipal de verdad se ha ido a parar a estos lugares que muchos consideramos como de alto riesgo y de los que exclamábamos la ausencia del primer Edil, pero hoy ha sido diferente, Gámez Mendívil ha dado pasos sólidos para cumplir con necesidades básicas ancestrales a pesar del riesgo que pudiera representar.

Algo que por supuesto nos sorprende luego que le recriminamos desde este espacio muchas veces por el evidente abandono de lugares como el valle de Culiacán.

Hoy la cosa parece mejorar, no sabemos si de verdad por una estrategia que antes se dejó de lado o que simplemente no había condiciones que cumplir.

Pero que sin lugar a dudas hoy da pie a que se tenga la esperanza, para los ciudadanos de a pie a que podamos disfrutar de lugares o espacios que antes habíamos ya considerados como perdidos.

No sabemos a ciencia cierta si sea por algo que Gámez Mendívil sepa, pero los cierto es que acudir a este tipo de lugares sin un operativo exagerado nos hace pensar que las cosas ya comenzaron a cambiar en ciertas regiones.

Ojalá que pronto podamos ver y sentir lo mismo de lugares como Imala, Sanalona o Jesús María, en los que sintamos que ya los hemos recuperado sin estar rodeados del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional o la Marina.



Hoy, noticias carnavaleras

Tras varios días de retraso, hoy jueves 4 de diciembre por fin se dará a conocer el elenco artístico para los distintos eventos de coronaciones del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.

El evento del anuncio será por ahí del mediodía en el Teatro Ángela Peralta.

Desde hace días se ha estado especulando sobre los artistas que estarán en la máxima fiesta del puerto, y ya se habían estado tardando en anunciarlos.

Y es que desde el pasado 20 de noviembre, el director del Instituto de Cultura, Óscar García Osuna, informó que a más tardar el 1 de diciembre de 2025 se daría a conocer la cartelera de artistas que participarán en los diferentes eventos de los reinados del Carnaval.

“Para el 1 de diciembre, máximo, se tendrán la cartera de los artistas que estarán en Carnaval, ya estamos en eso en las negociaciones”, aseguró ese día cuando dio a conocer que Mazatlán se prepara para su máxima fiesta al presentar a los candidatos de los distintos reinados del Carnaval Internacional Mazatlán 2026.

Veremos si entre los anunciados se van por artistas locales o por foráneos.

La máxima fiesta de Mazatlán, que lleva por tema “Arriba la tambora” y se celebrará del 12 al 17 de febrero de 2026, tendrá el próximo jueves 11 de diciembre la primera manifestación y el primer cómputo, con lo que arrancan formalmente las actividades de la máxima fiesta porteña.