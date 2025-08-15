Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Culiacán: proyecto

cultural en medio

de la violencia

El anuncio del Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, sobre un plan cultural para “atender las causas que afectan a la niñez y juventud” necesita atención y explicación. Aún no se detalla cómo se identificarán esas causas, qué acciones específicas en cada área (deporte y cultura) se realizarán, ni cómo se medirán los resultados. Se habla de agendas culturales, deportivas y de reactivación económica como solución a problemas estructurales. La violencia, la falta de oportunidades y el reclutamiento de menores por grupos criminales no se resuelven con eventos aislados sino con proyectos integrales en la legalidad y la cultura, de manera paralela y complementaria. El plan se presenta como parte de una estrategia de pacificación, algo sin duda urgente, pero necesitamos conocer recursos, responsables y plazos para pasar de la buena intención a la política pública aplicada. Sin estos elementos, la propuesta se queda en el gesto mediático en tanto no vemos una acción real para cambiar la realidad de los jóvenes en Culiacán. Mientras se anuncian estas medidas, la violencia persiste: 52 adolescentes han sido recluidos desde el inicio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024. Además de otro tanto de menores asesinados. Tan sólo anoche asesinaron a un menor de 15 años en Juntas del Humaya. Queda claro que, dado que la estrategia de contención es completamente federal a través de las Fuerzas Armadas, la rueda de la seguridad y la justicia no está en manos de los poderes ejecutivos locales, por eso hace sentido que el Alcalde de la capital se concentre en la rueda de la cultura con todos los recursos que tenga a la mano, pero es fundamental que sea con integralidad, claridad y transparencia para generar confianza y, sobre todo, resultados.

La cacería que sigue

Entendemos, con lo ocurrido este miércoles, que de poco o nada han servido las medidas de protección que solicitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos para los agentes de la Policía Municipal de Culiacán. En lo que va de 2025 han matado a más de 30 policías en Sinaloa; pero lo preocupante es que 11 de estos fueron después de que la CEDH solicitó al Ayuntamiento y a la SSPyTM reforzar la seguridad de sus agentes Según la organización Causa Común, hasta julio de 2025 Sinaloa ocupa el primer lugar a nivel nacional en asesinatos de policías, con 33 casos, eso sin sumar casos como el de este miércoles, cuando el Comandante Iván Alfonso Ibarra Gastélum, de 44 años de edad y 12 de servicio en la corporación municipal, fue asesinado. Lo peor es que en medio de esta pesadilla para los agentes del orden, parece no importarle a nadie. Hasta el momento no se sabe que hayan agarrado a homicidas de algún agente. Bueno, por lo menos el organismo del profe Oscar Loza Ochoa ha insistido en tomar medidas cautelares como que los integrantes de esa corporación policíaca se acompañen siempre de otra patrulla, al momento de atender una llamada de emergencia y que los elementos al final de su turno, se han trasladados de manera segura a sus domicilios. Cuando lo propuso la CEDH, hasta el Presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dijo que estarían muy bien las medidas para que ayuden a fortalecer las condiciones de seguridad de los policías de la capital. Después de eso ha habido hechos como el brutal ataque a una caseta de la Policía Municipal en la colonia Huizaches, en donde murió un agente. Lo peor es que cada vez que ha ocurrido un ataque y se le ha cuestionado a Gámez Mendívil sobre si existían registros o información sobre amenazas dirigidas a los policías que fueron asesinados, siempre lo ha negado. La pregunta es si nuestros legisladores van a seguir en precampaña sacándose fotos a diestra y siniestra en cuanto mitote se les atraviesa o van a buscar legislar para que las medidas de protección de los policías puedan mejorar y termine esta pesadilla para ellos y sus familias.

Nada de subirse el sueldo

A la pregunta que muchos de ustedes, amigos lectores, se habían hecho, ya tenemos una respuesta de parte del Gobierno de Sinaloa: no habrá incremento de tarifa de transporte público. Pese a la insistencia de los empresarios locales del transporte público, que pretendían seguir jalando agua de más y sin tentar aro, pues se les atendió y escuchó, pero no tuvieron eco en la administración sinaloense. Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transporte, aseguró que se trabaja en mejorar las rutas y aumentar el número de unidades con aire acondicionado en Culiacán, pero eso ya es para el futuro y entonces sí se podría cobrar un poco más. Por lo pronto, reiteró que no se planea ningún aumento en la tarifa del transporte urbano, pese a rumores que sugerían que subiría de 12.50 a 18 pesos. Esta nueva estrategia y planeación incluye a las 52 rutas que existen en Culiacán y se trabaja en una primera etapa sin que esto implique un aumento en el costo del pasaje. Otro de las mejoras que pretenden realizar es la reanudación de rutas como Fovissste y reforzar la movilidad en ciertas zonas de la capital sinaloense. Es obvio que para poder cobrar más debe mejorar el servicio y las condiciones de los vehículos y la capacidad de sus choferes. Por eso, destacó que también revisan las condiciones mecánicas de las unidades, los gafetes de los operadores, la capacitación del personal y los planes de negocios de los transportistas, como parte de un esfuerzo integral por mejorar el transporte urbano en Culiacán.

