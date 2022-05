El actuar de las autoridades es muy pasivo, el Gobernador Rubén Rocha Moya asegura que es un estado seguro para el periodismo, pero lo cierto es que él mismo la toma contra los medios en sus conferencias semaneras, y que tenga razón o no en criticar algunas publicaciones, la bronca es el mensaje, porque o de plano no dimensiona el problema o cree que gobierna en otro Sinaloa, no en el real.

Ferreiromanía

Y la Japac, obligada al descuento

Gremio periodístico unido

El gremio del periodismo ha demostrado una vez más estar unido en momentos difíciles, aunque lo óptimo es que episodios como el asesinato a Luis Enrique Ramírez no se presenten nunca más.

En diferentes ciudades se ha convocado a manifestarse contra este hecho, ahora que la pluma de Luis Enrique no estará para amanecer con la crítica política o para seguir escribiendo esas lecturas de entrevistas que se podían disfrutar antes de dormir.

El actuar de las autoridades es muy pasivo, el Gobernador Rubén Rocha Moya asegura que es un estado seguro para el periodismo, pero lo cierto es que él mismo la toma contra los medios en sus conferencias semaneras, y que tenga razón o no en criticar algunas publicaciones, la bronca es el mensaje, porque o de plano no dimensiona el problema o cree que gobierna en otro Sinaloa, no en el real.

Como él, salieron una pléyade de funcionarios y funcionarias que por la libertad de expresión no han hecho nada, solo salieron en este momento para decir cuánto sienten este suceso, pero que quede claro que no es una competencia de dolor y que no son activistas, que se pongan a trabajar y garanticen que el crimen no quedará impune, para dar seguimiento y para lamentar lo que sucede, estamos los de este lado.