Si les suena de algo el mítico Juez Adán no es por menos, pues fue él quien vinculó a proceso por diferentes delitos a personajes como Jesús Estrada Ferreiro, a Luis Guillermo ‘El Químico’ Benítez y a miembros de la pandilla que opera en la UAS, liderados por Jesús Madueña Molina. Todos por diversos motivos de anomalías financieras y presuntos casos de corrupción, y a Estrada Ferreiro hasta juicio político le tocó.

Uno no quiere pensar mal, pero es que el gobierno tampoco deja mucha opción que digamos.

Ayer se concretó lo ya esperado desde que fueron presentadas las ternas de aspirantes para las Magistraturas en Sinaloa, y es que el afamado Juez Adán Alberto Salazar Gastélum fue designado nuevo Magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia.

Junto con él, que ocupará la Décima Magistratura, el Congreso de Sinaloa nombró a Abigail Noriega Félix para la Décima Primera, y ya con eso cubrir las vacantes que había.

Esos antecedentes le han servido a Salazar Gastélum para ganarse muchos amigos y buena aceptación, principalmente de la gente del poder, pero los de la Oposición y otros rebeldes no lo quieren ver ni en pintura.

Y eso se vio reflejado ayer en el Congreso, antes de que se aprobara su nombramiento como Magistrado, ya que la Diputada del PAS Mónica Armenta Elenes subió a tribuna para repetir argumentos de que según Adán Alberto está impedido para desempeñarse en el sector público, por sus antecedentes como ministro religioso.

La verdad no es que dijera algo nuevo, de hecho ella ni siquiera dijo algo, todo lo leyó de una hoja que seguramente le redactó un asesor, y se miró muy mal que la pasista ni siquiera era capaz de decir correctamente el nombre de la persona a la que criticó.

Por cierto, siempre es buen momento para recordar que la Diputada Mónica preside la Comisión de Seguridad en el Congreso, pero evitó hablar sobre temas de seguridad “porque acababa de llegar” a su cargo, ah, pero sí puede hablar sobre una Magistratura, vaya.

Es más que evidente que el posicionamiento de la pasista fue por una orden o línea que manejan desde su partido, más que una reflexión propia, porque al fin se atrevieron a tocarle la gallina de los huevos de oro al PAS.

Volviendo al tema de la Magistratura, que no pase desapercibido que, bueno, algo tuvo qué ver el hecho de que el Juez Adán haya dirigido todos esos casos para que terminara como Magistrado en Sinaloa, para sorpresa de absolutamente nadie.

Deje usted, luego escuchamos cada disparate como que el ahora candidato de Morena al Senado, previamente Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, es quien maneja los hilos del Estado, quien antes era el mandamás en el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, y cosa rara, el Juez que más ha coincidido con los intereses del Gobierno del Estado, ahora es Magistrado, sí, en donde antes mandaba Inzunza Cázarez.

Seguramente es que uno es mal pensado, lo real no es que Adán Alberto se haya alineado como le dijeron y ahora esté recibiendo una Magistratura como premio. Ni que hubiéramos visto esto antes, como la Magistratura de Leobardo Gallardo en el Tribunal de Justicia Administrativa, el ex Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, incondicional del Gobernador, el hoy ex Alcalde sustituto, Juan de Dios Gámez Mendívil y candidato a Presidente Municipal, ahora sí elegido por el pueblo y no por el Congreso.

Al menos Adán Alberto ha demostrado que como juez no le tiembla la mano y Leobardo pues... se llama Leobardo.