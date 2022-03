El que se ha convertido en el azote de sus propios diplomáticos es el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le encanta desbaratar el trabajo de los miembros de la diplomacia mexicana, sobre todo cuando se encarrera y no deja títere con cabeza, así sean representantes de países amigos.

Sospechoso

Las cifras alegres de Covid-19 en Sinaloa continúan en los reportes de las autoridades, donde cada vez se reportan cifras a la baja.

Cada nuevo reporte presenta disminuciones más grandes de casos activos o menos pacientes confirmados, pero la cara de esta cuarta ola son los pacientes sospechosos, esos que permanecen por encima de los 2 mil en la estadística, pero son invisibles porque no se sabe cuántos de estos son descartados y cuántos confirmados.

O peor aún, desconocemos si en realidad la Secretaría de Salud estatal está haciendo las pruebas porque esa cifra ni se mueve.

El no hacer pruebas es una estrategia política que data desde principios de la pandemia, en un lejano 2020, y con la polémica que causó la realización del Carnaval de Mazatlán, no nos extrañaría que le den paracetamol a los pacientes y a las cifras para regodearse en que todo salió “bien” y no darle gusto a los malpensados.