El discurso oficial no alcanza para proteger a la prensa de los embates del crimen... Es la barbarie disfrazada de guerra en un País que se consume todos los días y se reinventa con las mañaneras aunque sea en la imaginación de Palacio.

Otra baja, otro

ataque a la verdad

Su mecanismo de defensa será culpar a una campaña de desinformación de sus adversarios, los conservadores, para justificar de facto que la violencia e inseguridad no nacieron con el arribo de la 4T, esto es cierto, pero es suya la responsabilidad en este momento de responder a la tragedia. Y no la están asumiendo.

Así de débil es el estado de derecho que ya no sorprende por su incapacidad y su inacción, sorprende porque es la autoridad quien normaliza estos hechos y le pasa la factura al pasado, no se asume responsable del presente, su presente.

Los peatones

son los culpables

Así que la campaña, que nada más era eso y no acciones, no fue del total agrado de los activistas que desde hace tiempo han señalado que en la pirámide de la movilidad en primer lugar debe estar el peatón.

Reversa al costo

del paseo peatonal

Entregan apoyos

Sin embargo no se mencionó la cantidad de apoyos que se entregó ni la cantidad de personas a las benefició, no hubo detalles ni mayor información.

Comerciantes de la Obregón pierden

Esta obra seguramente provocará la pérdida de empleos y hasta el cierre de negocios, y el colmo es que el Gobierno siga invirtiendo tanto por material de construcción que puede resultar dañado por las lluvias, además de pagar mano de obra que no trabaja. Y al final de cuentas los locatarios serán los únicos que saldrán perdiendo por una obra que no les consultaron.

Cita hoy

Viudas de policías y agentes de Tránsito de Mazatlán, que se manifestaron la semana pasada, anuncian que hoy tendrán una reunión con autoridades municipales en busca de la resolución de sus demandas.

La exigencia de este grupo es que les respeten los derechos laborales y les homologuen las pensiones.

No es asunto menor ni para las familias de los agentes caídos ni para el propio Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, pues “El Químico” no debe olvidar que por no escuchar a un grupo similar de inconformes, cayó el ahora ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.