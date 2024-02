Las víctimas de la bilis

Como no entienden cómo funciona el periodismo y los medios, por eso envían a estas chicas a preguntar y exponerlas a ser risión, y terminan entonces siendo víctimas de la propia bilis.

Lo peor es que desde ahí se inventan que son un medio de comunicación, se creen un noticiero y solo son tres compas, a veces cuatro o cinco, que se levantaron temprano para leer el periódico y de ahí se van a platicar de lo que se imaginaron y fantasearon, porque no saben hacer ni entienden cómo es el trabajo periodístico.

Rocha Moya , incrédulo por que iban a buscarlo las trabajadoras de comunicación institucional de la Universidad, entendió que estaban ahí para quién sabe qué cosa, pero no para informar, pues las mandó de regreso con el Willi Ibarra, un personaje al que le dan chanza de jugar a creerse periodista ahí en RadioUAS.

Entre los reporteros de medios de comunicación también estuvieron dos trabajadoras de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que preguntaron al Gobernador sobre el hecho de que Robespierre Lizárraga Otero , encargado del despacho del Rector, no pudo presentar justificación médica para diferir por 21 ocasión una audiencia pública en la que hay funcionarios uaseños involucrados.

El MC sin ambición, puro nadar de muertito

Movimiento Ciudadano debería al menos hacerle la lucha de ocultar que solamente sirve para segmentar los votos y trabajar a favor del PRI, PAN y PRD.

Este domingo se reveló que la única precandidata que irá por la Presidencia Municipal de Culiacán por el MC es Sandra Martos Lara, una señora muy bien peinada y que tiene cierta popularidad entre el gremio de empresarios medios de derecha en el municipio, pero de política no sabe nada.

Martos Lara ganó la Sindicatura de Procuración en 2018 cuando el fenómeno de Morena arrasó en el País, y la ahora aspirante a la Alcaldía fue una desconocida que se convirtió en funcionaria.

Su administración no pudo ser más gris, pues si bien existieron incluso denuncias contra el entonces Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro por según obstaculizarla, en realidad no hay metas concluidas en sus gestiones. Y eso que ya ven que el pato a veces nada, pero hay otras que ni eso.

Aún debiéndole tanto al pueblo que sin saber votó por ella buscó la reelección por Morena en 2021, pero no se la dieron.

Ah, por cierto, como que Martos Lara le entiende al rollo religioso y ahí tiene cierto poder de convocatoria, pues imagínense que una vez organizó una procesión religiosa que culminó en el Ayuntamiento de Culiacán, mientras era funcionaria, y hasta en el mismísimo Palacio Municipal realizaron algunas manifestaciones religiosas, lo que nos regresó a Culiacán de un fregazo a los tiempos en la iglesia y el gobierno eran uno solo. Brrrr, no, no, no, imagínense esas ideas y puntadas ya siendo Presidente Municipal.

Por eso es lógico pensar que el hecho de que Movimiento Ciudadano coloque a alguien como Martos Lara para la Alcaldía, alguien que se sabe no va a reunir ni los votos necesarios para mantener el registro del partido, es sólo una muestra de que MC no le hace ni la lucha en las próximas elecciones.

Puro nadar de muertito, buscar algunos pluris en las regidurías y alguna pluri para el “Cholo” Torres. A gusto, compa.