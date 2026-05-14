Resulta que desde la semana pasada, un total de 49 organismos solicitaron a la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, que se ponga las pilas con acciones urgentes para proteger la actividad productiva, apoyar a las MiPyMEs y fortalecer la seguridad y la justicia en el estado.

El espectáculo de la contradicción

Culiacán lleva ya 21 meses arrastrando una crisis de seguridad que ha marcado la vida cotidiana de la ciudad. Balaceras, desapariciones, homicidios y una sensación permanente de incertidumbre han obligado a las familias a modificar rutinas, cancelar salidas y vivir con una cautela que antes no formaba parte del día a día.

En ese contexto, el Ayuntamiento organiza el Mundialito, un torneo infantil que debería ser una oportunidad para que niñas y niños disfruten del deporte y, aunque sea por unas horas, se olviden del ambiente que se respira en las calles.

Lo curioso viene cuando la autoridad decide contratar a Kevin AMF como artista principal y, casi de inmediato, la Alcaldesa Ana Miriam Ramos tiene que salir a explicar que el cantante no interpretará canciones con contenido explícito.

Y uno no puede evitar preguntarse que si desde el principio sabían que algunas de sus letras podían resultar inapropiadas para un evento infantil, ¿por qué elegirlo?

Es como invitar a alguien precisamente por aquello que lo hizo famoso, pero luego pedirle que no haga eso por lo que todos lo conocen.

Seguramente Kevin AMF tiene canciones que pueden adaptarse a un ambiente familiar y es indudable que se trata de un artista exitoso.

Pero el problema no es el cantante, el problema es la señal que envía el Gobierno municipal.

Porque en una ciudad golpeada por casi dos años de crisis de seguridad, donde las autoridades tendrían que cuidar con especial atención los mensajes que transmiten a la niñez, resulta extraño que la discusión termine centrada en si el artista invitado cantará o no sus temas más polémicos.

Una autoridad tratando de convencer a la ciudadanía de que no hay nada de qué preocuparse porque el espectáculo estará “bajo control”.

Culiacán necesita espacios para que sus niñas y niños recuperen la tranquilidad, la convivencia y la confianza. Justamente por eso, las autoridades deberían evitar decisiones que abran debates innecesarios.

Porque, con todo lo que ha vivido la ciudad en los últimos 21 meses, lo que menos se esperaría es que el Ayuntamiento agregara una polémica más a un evento que debía ser, simplemente, una celebración para la infancia. En fin, ojalá que salga bien.



Ya le llegó un pliego a la Gober interina

Resulta que desde la semana pasada, un total de 49 organismos solicitaron a la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, que se ponga las pilas con acciones urgentes para proteger la actividad productiva, apoyar a las MiPyMEs y fortalecer la seguridad y la justicia en el estado.

Los representantes de estas 49 organizaciones empresariales y sociales lo presentaron como un “pliego petitorio” el pasado 8 de mayo, y el documento plantea una serie de propuestas encaminadas a reactivar la economía, preservar el empleo y restablecer la confianza entre la ciudadanía y el sector productivo.

La información fue difundida públicamente ayer por los organismos, mismos que también reclaman que durante los últimos 20 meses de crisis económica, derivada de la inseguridad, se hicieron diversas solicitudes al entonces Gobernador Rubén Rocha Moya, que en su mayoría no fueron atendidas con la urgencia que el contexto demanda.

Por esto, ahora señalan que la problemática que enfrenta Sinaloa ha superado el ámbito local, por lo que consideraron indispensable una coordinación efectiva entre los tres órdenes de Gobierno y con una participación especial del Gobierno federal, para diseñar soluciones de fondo.

En el pliego destacan peticiones como el blindaje de las zonas económicas y las carreteras del estado, apoyos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas y la creación de un fondo emergente dirigido a negocios que han resultado afectados por la situación de inseguridad y por la desaceleración económica.

De refilón también se solicita lo que hace mucho hemos insistido desde varios flancos: que se fortalezcan las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia, y la instalación de una mesa permanente de diálogo entre autoridades, organismos empresariales y sociedad civil.

La intención de los organismos, sin duda, es la mejor y uno de los primeros pasos importantes a dar es convencer a la propia Gobernadora interina que les acepte una reunión para exponer y dar seguimiento a las acciones.

Ojalá Yeraldine se sacuda un poquito el rochismo/morenismo y se anime a buscar de verdad cómo construir para hallar una solución integral al gran problema que tenemos.



Enrique Inzunza vuelve a faltar

El que anda muy jijijí, jajajá posteando en sus redes sociales portadas y frases de libros, es el Senador Enrique Inzunza Cázarez.

Y entre post y post se la ha pasado ya dos semanas sin haberse presentado a la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, justamente el tiempo que ha pasado desde que fue señalado por autoridades de los Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A la fecha, ya presentaron licencia el Gobernador Rubén Rocha Moya; el Presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil; y el Vicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Zaavedra, cuyos nombres también aparecen en la lista de acusados.

Otro que dio señales del acuse de recibo de la acusación fue el ex Secretario de Seguridad Pública estatal, el General retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien solicitó un amparo a los juzgados federales en Michoacán.

Esta vez, la ausencia de Inzunza Cázarez fue cubierta por el Senador Alejandro Murat Hinojosa.

Para esta segunda ocasión Inzunza no justificó su falta a la sesión de la Comisión Permanente, como sí ocurrió la semana pasada, aludiendo su ausencia a que no le quiso dar a la Oposición la oportunidad de hacer “espectáculo”.

Los posts de Inzunza, pese a que parecieran triviales, traen una seria carga de provocación para quienes le traen ganas de agarrarlo de su puerquito, pues se ha dedicado a presumir su “terruño” en Badiraguato, a donde recala cada fin de semana a caminar “sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros”.

Luego de la finta que hizo de acudir al Senado el pasado 6 de mayo, en las últimas horas ha publicado portadas de libros y frases, que anda sombreando bajo “un ingente árbol de Ceiba”, en “la vera del Río Humaya”, buscando consejos en el escritor fulano de tal.

Habráse visto, a ver si no le va peor en la cartilla o termina también renunciando y quedándose escondido como los otros.



¡FOUL!... Temerarios los comentarios del ya evidentemente desubicado dirigente estatal de Morena, Edgar Barraza Castillo, quien aseguró que si Juan de Dios Gámez y Enrique Inzunza cumplen los requisitos, ¡pueden ser candidatos!