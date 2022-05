Tal parece que en la ruptura PAS y Morena el único dolido es Cuén, pues antes de que haya reclamos, Rocha Moya ya aclaró que no le debe nada al Partido Sinaloense... Que la alianza entre ambos partidos fue un acuerdo meramente político y que hubo un convenio donde las dos partes se vieron beneficiadas pero nada más.

Como dijimos anteriormente, Luis Enrique Ramírez no merecía morir de esta manera... nadie merece morir de esta manera.

El informe fue tajante en esto: “No se descarta ninguna línea de investigación, pero con los indicios y datos de prueba que se tiene, se puede señalar que no hay ningún elemento que pueda que haga presumir que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico”. Sin embargo, ayer el Gobernador y la Fiscalía estatal se desmarcaron de la postura federal e insistieron en que el trabajo periodístico de Luis Enrique aún no se descartaba como posible línea de investigación. Bien por el deslinde.

Dijo que aunque ya se tienen ubicados a los presuntos homicidas aún no se detalla esta información para no malograr el debido proceso.

El malquerido

El brazo y músculo del PAS y sobre todo su estructura no es menor y nada despreciable así que Rocha ya debe estar haciendo sus cálculos.

Algo que originó más de una sonrisa fue que dijera que con él simplemente era necesario hablar de frente, que le hubieran dicho ya no “quiero que estés, va otra persona” y con eso era suficiente.

Bueno, eso fue la parte buena onda de la conferencia de prensa, porque no sólo señaló que al Mandatario estatal lo estaban mal informando, sino que varios en el gabinete no lo querían como parte del equipo y se lo hizo saber.

Después del cese como Secretario, Héctor Melesio Cuén Ojeda dio su versión de los hechos, y aunque dejó en claro que lo de las demandas contra comunicadores fue un pretexto para separarlo del cargo, su relación con el Gobernador Rubén Rocha Moya no será un desenterrar el hacha de guerra, sino que siempre se han visto bien.

Que no le debe

nada, dice Rocha

Ahora falta ver que hace al respecto el ex Secretario de Salud pues aunque su respuesta hasta ahora ha sido civilizada políticamente, su trayectoria da cuenta de ser un hombre de rencores y venganzas. Si no nos cree, nomás pregunte a todos esos periodistas que han sido objeto de calumnias en su red de propaganda digital, que por cierto, se activó ayer de inmediato en contra del mismo Rocha, Tere Guerra y Enrique Inzunza.

El acuerdo consistió en ocho diputaciones y cinco presidencias municipales para el Partido Sinaloense, explicó Rocha lavándose las manos de la destitución; explicó qué formar parte del gabinete no estuvo planeado y si a la hora de la repartición Cuén quedó al frente de la Secretaría de Salud, fue por ser buena onda con su cuate.

Tal parece que en la ruptura PAS y Morena el único dolido es Cuén, pues antes de que haya reclamos, Rocha Moya ya aclaró que no le debe nada al Partido Sinaloense.

Así se las gastan

El miércoles, el Alcalde porteño daba un giro en sus comentarios, pues resulta que no fue uno, sino dos, los autos rifados, y adquiridos con recursos propios de la Comuna. ¿Y la austeridad que dijo privilegiar?

Sin embargo la duda brota, ya que no está claro de dónde salieron los recursos, si fueron propios no hay bronca, pero si “capó la cochi” del erario mazatleco, estarían incurriendo en un delito.

Culto a la personalidad se le suele llamar a quienes protagonizan eventos en los que realzan su propia figura, ¿con qué afán? no lo sabemos.

El apoyo europeo

La Unión Europea se pronunció una vez más por los asesinatos de periodistas en México, el respaldo al gremio llegó de afuera y en el país el Presidente se limitó a cuestionar el atrevimiento de los países europeos que piden justicia.

No toleramos que el Gobierno federal no tenga ojos y oídos para aceptar el gran problema cuando van 11 periodistas asesinados en el 2022 y 36 en la administración de Andrés Manuel López Obrador, cifra que deseamos que ya no avance.

La sensibilidad que no se ha tenido en México o en Sinaloa, se recibió de fuera y es bienvenida, el gremio la abraza, aumenta la demanda de justicia y esclarecimiento de los hechos, necesarios para poder avanzar en una profesión en riesgo.

Que las propias autoridades se tomen a la ligera lo que ocurre no va a hacer que las y los periodistas y activistas detengan el curso, han hecho que cada vez haya más demanda de justicia y seguimiento de los casos, recordando que lamentablemente también han aumentado otras agresiones como hostigamiento, ataques cibernéticos y demandas que no impedirán que se trabaje para tener una mejor sociedad informada.