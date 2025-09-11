Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Ya sabemos que parecemos disco rayado, al Gobierno estatal le toca limpiar y fortalecer sus policías lo más rápido posible, para que cuando los militares se vayan no nos quedemos chiflando en la loma.

Se mantiene

la estrategia

Ayer estuvo, otra vez y a puerta cerrada, el Gabinete de Seguridad federal en Sinaloa, para reunirse con el Gobernador Rocha Moya y dar seguimiento a la estrategia diseñada para aplacar la guerra que vivimos en la entidad. De la Base Aérea no salió mucho más que el dicho del Gobernador de que “no llegan más militares pero que los que están tampoco se van” y seguirán brindando apoyo a Sinaloa, como dijo la Presidenta Sheinbaum desde la mañanera. Nos da gusto que sea así porque sabemos que Sinaloa no tiene las capacidades reales para hacerle frente a una guerra de esta envergadura, de modo que estamos en manos de los militares y los federales y al Gobierno estatal le toca, por supuesto, seguir coordinándose lo mejor posible. Pero también, y ya sabemos que parecemos disco rayado, al Gobierno estatal le toca limpiar y fortalecer sus policías lo más rápido posible, para que cuando los militares se vayan no nos quedemos chiflando en la loma.

Del memorial a la fiesta

El Palacio de Gobierno amaneció hoy sin rastro de las 3 mil veladoras que iluminaron la explanada la noche del martes. Las llamas que colectivos de buscadoras encendieron como símbolo de esperanza por el regreso con vida de las personas desaparecidas se apagaron en cuestión de horas, barridas para dar paso a los preparativos del Grito de Independencia. La escena resulta tan contrastante como dolorosa: un lugar que en la víspera fue altar de memoria se transforma de inmediato en escenario de fiesta patria. El espacio se limpia, se acomoda y se viste de verde, blanco y rojo para recibir la fiesta, mientras la exigencia de justicia se borra como cera derretida en el piso. Quienes llegaron con sus veladoras quisieron dejar constancia de una herida que no se cierra: 2 mil personas desaparecidas en un solo año, de acuerdo con los propios colectivos. Pero lo que ayer fue grito de dolor, hoy quedó silenciado para no interferir con el grito oficial, ese que cada septiembre proclama libertad y soberanía, aunque la inseguridad y la impunidad sigan arrastrando a miles de familias a la oscuridad de la ausencia. El poder quiere realizar la fiesta, lograr la foto y montar la tarima donde se ondea la bandera. En cambio, la memoria de los desaparecidos incomoda y obliga a mirar de frente lo que se prefiere ignorar porque duele y da vergüenza. El Palacio de Gobierno se iluminará mañana con luces artificiales y cohetes, ojalá que todo salga bien, pero que no se olvide que ayer brilló con una verdad más profunda: la del reclamo de miles de desaparecidos que ni la escoba ni los festejos pueden borrar y cuyas familias merecen verdad y justicia.

Curitas para nuestras infancias

La crueldad de esta guerra imparable ha alcanzado los niveles más grotescos que podemos imaginar, partiendo desde la severidad de algunos hechos como masacres o hallazgos, pero también afectando a lo que más debemos cuidar como sociedad: las infancias y juventudes. La cifra fría es de más de 60 menores de edad que han perdido la vida en estos 12 meses, pero cada uno de ellos representa un vacío irreparable, una estocada muy profunda a la comunidad y a la moral de las y los sinaloenses. Y en ese contexto, es inevitable pensar en todos aquellos estudiantes de primaria, secundaria o bachillerato que, de un día a otro, se quedaron sin una amistad o simplemente la compañía de alguien más en el aula, los parques, jardines o incluso en los entornos digitales. De parte de las autoridades de seguridad, la demanda es clara para que protejan al menos a nuestros tesoros más preciados, y no lo han logrado. Y ante las consecuencias de una política de seguridad que se queda muy corta, como la desplegada hasta ahora, que ha trastocado los entornos escolares e infancias, pues las autoridades educativas junto con las de salud pública han de reaccionar para tratar de menguar todos los efectos que tiene esta inseguridad en los pequeños. En ese sentido, la Secretaría de Educación Pública, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que han brindado 511 intervenciones de carácter psicológico en escuelas del Estado, especialmente en aquellas donde la delincuencia les arrebató a un alumno, o cuyos alrededores han sido perturbado por el estruendo de las ráfagas. Sería lo mínimo, pues, que podrían ofrecer las instituciones públicas, ya que no están evitando que se abran y profundicen estas heridas, tan siquiera que trabajen para auxiliar en un aspecto tan crucial como la salud mental a este sector tan vulnerable.

