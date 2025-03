Anoche fue la última coronación, que correspondió a las reinas infantiles y en las que no faltó la polémica y el mitote carnavalero, sobre todo porque las niñas estuvieron apenas unos minutos en el escenario y luego fueron bajadas para que iniciara el concierto del cantante Alejandro Sanz.

Sin mucho espíritu

carnavalero

Dice el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , que decidió no quedarse al desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán y al Combate Naval que porque prefirió dar un recorrido por el puerto la mañana del domingo y por eso ya no se quedó a los eventos nocturnos.

Oigan... ¿ y los regidores de Culiacán?

Puras de terror en la UAS

Pese a que en la Universidad Autónoma de Sinaloa andan poniendo a todo volumen el himno a la alegría después de hacer las pases con el Gobierno de Sinaloa y aún y que ya sólo quedan las ruinas del cacicazgo que impuso por años el ex Rector y amigo personal de Ismael “El Mayo” Zambada, Héctor Melesio Cuén Ojeda, todavía hay corrientadas y prácticas absurdas de amenazas contra quien piense diferente a quien conduce la administración.

Ayer, la académica Denisse Azucena Diaz Quiñónez denunció públicamente sufrir de hostigamiento por parte de algunos funcionarios de la misma institución a lo largo de los años que ha laborado.

Y el problema es que como no han hallado la forma de callarla, ahora también han molestado y violado los derechos laborales de sus familiares.

La denuncia de Díaz Quiñónez no es nada difícil de explicar, pues acusa directamente al maestro del trinquete y la tramoya, nada más y nada menos que del una vez más director jurídico de la UAS, Alfonso Carlos Ontiveros Salas.

Ya de viejos huesos en esa alquimia de acercar la lumbre a los disidentes, y que de plano él también sabe que da resultado porque ya se la acercaron, Ontiveros Salas envió una denuncia a Díaz Quiñónez en la que presuntamente se le acusa de realizar “actos en contra de la universidad” para su propio beneficio y el de su familia.

“Como yo ya no soy presidente de la junta, solamente estoy como trabajadora en la Universidad y si yo quiero seguir en mi activismo en defensa a los derechos de los trabajadores, yo lo puedo seguir haciendo, nadie me puede quitar ese derecho que tengo para defender mis propios derechos, que es lo que estoy haciendo ahorita y el de alguien más si se acerca y por eso me están presionando me están hostigando para que no lo haga”, comentó.

Denisse Díaz, quien ya tiene 27 años de antigüedad en la UAS, también dijo que ha sido hostigada cibernética y personalmente en varias ocasiones por personas dentro de la universidad.

Estas prácticas, de las que hemos documentado decenas y decenas de denuncias de trabajadores, van desde situaciones tan absurdas y ridículas como llamadas de números y personas desconocidas para amenazar y decir leperadas.

Otro caso ocurrió con otro maestro del Movimiento Democrático Universitario quien apenas ayer en redes sociales denunció haber recibido una acta administrativa por algo tan trivial como compartir una nota periodística en su perfil de Facebook.

Si los queda bien y lambiscones utilizaran ese ingenio y trabajo duro en cosas de bien, no cabe duda que tendríamos de verdad una de las mejores universidades del país, y no nada más la simulación actual que nos ofrecen.