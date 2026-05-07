No cabe duda que el miedo no anda en burro y ya salió el primero, de los 10 de Sinaloa señalados por Estados Unidos de asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa, que solicitó un amparo para no ser detenido.Se trata del General brigadier retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó en Sinaloa como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

El DIF se quedó sin presidenta... y eso dice más de lo que parece

Con la salida de Juan de Dios Gámez Mendívil por su licencia, también se fue Irma Nydia Gasca del DIF de Culiacán. Y aunque el la nueva Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal diga que “no pasa nada” porque el cargo es honorífico, la verdad es que sí deja algo en evidencia.

Porque si el puesto fuera solamente simbólico, entonces ni siquiera sería tema. Pero todos sabemos que la presidenta del DIF sí tiene presencia, agenda pública y peso dentro del Ayuntamiento.

El detalle aquí es que otra vez queda claro que el DIF sigue dependiendo de quién esté gobernando y de su círculo cercano. Se va el Alcalde y automáticamente se va también quien encabezaba el organismo.

Sí, el DIF va a seguir funcionando con el director general y los programas no se van a detener. Pero políticamente el mensaje sí pega.

En plena crisis por los señalamientos de Estados Unidos contra Gámez Mendívil, lo que más necesitaba el Ayuntamiento era verse institucional y sólido. Pero termina pareciendo que algunas áreas todavía funcionan más por relaciones personales que por estructura.

Y también deja otra pregunta: ¿por qué un organismo tan importante para temas sociales sigue manejándose con cargos “honoríficos” y no con figuras más formales?



El temor de Mérida Sánchez

No cabe duda que el miedo no anda en burro y ya salió el primero, de los 10 de Sinaloa señalados por Estados Unidos de asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa, que solicitó un amparo para no ser detenido.

Se trata del General brigadier retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó en Sinaloa como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

La justicia federal actuó rápido y ya le concedió el amparo a Mérida Sánchez contra una posible extradición a los Estados Unidos.

El ex funcionario, quien llegó luego de la renuncia del teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, promovió el amparo con un juez federal con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán.

De acuerdo con el expediente 539/2026, el Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán concedió la suspensión de plano y de oficio “para impedir cualquier orden de detención provisional”, aseguramiento o entrega del ex funcionario a un Estado extranjero, mientras se resuelve el juicio de amparo.

Mérida Sanchez resultó un funcionario todo lo contrario a Castañeda Camarillo, que rehuía a la acción y se limitaba a dar declaraciones muy de vez en cuando con un limitadísimo lenguaje.

Entre sus subordinadas estuvo la hoy pomposa primera Gobernadora mujer de Sinaloa, como funcionaria en la Secretaría de Seguridad Pública estatal luego de que se le acabó el agua al bule cuando fue Diputada local.

Según el documento de la acusación de los EU, el ex Secretario habría cometido delitos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas de fuego, y es señalado de recibir sobornos para proteger las actividades delictivas de Los Chapitos.

Mérida Sánchez todavía fue testigo del estallamiento de la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, pero tiró la toalla en diciembre de 2024.

Todavía recordamos su manera absurda de querer ocultar con un “todo tranquilo” mientras la ciudad ardía por la violencia.Pues a darle, Secretario, no vaya a ser que lo vayan a extraditar.



La presentación pendiente

Pues ayer por fin pudieron hacer la presentación de manera oficial el concierto de la Banda MS, que amenizarán el festejo por el Día de las Madres eb Culiacán.

El festejo está programado para este sábado 9 de mayo en el estadio de futbol de los Dorados de Sinaloa.

La presentación es una de los grandes pendientes que dejó el hoy Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, pues esta presentación estaba programada desde septiembre de 2024.

El asunto es que la crisis de violencia obligó en su momento a cancelar o en este caso posponer los festejos más importantes, después del 9 de septiembre de 2024, y luego también en las fechas patrias de 2025.

Ayer la presentación se anunció con bombo y platillo, y uno de los detalles que más dejó tranquilo a la mayoría es que el Ayuntamiento ya no erogaría más por este concierto, puesto que la Banda MS ya había cobrado desde el año antepasado.

Otro detalle es que evidentemente el cobro ya tiene un descuento importante, pues apenas será de 6 millones de pesos.¿No les parece poco para una banda de tal magnitud?, o ¿ustedes cómo la ven? Saquen las cuentas.



Que Eneyda siempre si se queda

De manera sorpresiva, la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde aseguró que mantendrá a Eneyda, hija del hoy Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al frente del Sistema DIF Sinaloa como presidenta y por lo pronto no prevé hacer más cambios en su gabinete.

La noticia sorprendió, insistimos, porque radio Pasillo ya tenía rato repitiendo la versión de que se había ido aunque ella no salió en la lista de los investigados por los Estados Unidos por su relación con el cártel de Sinaloa.

Bonilla Valverde acudió a su segundo evento público para la entrega de kits de estimulación temprana en Culiacán este miércoles, luego de participar en el simulacro nacional de sismo.

Ahí recalcó que los únicos movimientos realizados son el del encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno y del jefe de Despacho y no se prevén nuevas modificaciones.



¡FOUL!... El Senador Enrique Inzunza afirmó categórico que lo veríamos este miércoles en el senado, pero mejor mandó decir: “No le ofreceré la ocasión a personeros que... ¡hagan de la sesión un espectáculo indigno!”