Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

En total, fueron 195 percances los que nos recetamos en apenas un mes, cifra que nos pone un 7 por ciento por encima del promedio anual móvil, y parece que el propósito de año nuevo de manejar con cuidado ya quedó en el olvido junto con la dieta.

Accidentes que no bajan

Vaya situación la que nos presenta el reporte de Mapasin sobre el mes de febrero. Por un lado, nos presumen que cerramos con cero muertes en el sitio del accidente, lo cual es un alivio comparado con los tres decesos de enero, pero no cantemos victoria antes de tiempo.

Que la huesuda no haya trabajado en el asfalto no quita que los culichis sigamos empeñados en convertir las calles en una pista de carros chocones, pues los siniestros nomás no bajan de la zona roja.

Si de productividad se trata, los conductores locales se sacaron un 10, pero en imprudencia, porque resulta que en febrero de 2026 se registró un incremento del 25 por ciento en siniestros viales comparado con el mismo mes del año pasado.

En total, fueron 195 percances los que nos recetamos en apenas un mes, cifra que nos pone un 7 por ciento por encima del promedio anual móvil, y parece que el propósito de año nuevo de manejar con cuidado ya quedó en el olvido junto con la dieta.

Si usted tiene que ir al sector Centro, mejor llévese un amuleto de buena suerte porque sigue siendo el epicentro de los trancazos con 18 siniestros reportados.

Pero no se confíen en la colonia Jorge Almada o en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, que le pisan los talones con 14 accidentes cada uno y, entre el calor y las prisas, estas zonas se han vuelto el lugar ideal para el beso de defensa a defensa.

La estadística no miente y le da un raspón al orgullo masculino, ya que el 68.3 por ciento de los lesionados son hombres y, si usted anda en la flor de la vida, entre los 15 y 44 años, tenga mucho cuidado, porque ahí se concentra más del 70 por ciento de las personas que terminaron con heridas tras un siniestro.

Los varones también lideran el tablero de los conductores involucrados, con casi el 50 por ciento de los registros.

Dice el manual del buen culichi que la hora de la comida y la salida del trabajo son para estresarse al volante y el 33.3 por ciento de los siniestros ocurren por la tarde, periodo en el que también se registra la mayor cantidad de personas lesionadas con un 35.2 por ciento.m

Los automóviles particulares siguen siendo los protagonistas de esta película de terror con el 65.8 por ciento de los casos, seguidos por las motocicletas que, por cierto, tuvieron un repunte por colisión contra moito del 62 por ciento respecto al año pasado.

¡Maneje con cuidado, que el seguro no se paga solo!