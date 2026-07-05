La seguridad pública también se fortalece desde el escritorio de las compras gubernamentales. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa puso en marcha la licitación para adquirir 500 radios portátiles y 500 tarjetas de encriptación, una compra que forma parte del paquete conjunto de más de 455 millones de pesos que aportarán la Federación y el Estado durante 2026 para reforzar a las corporaciones.

Radios para la seguridad

La seguridad pública también se fortalece desde el escritorio de las compras gubernamentales. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa puso en marcha la licitación para adquirir 500 radios portátiles y 500 tarjetas de encriptación, una compra que forma parte del paquete conjunto de más de 455 millones de pesos que aportarán la Federación y el Estado durante 2026 para reforzar a las corporaciones.

No se trata únicamente de renovar equipos. Las especificaciones técnicas muestran la apuesta por comunicaciones más seguras: radios con tecnologías digitales, GPS, botón de pánico, detección de hombre caído, grabación de llamadas y compatibilidad con sistemas de cifrado, además de tarjetas de encriptación AES de 256 bits para proteger la información que circula entre los elementos en operación.

La inversión se financia con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), convenios que contemplan no sólo equipamiento, sino también capacitación, controles de confianza y profesionalización policial.

En un estado donde la capacidad de reacción y la coordinación entre corporaciones son puestas a prueba de forma constante, mejorar la infraestructura de radiocomunicación parece una necesidad más que un lujo.

La incógnita será si este tipo de adquisiciones se traducen en mejores resultados para la ciudadanía o si terminarán siendo sólo una actualización tecnológica sin impacto visible en la estrategia de seguridad.

El talento que se nos fueMientras en las oficinas gubernamentales se maquillan cifras y se lanzan discursos de pacificación, la realidad en las calles de Sinaloa nos escupe una verdad insoportable de estar enviando a nuestros jóvenes a una picadora de carne. No es sólo que la mitad de los desaparecidos en la región sean jóvenes ,es que muchos de ellos son arrancados de sus hogares en otros estados, como Jalisco, para ser arrojados a pelear una guerra que ni entienden ni les pertenece.

Los cuerpos hallados con fichas de búsqueda de meses de antigüedad son el testimonio mudo de un reclutamiento forzado que no distingue fronteras y que ha convertido a la juventud en el principal combustible de este conflicto sin sentido.

Lo más doloroso no es solo la pérdida de vidas, sino el entierro en vida del talento, porque resulta criminal que, según datos del experto en estadísticas de seguridad, Javier Llausás Magaña, el 44 por ciento de los jóvenes que terminan en el sistema de justicia penal posean habilidades extraordinarias para la ingeniería, la medicina y las artes.

Estamos hablando de adolescentes de 16 ó 17 años que, en lugar de estar diseñando circuitos electrónicos o estudiando anatomía, están empuñando un arma por obligación.

Sinaloa y México tienen una deuda histórica con ellos, porque estamos encarcelando el potencial científico y creativo del estado mientras los victimarios y las víctimas se confunden en una misma tragedia generacional.

Ante este panorama de más de 110 menores fallecidos y un repunte de feminicidios que pasó de siete al año a 14 en un solo mes, la respuesta del Gobierno federal es el silencio y la falta de empatía.

Resulta irónico que a un estado que alimenta a la nación se le dé la espalda cuando más necesita respaldo.

El especialista advirtió que si el auxilio federal no llega, Sinaloa seguirá de pie, pero la mancha de haber dejado sola a una entidad que lo ha dado todo por el país quedará para siempre en la conciencia de quienes prefirieron mirar hacia otro lado mientras nuestra juventud se desvanecía.

La gran mufa culichi

Triste la tarde noche de este domingo luego de la histórica eliminación de la Selección Mexicana tras la derrota por 3-2 ante Inglaterra en la despedida del estadio Azteca en la Copa Mundial de la FIFA de futbol 2026.

La caída es todavía más dolorosa después de saberse que el rival que estaba esperando al ganador del Tricolor y la selección de los tres leones era Noruega que por la mañana había eliminado sorpresivamente a Brasil.

La derrota mexicana se suma a la caída de Canadá contra Marruecos y que ahora ya deja solo a la selección de Estados Unidos cómo el único representante de los tres organizadores y también de la Concacaf.

Pero la efervescencia por el buen paso del Tricolor y la victoria contundente contra Ecuador en los dieciseisavos de final provocó lo que en deportes puede considerarse como la violación a una cábala, es decir, cizcar al destino haciendo cosas que antes no se hicieron para alterar un resultado esperado.

La mufa, por decir, la mala sal, se echó encima de la esperanza cuando se citó en Culiacán a la organización de un improvisado “fan fest”, convocado por influencers de redes sociales, y en el que el propio gobierno local y estatal aprobó.

El modelo de tardeada, festejo, ver el juego en la calle con vecinos y otros invitados, se replicó por todos lados.

Pero sobre todo lo de la glorieta Cuauhtémoc, que pareció desde el principio un festejo de una victoria alcanzable, pero antes de tiempo.

Ni la llovizna impidió que fueran miles al lugar cerrado por un operativo especial, con pantallas y lugares para proyectar el juego, horas de banda ofrecidas para los visitantes, mariachis, norteños y hasta DJs.

Al final la vieja frase de “jugamos cómo nunca, perdimos como siempre”, fue nuestro mantra más fuerte, pensando en que mañana nuestra realidad nos volverá a alcanzar.

Al final escribimos esto y echamos la culpa a una mufa que podría haber tenido o no el poder de cambiar la suerte y el sentido de nuestro destino, al fin y al cabo solo se trató de un juego.

Mexicanos chingones, al fin, nos levantamos y a lo que sigue, sin más reclamo o arrepentimiento que verlo todo como un capítulo nuevo a nuestra memoria colectiva que nos regaló sin duda recuerdos con nuestros amigos y familiares.

Abrazo para todos.

¡FOUL!... Mientras en el Poder Judicial pifia en aminorar la crisis de inseguridad y violencia que vivimos en Sinaloa, el Gobierno del Estado adjudicó 8.1 millones para ¡IA de ciberseguridad!