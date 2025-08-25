Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La respuesta del Alcalde de Culiacán dolió porque se quedó muy lejos de ser empática con la sociedad y sobre todo con su Policía Municipal, que son los que han recibido el mayor embate en esta guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Números contra dichos

Como lo comentamos en ocasiones anteriores, increíble que los gobiernos de la 4T se enfrasquen en querer convencer con pura saliva de una realidad que dista mucho de la que vivimos la mayoría, sobre todo por los números que echan por la borda sus mismos dichos. El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, salió ayer a defender que sí se han seguido las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para cuidar a los elementos de la Policía Municipal de Culiacán. La respuesta dolió porque se quedó muy lejos de ser empática con la sociedad y sobre todo con su Policía Municipal, que son los que han recibido el mayor embate en esta guerra interna del Cártel de Sinaloa. Según las medidas cautelares de la CEDH, emitidas en marzo tras el homicidio de tres policías en un mismo ataque, establecen que los agentes deben acudir en pareja a los llamados de emergencia y ser trasladados de manera segura a sus domicilios al concluir sus turnos, algo que no se ha visto en los asesinatos, pues los agentes o mandos siempre han estado solos cuando han salido de su turno de servicio. “Claro que se han seguido las recomendaciones”, dice el Presidente pero la evidencia dice lo contrario. Pero ahora resulta que incluso hay otros protocolos “que por las mismas razones de seguridad no se pueden compartir”, dijo también. Tal vez existan esos protocolos pero el problema es que el número de agentes asesinados sigue en aumento. Gámez Mendívil admitió que proteger a 900 elementos municipales de forma permanente es difícil, por lo que dejó ver que no se puede ver entre cuidar a los 900 agentes o a la ciudadanía. “Pero imaginen la circunstancia”, justificó, “de si somos 900 policías pues hacemos las actividades de nuestros turnos de cuidar a la ciudadanía, por eso les digo: sabemos el peligro y lo difícil de este trabajo...”. Luego le preguntaron directamente: -¿Por proteger a la ciudadanía a veces no se puede proteger a los compañeros o cómo funciona? “La razón, el espíritu de la Policía es cuidar a la gente, a las familias, sabiendo lo peligroso y de alto riesgo que supone este trabajo”, subrayó.

COMÚN: una

paramunicipal dentro del Ayuntamiento que no funciona

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, anunció que se analiza la desaparición de la paramunicipal COMÚN, debido a que durante varios años ha operado sin resultados concretos; pero también genera un gasto público innecesario. Tan sólo para este año, la paramunicipal recibió un presupuesto de 10 millones 794 mil 133 pesos, destinados a transferencias, subsidios, ayudas y otros ingresos propios. En el primer trimestre se ejercieron más de 1.3 millones de pesos en sueldos, insumos y servicios básicos, sin que existan obras o proyectos visibles que mejoren la vida en las colonias. El organismo se encargaba de pavimentar calles y realizar proyectos de infraestructura y desarrollo social mediante aportaciones de los comités vecinales. Los vecinos cubrían parte del costo y COMÚN gestionaba el resto. Sin embargo, estas tareas ya las realiza directamente la administración municipal, lo que hace cuestionable la necesidad de mantener la paramunicipal activa. El personal sería reubicado dentro de la estructura municipal, confirmando que el verdadero talento de COMÚN era ocupar espacio y recursos, no ejecutar obras. El gasto de la paramunicipal demuestra cómo los recursos públicos pueden emplearse para sostener organismos que no sirven para nada, mientras el Ayuntamiento se encarga de lo que COMÚN “no pudo”. Mantener una paramunicipal con presupuesto propio y funciones duplicadas durante años evidencia la falta de eficiencia administrativa. Ojalá ajusten y pronto.

A 14 años del asesinato de Humberto

Sorpresiva la noticia que compartió el hijo del periodista sinaloense Humberto Millán Salazar, director del diario digital A Discusión, quien fue recordado con una misa a 14 años de su asesinato. Como cada año, colegas, amigos y familiares del periodista se reunieron en la Catedral de Culiacán para honrar su memoria y pedir por su descanso. A la salida, César Millán, hijo del periodista y director de Adiscusion, compartió que la Fiscalía Especializada contra Delitos de Libertad de Expresión y Derechos Humanos le ha informado sobre nuevos avances que podrían conducir a la verdad. El hoy director compartió que las nuevas han llegado en los últimos meses, de los que dijo “me han enviado avances” sobre pistas que podrían conducir a la verdad. Millán Salazar fue asesinado en medio de una serie de otros ataques contra el operador político Luis Pérez Hernandez, la vidente Oli Alonso y el abogado y ex funcionario Francisco Eduardo Urrea Ortega, conocido como “El Fuco”, además de amenazas contra el también periodista Luis Enrique Ramírez. Siempre se ha creído que los asesinatos tuvieron relación uno con otro y que fueron ordenados desde el poder político. César Millán dijo que no buscan venganza, sino justicia para su padre, justicia para la libertad de expresión y justicia para todos los periodistas que han sido silenciados en este país. Será muy importante estar pendiente de los avances de esta investigación y de otros que forman parte de la deuda que la justicia tiene con nuestro gremio.

Números contra dichos

Como lo comentamos en ocasiones anteriores, increíble que los gobiernos de la 4T se enfrasquen en querer convencer con pura saliva de una realidad que dista mucho de la que vivimos la mayoría, sobre todo por los números que echan por la borda sus mismos dichos. El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, salió ayer a defender que sí se han seguido las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para cuidar a los elementos de la Policía Municipal de Culiacán. La respuesta dolió porque se quedó muy lejos de ser empática con la sociedad y sobre todo con su Policía Municipal, que son los que han recibido el mayor embate en esta guerra interna del Cártel de Sinaloa. Según las medidas cautelares de la CEDH, emitidas en marzo tras el homicidio de tres policías en un mismo ataque, establecen que los agentes deben acudir en pareja a los llamados de emergencia y ser trasladados de manera segura a sus domicilios al concluir sus turnos, algo que no se ha visto en los asesinatos, pues los agentes o mandos siempre han estado solos cuando han salido de su turno de servicio. “Claro que se han seguido las recomendaciones”, dice el Presidente pero la evidencia dice lo contrario. Pero ahora resulta que incluso hay otros protocolos “que por las mismas razones de seguridad no se pueden compartir”, dijo también. Tal vez existan esos protocolos pero el problema es que el número de agentes asesinados sigue en aumento. Gámez Mendívil admitió que proteger a 900 elementos municipales de forma permanente es difícil, por lo que dejó ver que no se puede ver entre cuidar a los 900 agentes o a la ciudadanía. “Pero imaginen la circunstancia”, justificó, “de si somos 900 policías pues hacemos las actividades de nuestros turnos de cuidar a la ciudadanía, por eso les digo: sabemos el peligro y lo difícil de este trabajo...”. Luego le preguntaron directamente: -¿Por proteger a la ciudadanía a veces no se puede proteger a los compañeros o cómo funciona? “La razón, el espíritu de la Policía es cuidar a la gente, a las familias, sabiendo lo peligroso y de alto riesgo que supone este trabajo”, subrayó.

COMÚN: una

paramunicipal dentro del Ayuntamiento que no funciona

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, anunció que se analiza la desaparición de la paramunicipal COMÚN, debido a que durante varios años ha operado sin resultados concretos; pero también genera un gasto público innecesario. Tan sólo para este año, la paramunicipal recibió un presupuesto de 10 millones 794 mil 133 pesos, destinados a transferencias, subsidios, ayudas y otros ingresos propios. En el primer trimestre se ejercieron más de 1.3 millones de pesos en sueldos, insumos y servicios básicos, sin que existan obras o proyectos visibles que mejoren la vida en las colonias. El organismo se encargaba de pavimentar calles y realizar proyectos de infraestructura y desarrollo social mediante aportaciones de los comités vecinales. Los vecinos cubrían parte del costo y COMÚN gestionaba el resto. Sin embargo, estas tareas ya las realiza directamente la administración municipal, lo que hace cuestionable la necesidad de mantener la paramunicipal activa. El personal sería reubicado dentro de la estructura municipal, confirmando que el verdadero talento de COMÚN era ocupar espacio y recursos, no ejecutar obras. El gasto de la paramunicipal demuestra cómo los recursos públicos pueden emplearse para sostener organismos que no sirven para nada, mientras el Ayuntamiento se encarga de lo que COMÚN “no pudo”. Mantener una paramunicipal con presupuesto propio y funciones duplicadas durante años evidencia la falta de eficiencia administrativa. Ojalá ajusten y pronto.

A 14 años del asesinato de Humberto