Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Y es que después de que algo como lo de la semana pasada ocurre, siempre hay preguntas que quedan sin responder y que los gobiernos, tanto estatal como municipales, prefieren dejar al garete. Por ejemplo, en la salida norte de Culiacán hubo una veintena de vehículos dañados por ponchallantas, y por ese tipo de daños, que también afecta el patrimonio, nadie se acerca para ofrecer ayuda. En Los Mochis, tampoco queda claro quién se hará cargo de los daños en la infraestructura urbana.

¿Quién se hará cargo?

Nuevamente hay una exigencia para que se incremente el presupuesto para seguridad pública en Sinaloa, esta vez luego de la serie de hechos violentos que se registraron el pasado viernes 20 de noviembre en Guasave y otros municipios de Sinaloa, por el operativo de seguridad en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro. Esta vez fue el Diputado federal Mario Zamora Gastélum quien llamó a fortalecer la estrategia de seguridad y aumentar los recursos destinados a este rubro en el presupuesto estatal de 2027. El Legislador mochiteco solicitó ante la Cámara de Diputados, con punto de acuerdo de urgente resolución, que el Gobierno de Sinaloa elabore un Diagnóstico Integral de Daños y Afectaciones, en un plazo no mayor a 30 días, que permita cuantificar las pérdidas ocasionadas por los bloqueos, incendios y ataques registrados tras el operativo. Esta propuesta contempla contabilizar daños en vehículos particulares, transporte de carga, comercios, mercancías, empleos y afectaciones a la salud física y emocional de las personas y luego aplicar los apoyos mediante un apoyo con reglas claras. Y es que después de que algo como lo de la semana pasada ocurre, siempre hay preguntas que quedan sin responder y que los gobiernos, tanto estatal como municipales, prefieren dejar al garete. Por ejemplo, en la salida norte de Culiacán hubo una veintena de vehículos dañados por ponchallantas, y por ese tipo de daños, que también afecta el patrimonio, nadie se acerca para ofrecer ayuda. Ni siquiera el Diputado Serapio Vargas que anda tan activo como gestionador y señalador de problemas en Culiacán. En la misma ciudad de Los Mochis, tampoco queda claro quién se hará cargo de los daños en la infraestructura urbana, como las casas, los árboles, los adoquines dañados en el malecón, el pavimento, o los daños directos a vehículos de vecinos dañados por las balas tanto del Ejército como de los grupos criminales. Este nuevo llamado pone en duda la capacidad de reacción que ha mostrado especialmente el Gobierno del Estado, que por lo regular prefiere hacerse ojo de hormiga en lugar de responder con el pago de daños que provocan los criminales, por ejemplo. Miren que nuestros funcionarios son capaces de dejar las manchas de sangre en hechos violentos luego de que los peritos hacen su trabajo, dejan las mantas y guantes manchados en el lugar como si fuera cualquier cosa y no deshechos biológicos. Esperan a que los vecinos sean los que terminan limpiando las escenas de los crímenes.

Réplicas de terror

y zozobra

Es normal que después de sucesos como el ocurrido este viernes pasado en la ciudad de Guasave, por el operativo de captura de “El Chapo” Isidro, que hay alarmas y alertas que no resulten ciertas, pero que se potencian porque la ciudadanía aún está arisca por esta situación. El viernes pasado, el Ejército Mexicano, la Marina y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva realizaron un operativo para capturar al líder criminal, señalado de generador de violencia y traficante de drogas a los Estados Unidos. El sábado, los caminos estatales y federales estuvieron repletos de vigilancia de elementos militares y guardianes, algo que ayudó a recobrar poco a poco la confianza a la ciudadanía, sin embargo el miedo permanecía. Por la noche la situación de nuevo se puso tensa, con reportes de bloqueos o de presencia de grupos armados, Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave tuvo que difundir un comunicado para descartar nuevos enfrentamientos en el municipio durante este domingo 22 de noviembre y exhortó a la población a mantener la calma ante los reportes que circulan en redes sociales. Recalcó que la información es falsa, que esperan información verificada de las autoridades y que ayuden no difundiendo estos rumores sin sustento. Entendemos la situación y que el miedo no se va a ir de un día para otro.

Otro llamado a

resguardarse...

para extranjeros

También llamó la atención después de la jornada de violencia en el norte de Sinaloa, el Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo emitió una alerta de seguridad para sus conciudadanos y les sugirió no hacer el recorrido por las carreteras entre Culiacán y Ahome. La representación diplomática de EU informó sobre los hechos de violencia que alcanzaron los municipios de Navolato, Culiacán, Guamúchil, Guasave y Ahome, luego de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, por lo que pidió a los estadounidenses mantenerse alerta. Específicamente la petición fue resguardarse, limitar sus desplazamientos y evitar transitar por la carretera federal México 15, en el tramo entre Los Mochis y Culiacán. Estos temas siempre perjudican más de lo que proyectamos al principio, se nos olvida que no sólo se trata de nuestro País, sino que tiene una repercusión más allá de nuestras fronteras.

De la transparencia

al derroche