De risa que después de nueve meses de una intensa crisis de seguridad, apenas existan los esfuerzos para implementar protocolos de vigilancia, y también vergonzoso que mientras el estado apenas cuenta con 500 cámaras funcionando, al crimen organizado le han decomisado más de 2 mil 300, lo que supera con un amplio margen al poder de vigilancia estatal.

Otra bronca

qué solucionar

La exigencia del sindicato de Aeroméxico es que su personal no tenga que pernoctar en Culiacán, y por eso la cancelación de los vuelos, por eso ahora el ofrecimiento del Gobierno del Estado es que la tripulación sea escoltada por policías o el Ejército para llegar a su hotel a altas horas de la noche y también para regresar por la mañana al aeropuerto muy temprano.

El Mandatario ayer, durante su conferencia La Semanera, admitió que han sido cancelados dos vuelos debido al horario que llega a Culiacán desde la Ciudad de México, porque la tripulación no quiere dormir en la capital sinaloense.

Carencia de cámaras

en Sinaloa

En Sinaloa se pretende poner en marcha un programa para robustecer y optimizar la infraestructura de videovigilancia en el estado, con la compra de más cámaras y mantenimiento de las dañadas.

El programa consiste en la erogación de 50 millones de pesos para comprar 600 videocámaras, y con ello lograr tener en funcionamiento mil 100 videocámaras en el estado de forma simultánea.

Es de temer que el crimen organizado siempre tuvo mayor capacidad de vigilancia de la vía pública por encima de un estado completo, que se supone goza de proyectos nacionales de reforzamiento de seguridad, pero que al parecer jamás fueron aplicados para realmente endurecer esta área.

Y las duda por supuesto es ¿por qué no realizar este proyecto antes de que la crisis de seguridad cobrara tantas vidas?, que siendo realistas este reforzamiento de cámaras de videovigilancia abona más a la búsqueda de justicia dando norte a las autoridades de las características de quienes cometen los delitos, y no tanto para prevenirlos, pero aún así, ¿por qué no hacerlo antes?

Seguramente este tema cuenta con el respaldo del Gobierno federal, y se necesitó el visto bueno de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para poder acceder a los dineros necesarios, pues en un estado tan endeudado como está Sinaloa no es sencillo disponer de 50 millones de pesos que no estaban en el presupuesto.