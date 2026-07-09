Absurdo resulta que la Fiscalía General de la República salga hasta ahora a decir que siempre sí hay carpetas de investigación abiertas contra Ismael Zambada Garcia, “El Mayo”, y que por eso ahora Estados Unidos debe regresarlo.

No se mueve la aguja

En el discurso oficial abundan los compromisos con la igualdad de género, el empoderamiento femenino y la inclusión. En los indicadores, la historia es otra.

Sinaloa volvió a quedarse en el lugar 17 del ranking Con Lupa de Género del IMCO. Ni avanzó ni retrocedió. Se quedó exactamente donde estaba hace un año.

La inmovilidad puede parecer una buena noticia cuando otros caen, pero en un tema donde la deuda histórica con las mujeres sigue siendo enorme, quedarse quietos también significa perder.

Lo preocupante es que la medición no habla de percepciones, sino de oportunidades reales: participación económica, acceso a derechos, seguridad y condiciones para el desarrollo. Es decir, mide qué tan posible es para una mujer estudiar, trabajar, crecer profesionalmente y hacerlo en condiciones de igualdad.

Mientras entidades como Yucatán y Zacatecas encontraron la forma de mejorar, Sinaloa simplemente observó cómo el resto se movía. En el noroeste, incluso quedó detrás de Baja California Sur, Sonora y Baja California.

Cada 8 de marzo los discursos prometen cerrar brechas. Cada campaña presume programas para las mujeres. Pero cuando llega el momento de revisar los resultados, la aguja sigue inmóvil.

Y en igualdad de género, quedarse en el mismo lugar nunca debería ser motivo de celebración.



Otra vez en primeros lugares... de los que nadie presume

Hay rankings que uno quisiera presumir y este, ni de chiste. Mientras otros estados compiten por atraer inversiones o turismo, Sinaloa sigue apareciendo en las listas donde lo único que crece es el número de personas asesinadas. Ya hasta parece costumbre abrir un informe y encontrar al estado metido en el “top cinco” de algo relacionado con la violencia.

Lo más pesado no es solo el cuarto lugar en homicidios sino que casi 9 de cada 10 asesinatos se cometieron con arma de fuego. O sea, aquí la violencia ya ni siquiera deja espacio para el azar. El arma de fuego se volvió la regla, no la excepción.

Lo preocupante es que estos datos ya casi no sorprenden. Sale el reporte, se comenta un rato, alguien promete reforzar la seguridad, anuncian más patrullajes o más operativos... y al mes siguiente las cifras siguen prácticamente igual. Como si todos estuviéramos atrapados en el mismo capítulo que se repite una y otra vez.

También nos acostumbramos a escuchar que hubo otro homicidio, otra balacera o encontrar a Sinaloa entre los estados más violentos ya no provoca el mismo impacto que hace unos años.

Encima, el mismo estado aparece como líder nacional en delitos relacionados con armas de fuego. Es decir, no solo hay más asesinatos con armas, también hay más delitos vinculados con ellas. No hace falta ser experto para entender que una cosa difícilmente puede separarse de la otra. Las cifras terminan contando una historia.

Lo más triste es que ya hasta aprendimos a vivir con estos números. Se vuelven parte del reporte mensual, de la conversación del café o del scroll en el celular. Pero detrás de cada carpeta hay una persona que ya no regresó a su casa y una familia que cambió para siempre.



Ahora resulta que era el más buscado

Absurdo resulta que la Fiscalía General de la República salga hasta ahora a decir que siempre sí hay carpetas de investigación abiertas contra Ismael Zambada Garcia, “El Mayo”, y que por eso ahora Estados Unidos debe regresarlo.

Qué casualidad que por décadas el capo sinaloense, seguramente el más grande de nuestra historia, y eso que hemos tenido muchos capos sinaloenses, vivió a toda madre sin ser molestado por ninguna autoridad ahí a un ladito de El Salado, donde todos sabíamos que estaba siendo más allá que un secreto a voces.

Por eso uno no puede evitar levantar la ceja cuando la Fiscal General Ernestina Godoy Ramos sale a reclamar a los Estados Unidos que tenemos el derecho a castigarlo primero, porque se lo llevaron justo cuando ya las autoridades mexicanas iban a planear su detención.

La ridiculez en vivo fue transmitida en una conferencia de la FGR encabezada por Godoy Ramos.

La Fiscal tuvo que salir luego que se reveló que el FBI anda de bocazas presumiendo que ellos efectuaron un operativo que terminó en el secuestro y detención de “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” Guzmán, quien presuntamente también estaría involucrado en estas acciones ilegales en Sinaloa y México.

Pero Zambada nunca fue molestado por autoridades mexicanas hasta ese 24 de julio de 2024, y una razón para pensar en eso fueron los nulos operativos para su detención, y la colusion de policías ministeriales involucrados hasta en su escolta principal.

La buena noticia es que Estados Unidos se ha negado a dar respuesta positivamente, señalando que el Mayo sigue un proceso en su contra ante sus autoridades.

Ya nos imaginamos a la FGR, logrando la extradición y dejándolo en libertad por falta de pruebas. Porque eso ya ha pasado antes.



¿Y dónde está el piloto?

Hablando de ridiculeces, les convenía más en la FGR quedarse callados por el tema del piloto que se encargó de volar el avión en que se transportó a Ismael Zambada Garcia, “El Mayo”, y a Joaquín Guzmán Salazar a los Estados Unidos, un hecho que por nuevas revelaciones del FBI, que supuestamente participó en el operativo, de nuevo provocó que la relación diplomática se crispara nuevamente.

Miren, que hasta el antes Embajador de los Estados Unidos en Mexico, Ken Salazar, salió advertido sobre posibles consecuencias por sus omisiones sobre el caso.

Volviendo al tema del piloto, pues la Fiscal General Ernestina Godoy Ramos informó muy pomposamente que éste ya fue identificado, que gracias a un audio en que el piloto solicita activar transponder al aeropuerto de Ciudad Juárez, usaron periciales tecnológicas y se ubicó la identificación.

Luego señaló que, según el FBI, el piloto pidió que lo deportaran.Lo bochornoso es que cuando los reporteros preguntaron por la situación legal del piloto, los fiscales tuvieron que revelar que este personaje regresó a delinquir a México hasta que fue detenido con armas... ¿y en donde creen que quedó el piloto? Pues la FGR lo extraditó a los Estados Unidos...

Qué manera de ganarse una chifleta...



¡FOUL!... La Diputada Tere Guerra dijo que no ve ninguna ventaja para la Senadora Imelda Castro en el proceso para la Coordinación Estatal de Morena. No ve lo que todos ven... ¿Señal de que sabe el resultado?